En ny hackerattack mot en bank har skett. Den här gången har ”mer än 100 miljoner eruo” varit inblandade i förloppet, enligt banken.
Ny bank hackad: 1,1 miljarder i farozonen
Det är den franska banken Crédit Mutuel Arkéa som varit utsatt för en hackerattack som ”involverat mer än 100 miljoner euro”, det vill säga i storleksordningen 1,1 miljarder kronor, men so inte ska ha fått några konsekvenser för kunderna.
Banken säger att kunderna inte drabbats och att händelsen nu är under kontroll.
Banken utsattes för en hackerattack under onsdagen, 4 november, och enligt uppgifter France Info förmedlar skulle det röra sig om bankmedel som omvandlats till kryptovaluta för att man skulle kunna flytta medlen ut från banken.
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”Bedrägliga transaktioner”
Crédit Mutuel Arkéa, vars geografiska område är Bretagne och sydvästra Frankrike, bekräftar att man ”utsattes för en attack som möjliggjorde bedrägliga transaktioner; händelsen är nu under kontroll”.
Enligt banken har incidenten inte lett till några ”ekonomiska konsekvenser” för kunderna och man tillägger att ”deras intressen är fullt skyddade”.
Som en ”försiktighetsåtgärd” meddelar banken att vissa transaktioner tillfälligt har stoppats.
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Mobilappen stoppad
Sedan onsdagens morgon har bankens mobilapp varit otillgänglig för kunderna. Vid inloggningsförsök visas ett felmeddelande.
”Dessa tjänster kommer att återupptas inom kort, under optimala säkerhetsförhållanden, så snart de sista kontrollerna och säkerhetsåtgärderna har slutförts”, meddelar banken.
Denna hackning inträffar bara dagar efter en stöld på flera miljarder dollar riktad mot världens ledande kryptobörs, Binance.
Enligt FBI härrörde attacken från Nordkorea, ett påstående Nordkorea naturligtvis förnekat.
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Nordkorea ledande stortjuv
Landet har sedan länge identifierats som den ledande stortjuven internationellt när det gäller kryptostölder.
Under 2025 rapporterades det stora Bybit-intrånget i februari då motsvarande 12,9 miljarder kronor försvann enligt data från Defillama.
Inledningen av 2026 var sedan relativt lugn men i april exploderade kryptostölderna, då det på 18 dagar försvann motsvarande 5,6 miljarder kronor.
Med ytterligare incidenter handlade det om motsvarande 7,2 miljarder kronor under den månaden.
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Nordkorea bakom 95 procent
Två exploateringar stod för nästan hela den förlorade totalen i april. Det var i båda fallen stölder kopplade till Nordkorea.
Landet är ekonomiskt isolerat och med svag ekonomi. Samtidigt har man en kraftig militär satsning sedan decennier, ett omfattande kärnvapenprogram och på senare år ett engagemang på Rysslands sida i kriget i Ukraina.
När det gäller aprils kryptostölder handlar det nästan enbart om nordkoreanska attacker.
Under april stod Nordkorea bakom 95 procent av de kryptostölder som rapporterades och de fyra första månaderna i år för 75 procent totalt.
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