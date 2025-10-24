Det är mycket man kan stå ut med i ett äktenskap: gemensam ekonomi, gemensam tvättstuga och ibland till och med gemensam Netflix-profil. Men svärmor är en annan sak.
Svärmor, släpp mig – och dina passivt aggressiva komplimanger
En läsare till New York Times kolumn Social Q’s beskriver problemet så träffande att det borde bli pjäs på Dramaten: varje gång hon ska säga hej då kliver svärmor fram, låser fast henne i en kram som varar längre än ett dansbandsnummer, och börjar samtidigt recitera komplimanger – av det förolämpande slaget.
“Du är en så duktig liten husmor, vilken tur min son har!” säger svärmor. Problemet? Den moderna svärdottern är ekonomiskt oberoende, jobbar heltid och har en make som också kan använda dammsugaren.
Läs även: Svenska svampen som säljs för 200 000 kronor kilot
“Lås hennes händer – och möt blicken”
Rådet från Philip Galanes, som driver spalten, är lika enkelt som genialt. Nästa gång svärmor närmar sig för attack: ta hennes händer, håll henne på armlängds avstånd, le varmt – men håll emot.
“Vänligt, men utan kram”, skriver Galanes. Det kan krävas repetition.
Sedan är det bara att lugnt förklara att man visst lagar mat och städar, men att det görs tillsammans. “Det är just det som gör vårt äktenskap lyckligt”, föreslår han som svar. En perfekt balans mellan passiv aggression och modern värdegrund.
Perfect Weekend Guide: Hur man överlever svärmor på tre steg:
- Ta initiativet till kramen – eller stoppa den. “Handhälsning deluxe” fungerar fint.
- Säg “Så fint att du bryr dig” och byt samtalsämne.
- Kom ihåg att hon en gång bytte dina barns blöjor. Respekt, men på armlängds avstånd.
Källa: New York Times
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
