Saab: Gripen-miljarder på vänt när Kanada väljer plan

Motgångar ersätts av strategisk position

Saab har det senaste året valts bort vid stora kontrakt, senast den svenska fregattupphandlingen på 40 miljarder kronor som gick till franska Naval Group. Även Indien valde franska Rafale framför Gripen E i en affär på 350 miljarder. Kanadabeskedet är därför varmt välkommet.

GlobalEye bygger på Bombardiers Global 6500, ett kanadensiskt flygplan, vilket gör affären politiskt smidig för Carney som aktivt vill diversifiera Kanadas försvarsköp bort från USA. Kontraktet bedöms kunna uppgå till runt 50 miljarder kronor för sex plan, enligt bedömare på Nordnet.

Dessutom har Saab redan tecknat ett samarbetsavtal med kanadensiska CAE för att gemensamt driva programmet, ett avtal som stärker de inhemska jobbmöjligheterna.

Affären kan öppna fler dörrar framåt

Martin Lundmark, forskare vid Försvarshögskolan, sade om samarbetet att:

Det tyder på att det finns ett förtroende, ett strategiskt handslag mellan länderna. Och när det blir så här stora affärer kan det skapa god jordmån för ytterligare affärer.

Realtid har tidigare rapporterat om hur Saab-vd Micael Johansson personligen har flugit till Kanada för att driva Gripenaffären. Kanadas pågående översyn av F-35-köpet, som initierades efter de frostigare relationerna med Washington under Trump, är ännu inte avslutad.

PS analys: Marknaden hade delvis prisat in GlobalEye-nyheten. Det blir intressant att följa vad kontraktet gör med Kanada-Saab-relationen framåt och om ytterligare affärer kan komma att slutas efteråt. Aktien handlas upp 6,34 procent under torsdagen.

