Nya gruvan kan ge 60 miljoner ton koppar

Regeringen går emot samebyn Báste och ger Boliden klartecken för gruvan i Nautanen, som beräknas ge upp till 60 miljoner ton koppar.
Regeringen har nu gett klartecken till Boliden (börskurs Boliden) att gå vidare med att utvinna koppar i Nautanen.
Området är utpekat som riksintresse för såväl rennäring som värdefulla mineraler.
Nautanen är en gammal koppargruva i Gällivare kommun. Malmen där upptäcktes 1898.
1903-1908 bröts omkring 5 700 ton kopparmalm samt 4 600 ton järnmalm i gruvan, som sedan stängdes.
Nu får alltså Boliden rätt att gå vidare med att återuppta kopparutvinningen nästan 120 år senare.
Regeringen menar att Sverige har unika möjligheter att vara och förbli en stark mineralpolitisk spelare i Europa och att koppar har en avgörande roll.
”Bra för Sverige och EU”
”Koppar är klassat som en strategisk råvara och efterfrågan förväntas bara öka. Nautanen är en av de större kända kopparfyndigheterna i Sverige”, konstaterar energi- och näringsminister Ebba Busch efter beslutet.
”Om fyndigheten kan utvinnas skulle det öka Sverige och EU:s försörjningsgrad av denna strategiskt viktiga metall.”
”Flera viktiga metaller”
Den 13 februari 2025 beviljade bergmästaren bearbetningskoncession för Boliden. Nautanen innehåller flera viktiga metaller som har stor betydelse för ett modernt och fossilfritt samhälle. Malmpotentialen är stor och fyndigheten är en av de största kända kopparfyndigheterna i Sverige, skriver regeringen.
Beslutet överklagades av samebyn Báste som menar att påverkan på rennäringen blir större än vad som framgår av utredningen.
Men regeringen avslår överklagandet och hävdar att renskötseln inom samebyn kan fortsätta ”trots påverkan från gruvnäringen”.
2-3 miljoner ton per år
Nu får Boliden alltså klartecken att gå vidare med satsningen, där någon tidsplan för gruvdriften ännu inte offentliggjorts.
Däremot finns presenterade beräkningar som säger att den årliga produktionen av koppar i Nautanen beräknas till 2-3 miljoner ton per år under en 20-årsperiod.
