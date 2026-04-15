ECB vill låsa upp 230 miljarder euro för att möta USA-hotet

Dessa miljarder, motsvarande nästan 2 500 miljarder svenska kronor, ligger i dagsläget fastlåsta som likvida buffertar i enskilda medlemsländer. Det är ett arv från finanskrisens dagar, där nationella tillsynsmyndigheter har bevakat sina egna gränser och tvingat banker att hålla kapitalet lokalt.

Allt medan USA står för snabbare avregleringar och en mer aggressiv finanspolitik.

”Att ta bort AT1-instrument från viktiga kapitalkrav är fortfarande en tvistefråga, där potentiella fördelar måste vägas mot oro kring motståndskraft”, skriver den belgiska affärsnyhetsplattformen Business AM som berättar om ECB:s planer.

Så lät det i höstas: ECB sänker kapitalkraven för banker efter stresstest DagensPS

ECB: Det råder enighet om förslaget

Centralbankerna i euroområdet uppges vara eniga i strävan att stärka Europas konkurrenskraft genom att etablera en enhetlig bankmarknad. Det handlar om att låta kapital och likviditet flöda fritt, utan att det stoppas av nationella särkrav, enligt ECB:s vice ordförande Luis de Guindos.

Europeiska centralbanken vill ha mandat att göra helhetsbedömningar av kapitalbehovet för bankgrupper, snarare än att tvingas förhålla sig till varje enskilt lands buffertkrav. Om förslaget går igenom skulle det innebära att de 230 miljarderna i högkvalitativa tillgångar kan användas betydligt mer effektivt för utlåning och investeringar inom hela regionen.

Läs även: Hemliga draget: Så ska Europa ta makten från USA:s dollar DagensPS