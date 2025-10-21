Viggos testar Cadillac Optiq

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

När bilen får tuppjuck

En modern elbil har förstås en skärm bakom ratten som får en normal tv att framstå som banal. Min Google Maps-karta dyker upp i flera versioner. Men plötsligt försvinner allt eftersom sladden som ska ladda min telefon inte fungerar perfekt. Då blir allt svart och jag får lite panik.

Bilen svarar då med en rejäl omgång tuppjuck. Det piper och blinkar ilsket rött som om vi är på väg mot en katastrof. Men när jag lugnar ner mig gör bilen samma sak.

En AI-kamera känner av att jag inte tittar på vägen. De filmar inte enligt General Motors ansvariga, utan registrerar bara vad mina pupiller gör. Å andra sidan vet bilen vem som kör den och alla rörelser sparas.

ANNONS

Bilen är alltså väldigt lämplig för kriminella aktiviteter.

Jag kör till en liten stad för att ladda min telefon i en närbutik. När jag ska åka vidare har någon parkerat så tätt inpå mig att jag måste klättra över från andra sidan för att komma till ratten. Även då börjar bilen tjuta och pipa som en galning.

Ni kanske har glömt bort varför Elvis blev så framgångsrik? Svaret är att han förlöste den amerikanska medelklassen sexualitet med rock’n’roll.

Begreppet rock’n’roll kommer från ljudet som uppstod när unga människor på femtiotalet hade sex i sina bilar. Att ha sex i en Cadillac Optiq är alltså inte att rekommendera. Hade Cadillac haft denna begränsning på Elvis tid är jag övertygad om att han aldrig köpte mer än en bil.

När du trycker på gasen låter det… inte alls.

Elvis hade gillat ljudet

Tillbaka till Cadillac Optiq. Under denna pressresas provkörning fick jag god kontakt med John Cockburn, med titeln “Chief Engineer of OPTIQ”. Han pratade mest entusiastiskt om bilens högtalarsystem.

Här tror jag att Elvis hade blivit väldigt exalterad. Det var sjukt bra ljud, även när man spelade så högt att de i grannbyn ringde undra vad vi höll på med. Ljudet var liksom runt omkring en som om man satt mitt i Ofelias öde signerat Taylor Swift. (Huruvida senaste skivan var fantastisk eller inte, diskuterade jag med General Motors kvinnliga medarbetare.)

Sverige har en stark relation med Cadillac, föreningen Cadillac Club Sweden är en av världens större och äldsta utanför USA med runt 1700 medlemmar. Hur många av dessa som är under 70 år är dock oklart. De är i alla fall väldigt passionerade och äger enligt egen uppgift över 3000 bilar.

Läs även: Provkörd: Bilen som fick hela Stockholm att stanna upp

ANNONS

Cadillac Optiq – nu även för dig som gillar Taylor Swift mer än V8.

Nu vill Cadillac storsatsa i Sverige och följaktligen har man öppnat en butik i Mall of Scandinavia. Mer mycket är på gång om man ska tro marknadschefen med ett förflutet på Tesla.

Frågan är hur ikoniska amerikanska varumärken som Cadillac ska positionera sig i Europa. Ett skräckexempel är Harley Davidson som testade att vara lite woke, men fick sina kärnkunder emot sig. När man efter kritiken från bland annat den konservative aktivisten Robby Starbuck och Hells Angels backade från woke blev förstås även de progressiva sura och så tappade HD hela stycket. Nu faller försäljningen som en sten mot havets botten.

Jag försökte ta upp detta med John Cockburn, men han sade sig inte ha en aning om vad Harley Davidson höll på med…



Ska man då köpa en Cadillac Optiq? Vill du ha riktigt lång räckvidd och väldigt snabb laddning så finns det förstås en massa kinesiska elbilar som både är bättre och billigare. Men vill du ha en liten sked Elvis och en stor sked amerikansk mytbildning så är detta en riktigt fin bil. En äkta sköning skulle jag säga.

Läs även: Provkörd: Porsche Taycan GTS – underbar vardagsracer

Designad för Europa – men med amerikansk självbild.

Perfect Weekend Guide: Cadillac Optiq

Cadillac Optiq är en helt elektrisk SUV för Europa. Den har fyrhjulsdrift med dubbla motorer, 304 hästkrafter, 480 newtonmeter och ett batteri på 75 kWh med upp till 425 kilometers räckvidd. Snabbladdning ger 144 km på 15 minuter.

ANNONS

Designen är sportig med coupéliknande silhuett, svart kristallgrill, Mondrian-inspirerade glasdetaljer och panoramaglastak. Interiören kombinerar PaperWood (tulpanträ + återvunnet tidningspapper) och Tide-tyg av 100 procent återvunnen polyester.

Tekniken domineras av en 33-tums 9K LED-skärm och ett AKG-ljudsystem med 19 högtalare och Dolby Atmos. Säkerheten är toppklass: adaptiv farthållare, filhållningsassistans, 360°-kamera, head-up display, automatiska nödbromsar och förarövervakning med AI.

Bilen mäter 4,82 meter i längd, 2,13 meter i bredd och 1,64 meter i höjd, väger 2,4 ton och klarar 0–100 km/h på 6,3 sekunder.

Lanseras i Sverige, Tyskland, Frankrike och Schweiz i oktober 2025. Priset startar på cirka 740 000 kronor.

Vill du läsa mer om trender och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om De 10 bästa italienska restaurangerna i Stockholm eller Skippa Tinder och bara häng i baren.