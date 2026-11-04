Ny bank hackad: 1,1 miljarder i farozonen

Mobilappen stoppad

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Sedan onsdagens morgon har bankens mobilapp varit otillgänglig för kunderna. Vid inloggningsförsök visas ett felmeddelande.

”Dessa tjänster kommer att återupptas inom kort, under optimala säkerhetsförhållanden, så snart de sista kontrollerna och säkerhetsåtgärderna har slutförts”, meddelar banken.

Denna hackning inträffar bara dagar efter en stöld på flera miljarder dollar riktad mot världens ledande kryptobörs, Binance.

Enligt FBI härrörde attacken från Nordkorea, ett påstående Nordkorea naturligtvis förnekat.

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Nordkorea ledande stortjuv

Landet har sedan länge identifierats som den ledande stortjuven internationellt när det gäller kryptostölder.

Under 2025 rapporterades det stora Bybit-intrånget i februari då motsvarande 12,9 miljarder kronor försvann enligt data från Defillama.

Inledningen av 2026 var sedan relativt lugn men i april exploderade kryptostölderna, då det på 18 dagar försvann motsvarande 5,6 miljarder kronor.

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Med ytterligare incidenter handlade det om motsvarande 7,2 miljarder kronor under den månaden.

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Kim Jong Un och hans regim i Nordkorea är världsledande i kryptostölder. Den här gången handlar det om en hackerattack mot en fransk bank. (Foto: AP/TT)

Nordkorea bakom 95 procent

Två exploateringar stod för nästan hela den förlorade totalen i april. Det var i båda fallen stölder kopplade till Nordkorea.

Landet är ekonomiskt isolerat och med svag ekonomi. Samtidigt har man en kraftig militär satsning sedan decennier, ett omfattande kärnvapenprogram och på senare år ett engagemang på Rysslands sida i kriget i Ukraina.

När det gäller aprils kryptostölder handlar det nästan enbart om nordkoreanska attacker.

Under april stod Nordkorea bakom 95 procent av de kryptostölder som rapporterades och de fyra första månaderna i år för 75 procent totalt.

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