Amerikansk storbank tror på superkrona

Storbanken: Kronrallyt inte slut än

Trots det utgår bankjätten från att kronans uppgång inte ”är över”. Tvärt om är prognosen att kronan kommer att ha en gynnsam utveckling såväl på hemmaplan Sverige som utomlands.

I mitten av mars såg det emellertid inte så ljust ut för kronan. Den hade då rasat till bottenplats bland Nordens valutor på grund av ett tapp på över 3 procent mot dollarn i spåren av oroligheterna i Mellanöstern.

Kriget tung smäll för svenska valutan

ANNONS

Efter en period av relativ styrka hade kronan då under bara ett par veckor utvecklats till en av världens sämsta valutor. Globalt sett visade kartläggningen att få valutor som presterat sämre under den inrapporterade tvåveckorsperioden.

För svenska hushåll och företag innebär den svaga kronan dyrare import och ökad press i en redan utmanande ekonomisk tid.

I motsats till kronan, som tar mycket stryk i geopolitisk oro, har den amerikanska dollarn gjort en kraftfull comeback sedan konflikten i Iran bröt ut. Dollarn har nått sina högsta nivåer sedan i november förra året sedan USA och Israel anföll Iran.

Väcker oro även hos Riksbanken

För Riksbanken är en svag krona ett stort orosmoln. När kronan faller riskerar det att importera inflation, vilket ytterligare försvårar Riksbankens arbete. Samtidigt visar bankens egna undersökningar att företagen ser en osäker återhämtning framför sig, enligt senaste mötesprotokollet från Sveriges centralbank.

”Vi förväntar oss också en mer hökaktig hållning från Riksbanken jämfört med ECB, med tanke på marknadsprissättningen”, skriver Bank of America.

I en analys på Realtid, vår systertidning, framgår det med all önskvärd tydlighet att kronan har det tufft på grund av konflikten i Mellanöstern. ”De flesta länder som inte är oljeländer långt från Mellanöstern har sett sina valutor falla. Ännu värre blir det för kronan, vars styrka har byggt på att det ska vända för Sverige”, heter det.

ANNONS