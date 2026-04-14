JD Vance om nya fredssamtal? ”Bollen ligger hos Iran”

”Vi kan inte låta ett land utpressa eller pressa världen, för det är vad de gör”, säger Trump efter helgens misslyckade fredssamtal mellan USA och Iran i Pakistans huvudstad Islamabad.

Oavvisligt krav på Iran från USA

Vicepresident JD Vance, som fått rollen att agera fredsförhandlare, säger till Fox News att USA kräver att Iran går med på att inte utveckla kärnvapen, vilket han betecknar som ”en mycket, mycket bra affär för båda länderna”.

”Oavsett om vi har ytterligare samtal, om vi slutligen når en överenskommelse, så tror jag verkligen att bollen ligger hos den iranska planen”, säger Vance, enligt CNBC som uppger att på bordet ligger nu att få den viktiga transportleden Hormuzsundet att öppna för sjötrafik igen.

Investerarna tolkar det som en öppning till ett slut på konflikten och oljepriset sjunker på marknaden. ”Amerikanska råoljeterminer för leverans i maj sjönk med mer än 2,24 % till 96,85 dollar per fat klockan 00:20 ET. Den internationella referenspriset för Brent för leverans i juni sjönk med 1,46 % till 97,91 dollar per fat”, rapporterar CNBC.

En femtedel av världens tankfartyg för olja trafikerar normalt den för världsekonomin så viktiga passagen.

