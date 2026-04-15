Hedgefonder ställer om positionerna när utsikterna för ett fredsavtal mellan USA och Iran ser allt ljusare ut. Dollarn tappar mark.
Dollar-intresset sjunker – hedgefonder tror på fred
Dollarn har ryckt upp sig starkt när investerare flytt turbulensen i Mellanöstern. Men nu tycks den utvecklingen vända på de globala valutamarknaderna. Färska siffror visar att hedgefonder och stora spekulanter i snabb takt överger sina optimistiska satsningar på dollarn. Bakgrunden är förnyat hopp om en fredlig lösning på kriget mot Iran.
Förlorar rollen som krockkudde
Efter misslyckade fredssamtal i Pakistan mellan USA och Iran uppges förnyade samtal mellan Washington och Teheran vara på gång. Marknadens aktörer, som tidigare prisat in en långvarig konflikt och hotade oljeflöden genom Hormuzsundet, börjar nu i stället räkna med ett fredsavtal.
När krigsrisken minskar krymper behovet att gömma kapital i dollar. För hedgefonderna innebär detta att dollarns roll som en krockkudde mot geopolitisk stress minskar. Det sker i stället ett skifte mot mer riskfyllda tillgångar och valutor som gynnas av lägre energipriser och ökad global stabilitet.
”Investerare ökade sina negativa dollaraffärer denna månad fram till den 10 april, baserat på en propriety trading-modell från Morgan Stanley”, skriver Bloomberg som rapporterar om att hedgefonderna nu ändrar placeringshorisont.
Inte läge att betta på högre dollar
Kopplingen mellan oljepriset och den amerikanska valutan har varit ovanligt stark de senaste veckorna på grund av konflikten i Mellanöstern. Den amerikanska blockaden och det iranska hoten mot exporten har hållit råoljan på nivåer som tvingat upp inflationstrycket och gett Federal Reserve argument för att hålla räntorna höga. Det har i sin tur fungerat som bränsle för dollarn.
Men när Brent-oljan nu återigen handlas under 100-dollarsstrecket faller en av de viktigaste pelarna för dollarns styrka. Förvaltare som tidigare satsade på en fortsatt uppgång i dollarn ser nu hur logiken bakom positionerna avtar. Om spänningarna lättar minskar pressen på energipriserna, vilket ger centralbankerna ökat spelutrymme och i förlängningen försvagar dollarns räntemässiga övertag.
”Utifrån vad vi ser använder hedgefondsvärlden osäkra förhållanden för att dämpa dollarns värde, och säljer till styrka snarare än köper dippar”, säger Ivan Stamenovic, chef för valutahandel inom Asia Pacific Group-of-10 på Bank of Americas avdelning i Hongkong, till Bloomberg.
Marknadsinvesterarna byter spår
Enligt data som Bloomberg sammanställt har de korta positionerna mot dollarn ökat markant under de senaste handelsdagarna. Det handlar om en strategisk svängning där marknaden försöker ligga steget före den diplomatiska utvecklingen. Investerare som tidigare var ”långa” i dollar väljer nu att säkra vinster och i stället satsa på en återhämtning i euron och det brittiska pundet, som båda har tagit rejält med stryk under konflikten.
Vapenvilan utlöste dollarförsäljning
”En vapenvila kan vara positiv för riskvalutor på kort sikt, men vi tror att dollarns svaghet på medellång sikt kan vara mer koncentrerad jämfört med större konkurrenter”, såsom euron, yenen och schweiziska francen”, resonerar Morgan Stanley-analytikerna Molly Nickolin, David Adams och Andrew Watrous i en färsk anteckning, framgår det.
Den tidigare IMF-chefsekonomen Kenneth Rogoff har uttalat att dollarn antagligen är övervärderad till uppemot 20 procent och att en korrigering därför är rimlig på sikt. Där till kan kriget, har han sagt, göra att utvecklingen med länder som blir mer oberoende av dollarn påskyndas.
Vad det gäller hedgefonderna bev den två veckor långa vapenvila som ingåtts mellan USA och Iran en katalysator för att sälja dollar, enligt bedömare.
