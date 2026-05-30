Nya gruvan kan ge 60 miljoner ton koppar

Nautanen är en gammal koppargruva i Gällivare kommun. Malmen där upptäcktes 1898.

1903-1908 bröts omkring 5 700 ton kopparmalm samt 4 600 ton järnmalm i gruvan, som sedan stängdes.

Nu får alltså Boliden rätt att gå vidare med att återuppta kopparutvinningen nästan 120 år senare.

Regeringen menar att Sverige har unika möjligheter att vara och förbli en stark mineralpolitisk spelare i Europa och att koppar har en avgörande roll.

”Bra för Sverige och EU”

”Koppar är klassat som en strategisk råvara och efterfrågan förväntas bara öka. Nautanen är en av de större kända kopparfyndigheterna i Sverige”, konstaterar energi- och näringsminister Ebba Busch efter beslutet.

”Om fyndigheten kan utvinnas skulle det öka Sverige och EU:s försörjningsgrad av denna strategiskt viktiga metall.”

