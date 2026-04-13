Efter de misslyckade fredssamtalen med Iran hotar USA:s president Donald Trump att blockera sjötrafiken i Hormuzsundet.
Oljepriset lyfter på Trumps blockad-hot av Hormuz
Den amerikanska flottan har fått order av Trump att stoppa alla fartyg i internationellt vatten, till och från Iran, och som betalat tullavgift till Iran.
Där till överväger Trump begränsade attacker mot Iran.
Utspelet fick råoljeterminerna för amerikanska WTI med leverans i maj att stiga med nästan 8 procent till drygt 104 dollar per fat, samtidigt som terminerna får oljeriktmärket Brent för leverans i juni lyfte med 7 procent till 101, 86 dollar fatet.
Läs även: Kraschade fredssamtal – då stiger bensinpriset DagensPS
Så lyder ordern från Trump
”Blockaden kommer att verkställas opartiskt mot fartyg från alla nationer som anlöper eller avgår från iranska hamnar och kustområden, inklusive alla iranska hamnar vid Arabiska viken och Omanbukten”, är beskedet från USA:s centralkommando, berättar CNBC.
Donald Trump deklarerar att blockaden träder i kraft med ”omedelbar verkan”.
Hans plan på nya Iran-attacker, om än i begränsad omfattning, har som syfte att bryta dödläget i fredssamtalen, hävdar den amerikanska presidenten, enligt källor till The Wall Street Journal.
Så viktigt är Hormuzsundet
Runt 20 procent, en femtedel av den globala oljeförsörjningen, sker normalt genom Hormuzsundet. Men trafiken av tankfartygen har föga oväntat sjunkit dramatisk sedan USA och Israel inledde sin militära offensiv mot Iran i slutet av februari.
Enligt CNBC är det oklart om Trump nu har för avsikt att återuppta flyganfallen mot Iran. I början av förra veckan träffade USA och Iran en överenskommelse om en två veckor lång vapenvila på villkoret att Iran tillåter fraktfartyg att passera genom den för världsekonomin så viktiga farleden.
Dess för innan hotade Trump att ödelägga Irans energi- och infrastruktur, bomba ”tillbaka till stenåldern”, som han uttryckte det.
Iransk kärnvapen knäckfrågan
Den amerikanska vicepresidenten JD Vance, som fick rollen att agera fredsmäklare med Iran i Pakistans huvudstad, sade efteråt att förhandlingarna gått i stå på grund av att Iran inte visat någon vilja på att inte utveckla kärnvapen.
”Vi har inte sett det än, vi hoppas att vi kommer att göra det”, sade Vance.
Enligt Irans parlamentstalsesman Mohammad-Bagher Ghalibaf var det USA som ”misslyckades med att vinna den iranska delegationens förtroende i denna förhandlingsrunda”.
Läs mer: Fredssamtal över: Inget avtal mellan USA och Iran DagensPS
Missa inte: Stort gasfynd i medelhavet kan lätta på energikrisen Realtid