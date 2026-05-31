Kinesiskt kapital, statligt och privat, ”översvämmar” världens guldmarknader. Nu köper Kina aggressivt på sig guld av strategiska skäl.
Nu är det Kina som köper upp guldet
Den globala efterfrågan på guld ökar när investerare vill hitta den omtalade säkra hamnen i lägen med valutaoro och globala kriser.
Samtidigt minskar intresset i väst för guld. Hur det går ihop? Världens guldmarknad ”översvämmas” av kinesiskt kapital, enligt analytiker.
WGC, World Gold Council, rapporterar att Kina aktivt och i hög takt utökar sina guldreserver. Orsaken är en ambition att diversifiera sina tillgångar och reserver.
”Vill fortsätta samla guld”
Enligt Joe Cavatoni, senior marknadsstrateg vid rådet, kommer centralbanker i tillväxtekonomier generellt att fortsätta blåsa på denna uppåtgående trend.
De kommer att vilja samla på sig guld, även om Cavatoni tror att köptakten kan fluktuera framöver.
För Kina visar data från PBoC, Kinas centralbank, att guldreserverna uppgick till totalt 74,64 miljoner troy ounces i slutet av april.
Det innebär en kontinuerlig månatlig ökning under 1,5 år, konstaterar Business AM.
”Kina vill diversifiera”
Joe Cavatoni menar att den utveckling bör ses som ett sätt att diversifiera och inte lägga alla ägg i samma korg, mer än som ett avsiktligt försök att underminera den amerikanska dollarns status.
Han noterar även att det i realiteten finns få hållbara alternativ till den amerikanska valutan.
Cavatoni säger att guldets attraktionskraft förstärks av en växande oro för de stigande skulderna i utvecklade länder och det minskande värdet på fysiska valutor.
Turkiet är ett relevant exempel, där landet använder sina guldreserver för att stabilisera sin valuta och hantera underskott i bytesbalansen.
Kina dominerar globalt
I Kina har inte bara centralbanken utan även institutionella investerare och privatpersoner avsevärt ökat global efterfrågan på guld-ETF:er, alltså börshandlade fonder.
Under årets fyra första månader dominerade Kina det globala inflödet tills dessa ETF:er, med cirka 7,7 miljarder euro, långt före Indien som var närmast med 3,1 miljarder euro.
Schweiz och Storbritannien såg ett inflöde på 1,6 miljarder euro vardera samtidigt som USA redovisar en minskning på 1,1 miljarder euro.
Det starkt ökade intresset har fått börsen i Hongkong att avstå från avgifter för guldterminer i ett år och försöka stimulera den lokala marknaden.
Samtidigt som den kinesiska efterfrågan fortsätter vara hög, har investerare i väst rört sig bort från guld.
”Bara” upp 3 procent i år
Västliga investerare har i stället lockats av en högre avkastning i obligationer och kontanter i en högräntemiljö.
Guldpriserna ligger för närvarande stabilt runt 4 370 dollar per troy ounce, motsvarande en ökning med 3 procent i år.
Blackrock har påpekat att situationen i Mellanöstern förändrat ränteförväntningarna och skapar utmaningar runt guldet.
Joe Cavatoni menar att för ett högre guldpris måste inflationstrycket minska, vilket potentiellt skulle göra det möjligt för Fed i USA att sänka räntan.
