Guldyran som kom av sig – inte lika ”lukrativ spargris”

Kriget i Iran sätter press på importberoende ekonomier och centralbanker tvingas intervenera valutamarknaderna på grund av ökat likviditetstryck.

Enligt CNBC, som tar upp saken, har guldpriset backat med 12 procent sedan toppen i januari och trots konfliktoron har den glänsande råvaran gått in i en period av nedgång.

”Anmärkningsvärd försäljning av guld”

Centralbankernas utförsäljning av guld leds av tillväxtländer vars valutor uppges ha tappat i värde medan den amerikanska dollarn ryckt upp sig i skuggan av kriget.

”Det har förekommit en anmärkningsvärd försäljning av guld av ger centralbanker från ett fåtal marknadsaktörer”, säger Nicky Shiels, chef för metallstrategi på MKS Pamp, till den amerikanska finansnyhetskanalen som uppger att spotguld nu handlas till 4 838 dollar per uns och nu befinner sig i vad som beskrivs som ”korrektionsterritorium”.

Utvecklingen står i bjärt kontrast till fjolåret. Då bidrog centralbankernas enorma guldköp till att ädelmetallen stack i väg upp mot nya rekordhöjder.

Det skedde trots att räntorna gick upp.

