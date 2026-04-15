Europeiska centralbanken, ECB, har tröttnat på att se EU:s storbanker halka efter i den globala konkurrensen och vill nu frigöra svindlande 230 miljarder euro i kapital.
ECB vill låsa upp 230 miljarder euro för att möta USA-hotet
Målet är att att skapa en finansiell murbräcka mot de amerikanska avregleringarna och få kapitalet att flöda fritt över gränserna.
ECB har formellt lämnat över ett omfattande reformpaket på 230 miljarder euro för beslut. Det beskrivs som en nödvändig modernisering av ett stelbent regelverk.
Dessa miljarder, motsvarande nästan 2 500 miljarder svenska kronor, ligger i dagsläget fastlåsta som likvida buffertar i enskilda medlemsländer. Det är ett arv från finanskrisens dagar, där nationella tillsynsmyndigheter har bevakat sina egna gränser och tvingat banker att hålla kapitalet lokalt.
Allt medan USA står för snabbare avregleringar och en mer aggressiv finanspolitik.
”Att ta bort AT1-instrument från viktiga kapitalkrav är fortfarande en tvistefråga, där potentiella fördelar måste vägas mot oro kring motståndskraft”, skriver den belgiska affärsnyhetsplattformen Business AM som berättar om ECB:s planer.
ECB: Det råder enighet om förslaget
Centralbankerna i euroområdet uppges vara eniga i strävan att stärka Europas konkurrenskraft genom att etablera en enhetlig bankmarknad. Det handlar om att låta kapital och likviditet flöda fritt, utan att det stoppas av nationella särkrav, enligt ECB:s vice ordförande Luis de Guindos.
Europeiska centralbanken vill ha mandat att göra helhetsbedömningar av kapitalbehovet för bankgrupper, snarare än att tvingas förhålla sig till varje enskilt lands buffertkrav. Om förslaget går igenom skulle det innebära att de 230 miljarderna i högkvalitativa tillgångar kan användas betydligt mer effektivt för utlåning och investeringar inom hela regionen.
Ett svar på Donald Trump-effekten
I USA har diskussionerna om att lätta på bankregleringarna återigen tagit fart. Det spär på oron för att europeiska banker ska förlora mer mark. Genom att minska de regulatoriska bördorna och öka rörligheten hoppas ECB kunna ge de europeiska bankerna skalfördelar som gör att de kan mäta sig med USA:s bankjättar.
Förslaget om att ge ECB större befogenheter över de nationella kapitalbuffertarna är inte okontroversiellt. Det kräver att medlemsstaterna vågar släppa taget om den nationella kontrollen till förmån för en starkare, gemensam bankunion.
Modernisering av reglerna eller risk?
Kritiker varnar för att en uppmjukning av de nationella kraven kan öka risken för smitta mellan länder vid en ny kris. ECB kontrar dock med att reformerna tvärtom ökar motståndskraften. Genom att skapa en större, gemensam pool av resurser – inklusive ett gemensamt insättningsgarantisystem – blir systemet som helhet stabilare kapitalmässigt.
