Världens ekonomiska maktbalans håller på att skifta över till BRICS. Det sker inte med buller och bång utan i det tysta genom centralbankernas kassavalv.
Slutet för dollarn efter BRICS-ländernas guldyra?
BRICS-länderna – med Kina och Ryssland i spetsen – dammsuger nu marknaden på guld. Och den amerikanska dollarn är hotad.
Det är en av de största förvandlingarna på decennier inom den globalka ekonomin. BRICS-blocket – Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika – har inlett en systematisk reträtt från dollarn. Dollarn byts ut mot guld.
Guldfeber i Kina, Ryssland och Indien
Enligt färska rapporter har de här länderna ökat sina guldreserv innehav dramatiskt. BRICS-länderna kontrollerar nu över 17 procent av världens samlade centralbanksreserver av guld. Det är en markant ökning från bara några år sedan, och kurvan pekar spikrakt uppåt.
Ryssland och Kina leder ligan med över 2 300 ton vardera, tätt följda av Indien som också växlar upp tempot.
Det handlar i mångt och mycket om krass geopolitik. Den stora vändpunkten kom 2022. När USA och dess allierade fryste ryska tillgångar på omkring 300 miljarder dollar skickades en chockvåg genom världens centralbanker. Budskapet var glasklart, reserver som hålls i en annan nations valuta eller i deras finansiella system kan tas i beslag över en natt.
Guld däremot, förvarat i egna valv, kan varken frysas eller konfiskeras via internationella betalsystem som Swift. Det är den ultimata försäkringen mot sanktioner och politiska påtryckningar, konstaterar Business AM.
Guld-köpfesten från BRICS är historisk
Resultatet har blivit en köpfest utan motstycke. Mellan 2020 och 2024 stod BRICS-ländernas centralbanker för mer än hälften av alla statliga guldköp i världen. Samtidigt som guldets ställning stärks, tappar dollarn mark. Från att ha utgjort över 70 procent av de globala reserverna vid millennieskiftet, är dollarn nu nere på runt 57 procent – den lägsta nivån på tre decennier.
Men det stannar inte vid att bara lagra guld. Inom blocket förs intensiva diskussioner om att skapa helt nya betalsystem. Det talas om digitala valutor och till och med en gemensam BRICS-valuta, möjligen backad av just guld, för att helt kunna kringgå dollarn i internationell handel.
USA har alla skäl att vara bekymrat
För USA är utvecklingen oroande. Dollarns status som världsvaluta har länge varit fundamentet för landets ekonomiska inflytande. Om efterfrågan på dollar minskar riskerar det att leda till högre räntor och en försvagad köpkraft för amerikanerna.
Vi ser nu konturerna av en mer multipolär finansiell värld. För investerare och marknadsbedömare är signalen tydlig – den gamla ordningen är under press och de som håller i guldet är de som kommer att sätta spelreglerna, enligt bedömare.
