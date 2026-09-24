EU:s nya handelsvara: Ryska oligarker – två fria

Luxemburg hoppade på tåget

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Enligt Euronews har myndigheter i de två länderna samt Uzbekistan träffat en överenskommelse, där Azerbajdzjan friger de två fransmännen mot att sanktionerna för Usmanov tas bort.

Nu väntas Azerbajdzjans president Ilham Alijev benåda de två.

I det läget har Luxemburg hoppat på tåget och hävdat att om Usmanov stryks från sanktionslistan, bör även Michail Fridman tas bort från listan.

Luxemburgs intresse i detta består i att Fridman riktat ett skadeståndskrav på 16 miljarder dollar mot Luxemburg med hänvisning till sina frysta tillgångar.

Luxemburg har stöd av allmänt ryssvänliga Slovakien, som lagt in sitt veto mot att Fridman ska stå kvar på listan över sanktionerade oligarker.

Efter EU:s beslut hävs nu reseförbudet för Fridman och frysta tillgångarna tinas upp.

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Två veckors förhandlingar

EU har behövt två veckor av utdragna förhandlingar för att enas kring de fortsatta sanktionerna.

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Lettland bromsade processen i början av denna vecka och varnade för att det inte är rätt tillfälle att lätta på trycket mot Ryssland.

Tisdag gick landet med på att avstå från att rösta i stället för att rösta emot, vilket gav EU nödutgången att smita igenom för att nå formell enighet.

För att balansera beslutet att frigöra två framstående oligarker, har EU valt att förlänga de individuella sanktionerna med 36 månader, i stället för de sex månader som varit regel så här långt.

Sanktionslistan omfattar för närvarande drygt 2 600 personer, organisationer och enheter, däribland Vladimir Putin.

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Glad i dag. Michail Fridman är den andre av de två oligarker EU nu väljer att befria från sanktioner efter påtryckningar från medlemsländer. (Foto: Pavel Golovkin /AP-TT)

Ilska över beslutet i Ukraina

I Ukraina har beslutet att ta bort sanktionerna för Usmanov och Fridman väckt ilska.

”Världen behöver inte en politiskt motiverad avförning från listan, utan en skyndsam och ovillkorlig förlängning av de individuella sanktionerna, ända tills Moskva inleder seriösa fredsförhandlingar och vidtar konkreta åtgärder för att avsluta kriget mot Ukraina”, säger president Volodymyr Zelenskyj.

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”Det är den snabbaste vägen till den fred vi alla strävar efter. Varje ukrainsk familj förlitar sig på EU:s enighet och solidaritet.”

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