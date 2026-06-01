Spaniens ekonomiska mirakel tappar fart – ohållbar modell

Tre stora kreditvärderingsinstitut, Fitch, Moody’s och S&P Global, uppgraderade landets betyg i snabb följd. Spanska börsen nådde rekordnivåer. BNP-tillväxten slog både Tyskland, Frankrike och USA.

Bilden förstärktes i februari 2026, när Spanien satte nytt turistrekord med 96,8 miljoner utländska besökare under 2025 och intäkter på 134,7 miljarder euro. Men under ytan har sprickorna vuxit.

Exporten kollapsar

Nu visar nya siffror från Spaniens centralbank och landets handelskammare att den externa sektorn, alltså export och utrikeshandel, dragit ned BNP-tillväxten under hela 2025. Samma mönster väntas fortsätta 2026, rapporterar spanska El Economista.

Spaniens BNP växte med 2,9 procent förra året. Siffran imponerar. Men inhemsk efterfrågan stod för i princip hela tillväxten. Exportmotorn bidrog negativt.

”Modellen med konsumtion och turism är ohållbar”, konstaterar tidningen.

Fordonsindustrin, livsmedelssektorn, kemiindustrin och logistiken är alla beroende av internationell efterfrågan. Den efterfrågan har i stort sett försvunnit.