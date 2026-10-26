Sverige kan bli kärnvapenkompis med en Putin-kramare

”Livsviktiga intressen”

Enligt Frankrike kan kärnvapen komma till användning när nationens ”livsviktiga intressen” står på spel.

Dessa intressen stannar inte vid Frankrikes gränser, utan har även en europeisk dimension, menar president Macron.

”Kan vi tänka oss att våra närmaste partners skulle kunna hotas till sin existens utan att det påverkar våra egna livsviktiga intressen”, frågade Macron retoriskt när planen presenterades.

Macron meddelade även att Frankrike, som tros förfoga över cirka 290 operativa kärnstridsspetsar, vilket är en bråkdel av de amerikanska eller ryska arsenalerna, återigen ska börja tillverka kärnvapen, för första gången på årtionden.

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Emmanuel Macron har varit principfast och kategorisk i sin attityd mot Ryssland och i sitt stöd för Ukraina.

Så gäller även hans attityd kring det nya kärnvapensamarbetet – och att Frankrike ändå behåller full kontroll över kärnvapnen har gjort konceptet acceptabelt för hela det politiska Frankrike, även för Marine Le Pens högerextrema parti.

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Le Pen har gett ett vagt stöd för Macrons kärnvapensamarbete med allierade. Hon ligger just nu i täten inför presidentvalet i Frankrike 2027.

Men bedömare varnar för att Le Pen som president skulle minska kärnvapen-initiativets attraktionskraft och avskräckning, med tanke på hennes tidigare goda relationer med Putin, oklara finansiella samband med Ryssland och hennes partis generella skepsis mot europeiskt samarbete.

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Emmanuel Macron har fått tio länder att ansluta sig till vad Frankrike kallar ”framskjuten avskräckning” när det gäller kärnvapen. (Foto: Yoan Valat /AP-TT)

”Förlust av trovärdighet”

”Problemet är att en president som Le Pen skulle innebära en förlust av trovärdighet på två fronter: dels när det gäller avskräckning mot Ryssland, och dels när det gäller att inge trygghet hos allierade”, säger Bruno Tertrais, expert på fransk kärnvapenpolitik och biträdande chef för stiftelsen för strategisk forskning i Paris.

En högt uppsatt företrädare för försvarssektorn i ett europeiskt partnerland instämmer hos WSJ.

Personen menar att både syftet, inriktningen och omfattningen av samarbetet med Frankrike skulle komma att granskas på nytt, både i Paris och bland de allierade, om Le Pen skulle komma till makten.

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