Dagens PS har det senaste året rapporterat om Spaniens resa från krisland till Europas tillväxtraket. Tre kreditbetygslyft, rekordturism, börsrekord. Men nu höjs varningsropen. Landets exportmotor har stannat och tillväxten hänger på en enda sak: konsumtion och turism.
Spaniens ekonomiska mirakel tappar fart – ohållbar modell
Spanien har varit Europas ekonomiska solskenshistoria. Vi har tidigare rapporterat om landets historiska ekonomiska revansch till toppen bland EU:s ekonomier.
Läs mer:
Inte en turist till – här kan svenskarna stoppas. Dagens PS
Tre stora kreditvärderingsinstitut, Fitch, Moody’s och S&P Global, uppgraderade landets betyg i snabb följd. Spanska börsen nådde rekordnivåer. BNP-tillväxten slog både Tyskland, Frankrike och USA.
Bilden förstärktes i februari 2026, när Spanien satte nytt turistrekord med 96,8 miljoner utländska besökare under 2025 och intäkter på 134,7 miljarder euro. Men under ytan har sprickorna vuxit.
Exporten kollapsar
Nu visar nya siffror från Spaniens centralbank och landets handelskammare att den externa sektorn, alltså export och utrikeshandel, dragit ned BNP-tillväxten under hela 2025. Samma mönster väntas fortsätta 2026, rapporterar spanska El Economista.
Spaniens BNP växte med 2,9 procent förra året. Siffran imponerar. Men inhemsk efterfrågan stod för i princip hela tillväxten. Exportmotorn bidrog negativt.
”Modellen med konsumtion och turism är ohållbar”, konstaterar tidningen.
Fordonsindustrin, livsmedelssektorn, kemiindustrin och logistiken är alla beroende av internationell efterfrågan. Den efterfrågan har i stort sett försvunnit.
Geopolitiken slår hårt
Redan i mars rapporterade Dagens PS om hur Trump hotade handelsstopp med Spanien efter att landet vägrat upplåta militärbaser för USA:s operationer mot Iran.
Spanska bolag började förbereda sig för ett stopp. Spanien importerar över 15 procent av sin olja och 44 procent av sin flytande naturgas från USA.
Konflikten i Iran har samtidigt ritat om globala fraktvägar. Fraktkostnaderna från Asien till Europa steg med 25 till 38 procent under första kvartalet 2026, enligt El Economista.
Ovanpå det kom handelsavtalet mellan EU och USA i maj, där USA behåller 15-procentiga tullar på de flesta EU-varor och utvidgade 50-procentiga stål- och aluminiumtullar till över 400 produktkategorier.
Forskningsgapet vidgas
OECD pekar ut ytterligare en strukturell svaghet. Spanien investerar 1,4 procent av BNP i forskning och utveckling. OECD-snittet ligger på 2,2 procent.
Spaniens produktivitet per anställd är fortfarande lägre än före pandemin. Tillväxten drivs av fler arbetade timmar, inte av effektivitet. Om stigande lönekostnader inte matchas med satsningar på teknologi riskerar landet att tappa konkurrenskraft permanent, enligt El Economistas genomgång.
Turistberoendet blir en risk
Turismen står för 12,6 procent av Spaniens BNP. Under årets första kvartal reste 17,5 miljoner turister till landet, ännu ett rekord. Men beroendet av en enda sektor skapar sårbarhet.
Inom hotellbranschen höjs röster om att sektorn riskerar att ”dö av sin egen framgång”. Och Spaniens rykte inom EU har fått sig en törn.
I maj avslöjades att landet anklagas för EU-fondmissbruk på 10 miljarder euro, pengar som enligt kritiker gick till pensioner och sociala utgifter istället för gröna och digitala satsningar.
Bredare europeiskt mönster
Spaniens varningssignal är inte unik. Runt om i Europa försvinner tiotusentals jobb i kölvattnet av geopolitisk osäkerhet och höga energipriser.
Spanien har varit Europas mest hyllade ekonomi. Men en ekonomi som bara går på konsumtion och turism har ingen reservmotor när konjunkturen vänder.