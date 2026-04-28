Efter fyra uppgångsveckor på raken så kom ett rejält nedställ på börsen i veckan som gick. Skakiga fredsförhandlingar låg bakom humörskiftet.
Portföljkampen: "Aj, nu kom bakslaget på börsen"
Trots det är Dagens PS portfölj med tre välkända aktier fortfarande bättre än index och klart över nollan sedan bottenfiskandet av aktier inleddes i mitten av mars.
Läs även: 426 000 svenskar har aktien i portföljen – här är experternas råd – Dagens PS
Det här är portföljkampen
Två veckor in i Irankriget, måndagen den 16 mars, satte Dagens PS och vår systertidning Realtid den klassiska devisen ”köp dippen” på prov.
Varsin fiktiv portfölj på 100 000 kronor vardera bestående av tre akter köptes in av Edvard Lundqvist, redaktionschef på Realtid, och mig själv David Ingnäs, hemmahörande på Dagens PS.
Utöver oss två så jämför vi oss också med en soffliggare – alltså en person som lät sina 100 000 kronor vara oinvesterade i kontanter – och en ren index-investerare.
Målsnöret sattes till midsommar – tre månader fram tills den 16 juni.
Index ned nästan 3 procentenheter
Sedan börsen bottnade bara någon vecka efter att portföljkampen inleddes har den stadigt stigit fyra veckor på raken på hoppet om fred.
Det har också synts i portföljerna och förra veckan var soffliggaren för första gången sist.
Med en trist börsvecka bakom oss med flera illröda dagar är dock både index och våra respektive portföljer ned.
Index föll från 6,9 till 3,8 procent på bara fem börsdagar.
Dagens PS portfölj fortsatt i topp
Min egen portfölj stod dock emot relativt bra och behåller därför ledningen.
Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) och Investor (börskurs Investor) kom med varsin rapport som inte bjöd på någon dramatik åt vardera hållet.
|Innehav
|Antal
|Kurs
|Värde (kr)
|Förändring inkl. utd. (%)
|Investor
|113
|372,25
|42 065
|+5,9%
|Handelsbanken A
|216
|129,9
|28 058
|+7,2%
|Kinnevik
|586
|53,44
|31 316
|+4,8%
|Kassa (inkl utdelning)
|—
|—
|3 868
|—
|Totalt
|105 307 kr
|+5,31%
Och även en av Stockholmsbörsens riktiga kris-aktier på senare år, Kinnevik (börskurs Kinnevik), höll emot bra på den svaga börsen.
Det känns som en skön trio aktier att hålla fast i nu när andra halvlek av portföljkampen startar.
Kan Alphabets rapport ge mer bränsle?
För Edvards Realtidsportfölj innebar veckans tapp att han åter är under nollan.
|Innehav
|Antal
|Kurs
|Värde (kr)
|Förändring inkl. utd. (%)
|Boliden
|48
|513,6
|24 653
|-17,8%
|Industrivärden C
|104
|480
|49 920
|+1,8%
|Alphabet A
|7
|348,5 USD
|22 402
|+14,8%
|Kassa (inkl utdelning)
|—
|—
|1 227
|—
|Totalt
|98 202 kr
|-1,80%
Amerikanska Alphabet har dock gått urstarkt och imorgon kväll den 29 april är det dags för rapport. Kommer det ge ännu mer bränsle månne?
”Svag rapport från SCA fortsätter tynga Industrivärden (börskurs Industrivärden) och den dämpade konjunkturen är dålig för Boliden (börskurs Boliden). Min bästa chans till revansch nu är en snabb fred eller att Davids stabila portfölj stöter på oväntad patrull”, kommenterar min kollega veckan som gick.
Totalställning 27 april (vecka 6):
|Placering
|Portfölj / Index
|Värde / Nivå
|Förändring (%)
|🥇 1
|Davids Dagens PS-portfölj
|105 307 kr
|+5,31%
|🥈 2
|OMX Stockholm PI GI
|549,34
|+3,81%
|🥉 3
|Soffliggaren
|100 000
|0,00%
|4
|Edvards Realtidsportfölj
|98 202 kr
|-1,80%
Läs även: