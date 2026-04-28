Portföljkampen: "Aj, nu kom bakslaget på börsen"

Index ned nästan 3 procentenheter

Sedan börsen bottnade bara någon vecka efter att portföljkampen inleddes har den stadigt stigit fyra veckor på raken på hoppet om fred.

Det har också synts i portföljerna och förra veckan var soffliggaren för första gången sist.

Med en trist börsvecka bakom oss med flera illröda dagar är dock både index och våra respektive portföljer ned.

Index föll från 6,9 till 3,8 procent på bara fem börsdagar.

Dagens PS portfölj fortsatt i topp

Min egen portfölj stod dock emot relativt bra och behåller därför ledningen.

Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) och Investor (börskurs Investor) kom med varsin rapport som inte bjöd på någon dramatik åt vardera hållet.

Innehav Antal Kurs Värde (kr) Förändring inkl. utd. (%)

Investor 113 372,25 42 065 +5,9%

Handelsbanken A 216 129,9 28 058 +7,2%

Kinnevik 586 53,44 31 316 +4,8%

Kassa (inkl utdelning) — — 3 868 —

Totalt 105 307 kr +5,31%

Och även en av Stockholmsbörsens riktiga kris-aktier på senare år, Kinnevik (börskurs Kinnevik), höll emot bra på den svaga börsen.

Det känns som en skön trio aktier att hålla fast i nu när andra halvlek av portföljkampen startar.

Kan Alphabets rapport ge mer bränsle?

För Edvards Realtidsportfölj innebar veckans tapp att han åter är under nollan.

Innehav Antal Kurs Värde (kr) Förändring inkl. utd. (%)

Boliden 48 513,6 24 653 -17,8%

Industrivärden C 104 480 49 920 +1,8%

Alphabet A 7 348,5 USD 22 402 +14,8%

Kassa (inkl utdelning) — — 1 227 —

Totalt 98 202 kr -1,80%

Amerikanska Alphabet har dock gått urstarkt och imorgon kväll den 29 april är det dags för rapport. Kommer det ge ännu mer bränsle månne?

”Svag rapport från SCA fortsätter tynga Industrivärden (börskurs Industrivärden) och den dämpade konjunkturen är dålig för Boliden (börskurs Boliden). Min bästa chans till revansch nu är en snabb fred eller att Davids stabila portfölj stöter på oväntad patrull”, kommenterar min kollega veckan som gick.

Totalställning 27 april (vecka 6):

Placering Portfölj / Index Värde / Nivå Förändring (%)

🥇 1 Davids Dagens PS-portfölj 105 307 kr +5,31%

🥈 2 OMX Stockholm PI GI 549,34 +3,81%

🥉 3 Soffliggaren 100 000 0,00%

4 Edvards Realtidsportfölj 98 202 kr -1,80%

