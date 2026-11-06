"Mest riskfyllda ekonomin i Europa": Domen över Frankrike

Näst högsta offentliga utgifterna

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När det gäller ekonomin är de offentliga utgifterna i Frankrike 57,3 procent av BNP, den högsta nivån i Europa efter Finland.

Det beror delvis på att man valt den logiska linjen att ha gemensamma lösningar på gemensamma problem. Därför äger fransmännen gemensamt nästan all offentlig service, kollektivtrafik, energi och det som kallas samhällsnyttiga tjänster.

Någon baksida på den medaljen? Ja, om man inte är beredd att betala för kalaset utan enbart ägnar sig åt att bråka om notan.

Av en vuxen befolkning på drygt 55 miljoner människor är mer än 30 miljoner beroende av staten för huvuddelen av sin inkomst i form av pensioner, statliga anställningar eller bidrag.

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Emmanuel Macron, trängd mellan sköldarna. Frankrike kommer inte att kollapsa, enligt analytiker, men ekonomin är den mest ”riskfyllda”. (Foto: Aurelien Morissard /AP-TT)

Höga kostnader för pensioner

Statliga pensioner utgör 15 procent av BNP, sex procentenheter högre än genomsnittet i Europa.

Skatteintäkterna täcker inte utgifterna. Medan de offentliga utgifterna utgör 57,3 procent av BNP, uppgår skatteintäkterna endast till 52,2 procent.

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Förr året var det franska budgetunderskottet 5,1 procent av BNP – det fjärde högsta inom EU – och statsskulden 116 procent av BNP, tredje högsta nivån inom EU efter Grekland och Italien.

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Statsskulden tynger mer och mer

Det som framför allt oroar kreditmarknaderna är kostnaderna för räntor och amorteringar på skulden.

Dessa kostnader utgjorde 1,3 procent av BNP år 2020, uppgick till 2,2 procent 2025 och stiger i år till 2,6 procent.

Skuldträsket har uppstått efter decennier av för stora utgifter i relation till intäkterna. Frankrike har inte haft en balanserad budget sedan 1974.

I dag har landet en nationalförsamling som är handlingsförlamad. I mitten finns Emmanuel Macrons allierade, till vänster en koalition som glatt står för utgifter men ryggar inför att finansiera dem och till höger Marine Le Pens extremister.

Men Frankrike är fortsatt EU:s näst största ekonomi, som sådan väl diversifierad, har en djup marknad för statsobligationer och tillgång till eurozonens finansiella infrastruktur.

Å andra sidan har man ett alltmer begränsat finansiellt handlingsutrymme, en ekonomisk tillbakagång och oro på kreditmarknaderna.

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En redan nöjd Marine Le Pen. Ekonomer ser hot i att endera hon eller vänstern ska ta över Frankrike 2027, en ekonomi som redan är den mest ”riskfyllda”. (Foto: Teresa Suarez /AP-TT)

Gapet växer mot Tyskland

Franska tioåriga statsobligationer handlas till en ränta på cirka fem procent, mer än 150 baspunkter över den tyska. Riskpremien gentemot Tyskland har tredubblats sedan februari och är nu den största sedan eurokrisen 2011.

Det gör att Frankrike i dag, menar Moneyweek, är den mest riskfyllda staten inom euroområdet.

Bör man då fortfarande investera i Frankrike? Där är presidentvalet nästa år en central punkt, konstaterar Moneyweek.

”Det mest sannolika utfallet är en seger för antingen den populistiska extremhögern eller extremvänstern – och inget av dessa läger har en någorlunda trovärdig plan för att hantera den finansiella krisen eller ekonomin”, konstaterar man.

Franska obligationer har sjunkit liksom franska aktier, samtidigt som andra europeiska marknader gått upp – och om den franska skuldkrisen sedan pressar ner euron kan det bli en fördel för många franska företag.

I ett antal fall handlar det om världsledande företag med förmågan att definitivt ta sig igenom en politisk eller ekonomisk storm.

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