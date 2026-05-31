Nu är det Kina som köper upp guldet

”Kina vill diversifiera”

Joe Cavatoni menar att den utveckling bör ses som ett sätt att diversifiera och inte lägga alla ägg i samma korg, mer än som ett avsiktligt försök att underminera den amerikanska dollarns status.

Han noterar även att det i realiteten finns få hållbara alternativ till den amerikanska valutan.

Cavatoni säger att guldets attraktionskraft förstärks av en växande oro för de stigande skulderna i utvecklade länder och det minskande värdet på fysiska valutor.

Turkiet är ett relevant exempel, där landet använder sina guldreserver för att stabilisera sin valuta och hantera underskott i bytesbalansen.

Kina dominerar globalt

I Kina har inte bara centralbanken utan även institutionella investerare och privatpersoner avsevärt ökat global efterfrågan på guld-ETF:er, alltså börshandlade fonder.

Under årets fyra första månader dominerade Kina det globala inflödet tills dessa ETF:er, med cirka 7,7 miljarder euro, långt före Indien som var närmast med 3,1 miljarder euro.

Schweiz och Storbritannien såg ett inflöde på 1,6 miljarder euro vardera samtidigt som USA redovisar en minskning på 1,1 miljarder euro.

Det starkt ökade intresset har fått börsen i Hongkong att avstå från avgifter för guldterminer i ett år och försöka stimulera den lokala marknaden.

Samtidigt som den kinesiska efterfrågan fortsätter vara hög, har investerare i väst rört sig bort från guld.

Peking och Folkets stora hall. Där är här i Kina guldet hamnar nu när centralbanken, investerare och privatperson i landet köper upp guld. (Foto: Heiko Junge/NTB-TT)

”Bara” upp 3 procent i år

Västliga investerare har i stället lockats av en högre avkastning i obligationer och kontanter i en högräntemiljö.

Guldpriserna ligger för närvarande stabilt runt 4 370 dollar per troy ounce, motsvarande en ökning med 3 procent i år.

Blackrock har påpekat att situationen i Mellanöstern förändrat ränteförväntningarna och skapar utmaningar runt guldet.

Joe Cavatoni menar att för ett högre guldpris måste inflationstrycket minska, vilket potentiellt skulle göra det möjligt för Fed i USA att sänka räntan.

