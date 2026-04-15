Dollar-intresset sjunker – hedgefonder tror på fred

Inte läge att betta på högre dollar

Kopplingen mellan oljepriset och den amerikanska valutan har varit ovanligt stark de senaste veckorna på grund av konflikten i Mellanöstern. Den amerikanska blockaden och det iranska hoten mot exporten har hållit råoljan på nivåer som tvingat upp inflationstrycket och gett Federal Reserve argument för att hålla räntorna höga. Det har i sin tur fungerat som bränsle för dollarn.

Men när Brent-oljan nu återigen handlas under 100-dollarsstrecket faller en av de viktigaste pelarna för dollarns styrka. Förvaltare som tidigare satsade på en fortsatt uppgång i dollarn ser nu hur logiken bakom positionerna avtar. Om spänningarna lättar minskar pressen på energipriserna, vilket ger centralbankerna ökat spelutrymme och i förlängningen försvagar dollarns räntemässiga övertag.

ANNONS

”Utifrån vad vi ser använder hedgefondsvärlden osäkra förhållanden för att dämpa dollarns värde, och säljer till styrka snarare än köper dippar”, säger Ivan Stamenovic, chef för valutahandel inom Asia Pacific Group-of-10 på Bank of Americas avdelning i Hongkong, till Bloomberg.

Marknadsinvesterarna byter spår

Enligt data som Bloomberg sammanställt har de korta positionerna mot dollarn ökat markant under de senaste handelsdagarna. Det handlar om en strategisk svängning där marknaden försöker ligga steget före den diplomatiska utvecklingen. Investerare som tidigare var ”långa” i dollar väljer nu att säkra vinster och i stället satsa på en återhämtning i euron och det brittiska pundet, som båda har tagit rejält med stryk under konflikten.

Vapenvilan utlöste dollarförsäljning

”En vapenvila kan vara positiv för riskvalutor på kort sikt, men vi tror att dollarns svaghet på medellång sikt kan vara mer koncentrerad jämfört med större konkurrenter”, såsom euron, yenen och schweiziska francen”, resonerar Morgan Stanley-analytikerna Molly Nickolin, David Adams och Andrew Watrous i en färsk anteckning, framgår det.

Den tidigare IMF-chefsekonomen Kenneth Rogoff har uttalat att dollarn antagligen är övervärderad till uppemot 20 procent och att en korrigering därför är rimlig på sikt. Där till kan kriget, har han sagt, göra att utvecklingen med länder som blir mer oberoende av dollarn påskyndas.

Vad det gäller hedgefonderna bev den två veckor långa vapenvila som ingåtts mellan USA och Iran en katalysator för att sälja dollar, enligt bedömare.

ANNONS

