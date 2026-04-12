Slutet för dollarn efter BRICS-ländernas guldyra?

Guldfeber i Kina, Ryssland och Indien

Enligt färska rapporter har de här länderna ökat sina guldreserv innehav dramatiskt. BRICS-länderna kontrollerar nu över 17 procent av världens samlade centralbanksreserver av guld. Det är en markant ökning från bara några år sedan, och kurvan pekar spikrakt uppåt.

Ryssland och Kina leder ligan med över 2 300 ton vardera, tätt följda av Indien som också växlar upp tempot.

Det handlar i mångt och mycket om krass geopolitik. Den stora vändpunkten kom 2022. När USA och dess allierade fryste ryska tillgångar på omkring 300 miljarder dollar skickades en chockvåg genom världens centralbanker. Budskapet var glasklart, reserver som hålls i en annan nations valuta eller i deras finansiella system kan tas i beslag över en natt.

Guld däremot, förvarat i egna valv, kan varken frysas eller konfiskeras via internationella betalsystem som Swift. Det är den ultimata försäkringen mot sanktioner och politiska påtryckningar, konstaterar Business AM.

