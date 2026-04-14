USA har inlett blockaden av Hormuzsundet och vicepresident JD Vance säger att Iran nu avgör om fredssamtalen ska tas upp på nytt. Oljepriset sjunker.
JD Vance om nya fredssamtal? ”Bollen ligger hos Iran”
USA:s president Donald Trump har beordrat amerikanska flottan att stoppa fraktfartyg till och från iranska hamnar i ett försök att tvinga Iran tillbaka till förhandlingsbordet.
”Vi kan inte låta ett land utpressa eller pressa världen, för det är vad de gör”, säger Trump efter helgens misslyckade fredssamtal mellan USA och Iran i Pakistans huvudstad Islamabad.
Oavvisligt krav på Iran från USA
Vicepresident JD Vance, som fått rollen att agera fredsförhandlare, säger till Fox News att USA kräver att Iran går med på att inte utveckla kärnvapen, vilket han betecknar som ”en mycket, mycket bra affär för båda länderna”.
”Oavsett om vi har ytterligare samtal, om vi slutligen når en överenskommelse, så tror jag verkligen att bollen ligger hos den iranska planen”, säger Vance, enligt CNBC som uppger att på bordet ligger nu att få den viktiga transportleden Hormuzsundet att öppna för sjötrafik igen.
Investerarna tolkar det som en öppning till ett slut på konflikten och oljepriset sjunker på marknaden. ”Amerikanska råoljeterminer för leverans i maj sjönk med mer än 2,24 % till 96,85 dollar per fat klockan 00:20 ET. Den internationella referenspriset för Brent för leverans i juni sjönk med 1,46 % till 97,91 dollar per fat”, rapporterar CNBC.
En femtedel av världens tankfartyg för olja trafikerar normalt den för världsekonomin så viktiga passagen.
JD Vance: Samtalen gick i vår riktning
USA har ställt upp ”röda linjer” för att avsluta kriget, den viktigaste ståndpunkten är enligt JD Vance att Iran aldrig får ha kärnvapen.
Vicepresidenten hävdar att den amerikanska delegationen gjorde framsteg i samtalen i Pakistan.
”De rörde sig i vår riktning, vilket är anledningen till att jag tror att vi skulle säga att vi hade några goda tecken. Men de rörde sig inte tillräckligt långt”, säger Vance och anser att iranierna nu måste ”ta nästa steg” för att nå fred.
Saudiarabien kräver att Trump häver blockaden av Hormuzsundet för att undvika att Iran eskalerar spänningarna och stör andra viktiga farleder i regionen, skriver The Wall Street Journal.
Hotet om iransk eskalering är reellt
Saudierna uppges bland annat vara oroliga över att Iran kan stänga Bab al-Mandeb, som beskrivs som en knutpunkt i Röda havet och avgörande för kungarikets återstående oljeexport.
En lång kuststräcka av Bab al-Mandeb kontrolleras av Irans Huthi-allierade i Jemen och vattenvägarna var föremål för omfattande störningar under kriget i Gaza.
”Om Iran vill stänga ner Bab al-Mandeb är huthierna den självklara partnern för att göra det, och deras svar på Gazakonflikten visar att de har kapacitet att göra det”, säger Adam Baron, expert på Jemen vid New America, ett policyinstitut i Washington, berättar WSJ och konstaterar att Irans halvofficiella nyhetsbyrå Tasnim, som står nära Islamiska revolutionsgardet, rapporterat att Iran hotat med stänga porten till Röda havet.
”Ingen hamn i Persiska viken säker”
Bab al-Mandeb-sundet , Tårarnas port som den smala passagen kallas, leder till Suezkanalen. Det är en av de viktigaste länkarna för fartyg som seglar mellan Asien och Europa.
Iran spär på oron genom att hota stänga fraktleden och angränsande hamnar i regionen:
”Om säkerheten i Irans hamnar i Persiska viken och Omansjön hotas, kommer ingen hamn i Persiska viken eller Omansjön att vara säker”, sade Irans väpnade styrkor i ett uttalande publicerat av den statliga nyhetsbyrån IRIB News.
