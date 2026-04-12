Kraschade fredssamtal – då stiger bensinpriset

Nordsjöoljan (brent) väntas stiga några dollar, upp mot 100 dollar per fat igen, och den ökade osäkerheten kring Irankriget gör att även dollarn blir dyrare, enligt Christian Kopfer på den norska investmentbanken Arctic Securities.

En viss uppgång blir det. Det är absolut rimligt, säger han om oljepriset efter beskedet att delegationerna från USA och Iran lämnat förhandlingsbordet utan ett avtal.

Så länge de krigförande länderna inte bryter mot det två veckor långa vapenstilleståndet som inleddes i onsdags, och inleder nya attacker, antas prisökningarna ändå vara begränsade, enligt Kopfer.

Men skulle kriget sätta fart igen då är vi i princip tillbaka på ruta ett, säger han.

Skulle det bli nya stora attacker som förstör mer av energiinfrastrukturen runt Persiska viken kan det bli betydligt dyrare att fylla tanken i Sverige, varnar han. Så sent som för en månad sedan kostade oljan nästan 120 dollar.

Enligt Kopfer visar historiska mönster att bensin- och dieselkonsumenter i Sverige är relativt okänsliga för prishöjningar. Men han utesluter inte att det även kan bli svårt att få tag på bränsle.

Nu har det ju blivit brist på olja. Flygindustrin har redan varit tvungen att dra ned, säger han.

Irankriget har i princip stoppat leveranser av omkring en femtedel av världens olja och fossil gas genom Hormuzsundet – där det normalt fraktas cirka 20 miljoner fat oljeprodukter per dag.

Nordsjöoljan (brent) slutade handeln i fredags på 95,20 dollar per fat i fredags. Handeln återupptas igen sent på söndagskvällen svensk tid.

Prisnivån är drygt 35 procent högre än inför det att USA och Israel inledde bombkriget mot Iran den 28 februari.

Som mest under Irankriget, i början av mars, var oljepriset uppe på nästan 120 dollar per fat. Det kan jämföras med topparna efter den fullskaliga ryska attacken mot Ukraina 2022 på nästan 125 dollar per fat.

Den historiska toppen på 147,50 dollar per fat härrör från juli 2008, då efterfrågan i Kina hade skenat iväg och den globala produktionen av olja inte hade hängt med uppåt.