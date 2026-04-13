Oljepriset lyfter på Trumps blockad-hot av Hormuz

Där till överväger Trump begränsade attacker mot Iran.

Utspelet fick råoljeterminerna för amerikanska WTI med leverans i maj att stiga med nästan 8 procent till drygt 104 dollar per fat, samtidigt som terminerna får oljeriktmärket Brent för leverans i juni lyfte med 7 procent till 101, 86 dollar fatet.

Läs även: Kraschade fredssamtal – då stiger bensinpriset DagensPS

Så lyder ordern från Trump

”Blockaden kommer att verkställas opartiskt mot fartyg från alla nationer som anlöper eller avgår från iranska hamnar och kustområden, inklusive alla iranska hamnar vid Arabiska viken och Omanbukten”, är beskedet från USA:s centralkommando, berättar CNBC.

Donald Trump deklarerar att blockaden träder i kraft med ”omedelbar verkan”.

Hans plan på nya Iran-attacker, om än i begränsad omfattning, har som syfte att bryta dödläget i fredssamtalen, hävdar den amerikanska presidenten, enligt källor till The Wall Street Journal.

Läs också: Israel: Irankriget kostar 100 miljarder DagensPS