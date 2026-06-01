Vattenfall har varit förteget men tillstår nu, efter hård press, att bonusar för 434 miljoner kronor delats ut till en speciell grupp medarbetare på kort tid.
Vattenfall kryper till korset om sina bonusar
Statliga Vattenfall uppges ha delat ut flera miljarder i bonusar sett över längre tid, men bolaget har undvikit att tala högt om sina bonusar.
När Dagens Industri granskat bonusfesten har varken företagets presstjänst eller vd:n Anna Borg velat ge någon detaljerad information vilka som tagit del av bonusarna.
Det enda som framkommit är att bonusar delats ut bland annat till Vattenfalls så kallade traders, och nu medger Vattenfall både på sin hemsida och dels för tidningen att den nu uppmärksammade ersättningen berört enbart energijättens traders.
Här har bonusarna exploderat
Di konstaterar därmed, utifrån den information som bolaget nu kommunicerat, att bonusutbetalningar skjutit i höjden till dessa så kallade traders på senare år.
De senaste tre åren är totalsumman på bonusarna till Vattenfalls traders 434 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 75 miljoner kronor under åren 2017-2019.
”Det motsvarar totalt 20 procent av koncernens totala bonusar den senaste treårsperioden, att jämföra med 6 procent under den tidigare perioden”, skriver tidningen.
Källa: Gratispengar i Vattenfall
Vattenfall förklarar att man har ett hundratal personer som jobbar med tradingen, dock gäller inte bonusprogrammet alla. De bredaste bonusprogrammen ska för övrigt, enligt Vattenfall, omfatta 18 500 av 21 000 anställda, framgår det.
Upplägget när det gäller bonusarna till företagets traders är enligt en källa till Di ”gratispengar” då det enligt denna uppgiftslämnare går ut på att traders köper el till rabatt internt och sedan säljer samma el till marknadspris.
Detta dementerar Vattenfall i artikeln.
Sven Hagströmer: Under all kritik
Finansprofilen Sven Hagströmer har i tidningen kritiserat den statliga energibjässens bonusprogram:
”Det är under all kritik. Självklart ska Vattenfall redogöra för bonusarna. Man kan inte dela ut 1 miljard kronor utan att vara helt transparent, transparensen på börsen är mycket bättre”, har Hagströmer sagt.
Vattenfall beklagar nu att man inte varit snabbare med att besvara frågorna om sina bonusar.
