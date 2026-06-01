Vattenfall kryper till korset om sina bonusar

Det enda som framkommit är att bonusar delats ut bland annat till Vattenfalls så kallade traders, och nu medger Vattenfall både på sin hemsida och dels för tidningen att den nu uppmärksammade ersättningen berört enbart energijättens traders.

Här har bonusarna exploderat

Di konstaterar därmed, utifrån den information som bolaget nu kommunicerat, att bonusutbetalningar skjutit i höjden till dessa så kallade traders på senare år.

De senaste tre åren är totalsumman på bonusarna till Vattenfalls traders 434 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 75 miljoner kronor under åren 2017-2019.

”Det motsvarar totalt 20 procent av koncernens totala bonusar den senaste treårsperioden, att jämföra med 6 procent under den tidigare perioden”, skriver tidningen.

