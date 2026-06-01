Aktien back 20 procent: "Vi ser ett köpläge"

Stängt butiker

”För första gången på nästan fem år växte Willys sämre än marknaden”, skriver Affärsvärlden i sin nya analys av aktien som publiceras av Placera.

Tillväxten blev 2,2 procent i jämförbara butiker eller 3,8 procent om man också räknar in bidraget från nyöppnade butiker. Marknaden växte 4,4 procent i första kvartalet, som jämförelse skriver tidningen.

”Som förklaringar nämns bland annat pågående större butiksmoderniseringar samt butiksstängningar. I fjärde kvartalet stängdes två Willysbutiker och nu i första kvartalet stängdes ytterligare en”.

”Tillfälligt motvind”

ANNONS

Den lägre tillväxten fick börsen att handla ned aktien rejält.

Från 321 kronor innan rapportdagen till 263 kronors stängningskurs i fredags. Ett ras på nära 20 procent.

”Motvinden uppfattar vi dock främst som tillfällig, även om det kanske också är så att den medvind som lågpriskedjan haft under hushållens kostnadskris nu börjar mattas av”, resonerar emellertid Daniel Zetterberg och konstaterar;

”Det finns 20 procent uppsida i aktien på två-tre års sikt, inklusive utdelningarna som ger knappt 4 procent årlig direktavkastning. För ett bolag som Axfood tycker vi det duger för att sätta ett köpråd på aktien”.

Läs även: Därför rusar oljepriset med över 2 procent i dag – Dagens PS