Den amerikanska storbanken Bank of America spår ett fortsatt rally för den svenska kronan.
Amerikansk storbank tror på superkrona
Storbanken räknar med att kronan rycker både mot euron och dollarn, denna kronförstärkning kommer att ske under hela året, är bedömningen.
”På hemmaplan förväntar vi oss en starkare tillväxt i Sverige jämfört med euroområdet”, skriver Bank of America, uppger EFN.
Svensk marknadsentusiasm och ökat konsumentförtroende i kombination med en expansiv finanspolitik väntas lyfta kronan. Där till antas EU:s utökade försvarsutgifter gynna Sverige. Att EU:s största ekonomi, Tyskland, satsar betydligt större utgifter på försvar är särskilt positivt för Sverige mot bakgrund av våra starka handelsförbindelser med Tyskland, menar Bank of America.
Så ser kronans prognos ut i år
När 2026 övergår till 2027 kommer euron, enligt prognosen, att kosta 10,7 kronor och i slutet av året kommer euron att stå i 10,5 kronor, spår storbanken. På Wall Street.
Vidare är förväntan att den amerikanska dollarn då handlas för 8,92 kronor, det vill säga i slutet av 2026 och för 8,40 kronor vid årsskiftet.
Bank of America konstaterar, skriver Handelsbankens ekonomikanal, att den svenska valutan ”varit den bäst presterande valutan bland G10-länderna i år”.
Storbanken: Kronrallyt inte slut än
Trots det utgår bankjätten från att kronans uppgång inte ”är över”. Tvärt om är prognosen att kronan kommer att ha en gynnsam utveckling såväl på hemmaplan Sverige som utomlands.
I mitten av mars såg det emellertid inte så ljust ut för kronan. Den hade då rasat till bottenplats bland Nordens valutor på grund av ett tapp på över 3 procent mot dollarn i spåren av oroligheterna i Mellanöstern.
Kriget tung smäll för svenska valutan
Efter en period av relativ styrka hade kronan då under bara ett par veckor utvecklats till en av världens sämsta valutor. Globalt sett visade kartläggningen att få valutor som presterat sämre under den inrapporterade tvåveckorsperioden.
För svenska hushåll och företag innebär den svaga kronan dyrare import och ökad press i en redan utmanande ekonomisk tid.
I motsats till kronan, som tar mycket stryk i geopolitisk oro, har den amerikanska dollarn gjort en kraftfull comeback sedan konflikten i Iran bröt ut. Dollarn har nått sina högsta nivåer sedan i november förra året sedan USA och Israel anföll Iran.
Väcker oro även hos Riksbanken
För Riksbanken är en svag krona ett stort orosmoln. När kronan faller riskerar det att importera inflation, vilket ytterligare försvårar Riksbankens arbete. Samtidigt visar bankens egna undersökningar att företagen ser en osäker återhämtning framför sig, enligt senaste mötesprotokollet från Sveriges centralbank.
”Vi förväntar oss också en mer hökaktig hållning från Riksbanken jämfört med ECB, med tanke på marknadsprissättningen”, skriver Bank of America.
I en analys på Realtid, vår systertidning, framgår det med all önskvärd tydlighet att kronan har det tufft på grund av konflikten i Mellanöstern. ”De flesta länder som inte är oljeländer långt från Mellanöstern har sett sina valutor falla. Ännu värre blir det för kronan, vars styrka har byggt på att det ska vända för Sverige”, heter det.
Läs mer: Mars blev ett stålbad för kronan – sämsta månaden på flera år Realtid
Se klippet: Valutafällan: Därför bör du se över din portfölj nu DagensPS