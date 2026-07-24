Den viktiga metallen skulle rusa i pris – experterna fick fel

Istället har det fallit tillbaka till nivåer som rådde före krigsutbrottet.

Marknaden tycks räkna med att produktionsbortfall i Persiska viken kan kompenseras av ökade leveranser från Kina och Indonesien.

Produktionen har minskat i Gulfregionen

Priset på aluminium på London Metal Exchange steg i början av juni till den högsta nivån på fyra år, men har därefter fallit tillbaka till omkring 3 170 dollar per ton, skriver Reuters.

Utvecklingen kommer trots att konflikten slagit hårt mot aluminiumproduktionen i Gulfregionen.

Enligt International Aluminium Institute minskade produktionen där med omkring 20 procent under årets första halvår, vilket motsvarar ett årligt produktionsbortfall på mer än två miljoner ton.

Produktionen har påverkats av skador på smältverk i Förenade Arabemiraten och Bahrain, samtidigt som anläggningar i Qatar fortfarande inte körs med full kapacitet.

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