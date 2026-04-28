Portföljkampen: "Aj, nu kom bakslaget på börsen"

Realtids chefredaktör Edvard Lundqvist och Dagens PS ekonomijournalist David Ingnäs har utmanat varandra i en portföljkamp - tre aktier vardera har de valt som de för egen del tror kan vara värda att fiska upp i de senaste veckornas börsras. Vinner börsen eller någon av de två fiktiva portföljerna? Vid midsommar får vi svaret. (Kollage: Dagens PS / Getty Images)

Efter fyra uppgångsveckor på raken så kom ett rejält nedställ på börsen i veckan som gick. Skakiga fredsförhandlingar låg bakom humörskiftet.

Trots det är Dagens PS portfölj med tre välkända aktier fortfarande bättre än index och klart över nollan sedan bottenfiskandet av aktier inleddes i mitten av mars.

Det här är portföljkampen

Två veckor in i Irankriget, måndagen den 16 mars, satte Dagens PS och vår systertidning Realtid den klassiska devisen ”köp dippen” på prov.

Varsin fiktiv portfölj på 100 000 kronor vardera bestående av tre akter köptes in av Edvard Lundqvist, redaktionschef på Realtid, och mig själv David Ingnäs, hemmahörande på Dagens PS.

Utöver oss två så jämför vi oss också med en soffliggare – alltså en person som lät sina 100 000 kronor vara oinvesterade i kontanter – och en ren index-investerare.

Målsnöret sattes till midsommar – tre månader fram tills den 16 juni.

Index ned nästan 3 procentenheter

Sedan börsen bottnade bara någon vecka efter att portföljkampen inleddes har den stadigt stigit fyra veckor på raken på hoppet om fred.

Det har också synts i portföljerna och förra veckan var soffliggaren för första gången sist.

Med en trist börsvecka bakom oss med flera illröda dagar är dock både index och våra respektive portföljer ned.

Index föll från 6,9 till 3,8 procent på bara fem börsdagar.

Dagens PS portfölj fortsatt i topp

Min egen portfölj stod dock emot relativt bra och behåller därför ledningen.

Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) och Investor (börskurs Investor) kom med varsin rapport som inte bjöd på någon dramatik åt vardera hållet.

InnehavAntalKursVärde (kr)Förändring inkl. utd. (%)
Investor113372,2542 065+5,9%
Handelsbanken A216129,928 058+7,2%
Kinnevik58653,4431 316+4,8%
Kassa (inkl utdelning)3 868
Totalt105 307 kr+5,31%

Och även en av Stockholmsbörsens riktiga kris-aktier på senare år, Kinnevik (börskurs Kinnevik), höll emot bra på den svaga börsen.

Det känns som en skön trio aktier att hålla fast i nu när andra halvlek av portföljkampen startar.

Kan Alphabets rapport ge mer bränsle?

För Edvards Realtidsportfölj innebar veckans tapp att han åter är under nollan.

InnehavAntalKursVärde (kr)Förändring inkl. utd. (%)
Boliden48513,624 653-17,8%
Industrivärden C10448049 920+1,8%
Alphabet A7348,5 USD22 402+14,8%
Kassa (inkl utdelning)1 227
Totalt98 202 kr-1,80%

Amerikanska Alphabet har dock gått urstarkt och imorgon kväll den 29 april är det dags för rapport. Kommer det ge ännu mer bränsle månne?

”Svag rapport från SCA fortsätter tynga Industrivärden (börskurs Industrivärden) och den dämpade konjunkturen är dålig för Boliden (börskurs Boliden). Min bästa chans till revansch nu är en snabb fred eller att Davids stabila portfölj stöter på oväntad patrull”, kommenterar min kollega veckan som gick.

Totalställning 27 april (vecka 6):

PlaceringPortfölj / IndexVärde / NivåFörändring (%)
🥇 1Davids Dagens PS-portfölj105 307 kr+5,31%
🥈 2OMX Stockholm PI GI549,34+3,81%
🥉 3Soffliggaren100 0000,00%
4Edvards Realtidsportfölj98 202 kr-1,80%

