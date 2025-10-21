Dagensps.se
Weekend

Viggos testar Cadillac Optiq

Den enda Cadillacen du kan köra utan att väcka grannarna – eller Elvis.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har gjort det Elvis bara kunde drömma om – provkört Cadillacs eldrivna familjeSUV i bergen utanför Barcelona. Det mullrar inte längre under huven, men skärmen är större än en biosalong och ljudsystemet får till och med Presley att snurra i graven av avund. Frågan är bara om den elektriska Optiq har kvar tillräckligt mycket rock’n’roll för att kallas en riktig Cadillac.

Det är ett historiskt faktum att Elvis under sin livstid ägde över hundra Cadillacs. Vissa hävdar att det kan ha varit hela tvåhundra stycken. En gång köpte han 12 bilar vid samma tillfälle. Ibland gav Elvis bort bilar till personer han fattade tycke för. Det var inte bara mamma Gladys Presley som fick en rosa Cadillac, även backup-sångerskan Myrna Smith fick en Cadillac Eldorado 1975.

Plus många andra.
Vi fortsätter på detta spår.

Donald Trumps pappa Fred ska enligt sonen ha köpt en ny mörkblå Cadillac varannan år. Själv åker han runt i The Beast, Cadillacs specialbyggda bil som lär tål skott från ett granatgevär.
Cadillac är alltså inte ett bilmärke vilket som helst. Cadillac är ett förkroppsligande av den amerikanska framgångsmyten.
Bilen är det ultimata beviset på framgång i USA.
Det känns troligt att Elvis snurrar runt i sin grav när han nås av nyheten att nu även Cadillac har elbilar. Å sidan kanske Elvis får gravfrid när han får veta att Trump styr hans land och resten av världen med en mix av underhållande oneliners och stenhård vapenkraft. (Elvis var även stor vapenfetischist.)

Cadillac Optiq – som att åka runt i en Spotify-studio på hjul.

Från rock’n’roll till eldrift

Jag inleder med detta för att ni ska förstå mina känslor när jag sätter bakom ratten på en Cadillac Optiq och rullar ut i trafiken utanför flygplatsen till Barcelona. Jag vill köra ett monster som mullar som en arg björn varje gång jag nuddar gaspedalen. Cadillac Optiq är ganska långt från detta. Den tävlar i samma division som Polestar 4 och Porsche Macan som jag också testkört nyligen. 

Bägge är familjebilar för pappor som har lite för mycket pengar och känner sig väldigt hemma i myter jag inledde min text med. Vore de riktigt rika skulle de förstås köpa en mer extrem bil. 

Men ger då Cadillac Optiq tillräckligt med bilfåfänga för runt 740 000 kronor? Ja, åtminstone om man jämför med Polestar. Jämför jag Cadillac Optiq med Porsche Macan är tävlingen mer jämn. Dock känns Optiq mer bastant både när det kommer till väghållning och status. 

Jag gillar att bilen är större och högre. Den känns gedigen. Kör upplevelserna när jag leker Formel 1 i bergen norr om Barcelona är riktigt rolig. En stor bil är förstås lite klumpig, men Optiq ligger fint på vägen trots att jag pressar runt i kurvorna som om jag vore en motorcykel.

I stadstrafik är bilen precis som alla moderna, EU-godkända bilar en orgie i pip och signaler om vad som händer runt omkring. 

En nyhet är den lilla apan i sätet som bankar mig i rumpan varje gång något dyker upp i döda vinkeln. När jag ber herr Nilsson att hålla sig lugn visar det sig att han är en spak installerad av Cadillac. Jag undrar hur Elvis hade reagerat på den lilla apjäveln. Det hade nog slutat med en liten skottskada. 

Pip, blink och vibration – bilen som flirtar mer än din dejtingapp.
När bilen får tuppjuck

En modern elbil har förstås en skärm bakom ratten som får en normal tv att framstå som banal. Min Google Maps-karta dyker upp i flera versioner. Men plötsligt försvinner allt eftersom sladden som ska ladda min telefon inte fungerar perfekt. Då blir allt svart och jag får lite panik. 

Bilen svarar då med en rejäl omgång tuppjuck. Det piper och blinkar ilsket rött som om vi är på väg mot en katastrof. Men när jag lugnar ner mig gör bilen samma sak. 

En AI-kamera känner av att jag inte tittar på vägen. De filmar inte enligt General Motors ansvariga, utan registrerar bara vad mina pupiller gör. Å andra sidan vet bilen vem som kör den och alla rörelser sparas. 

Bilen är alltså väldigt lämplig för kriminella aktiviteter. 

Jag kör till en liten stad för att ladda min telefon i en närbutik. När jag ska åka vidare har någon parkerat så tätt inpå mig att jag måste klättra över från andra sidan för att komma till ratten. Även då börjar bilen tjuta och pipa som en galning. 

Ni kanske har glömt bort varför Elvis blev så framgångsrik? Svaret är att han förlöste den amerikanska medelklassen sexualitet med rock’n’roll. 

Begreppet rock’n’roll kommer från ljudet som uppstod när unga människor på femtiotalet hade sex i sina bilar. Att ha sex i en Cadillac Optiq är alltså inte att rekommendera. Hade Cadillac haft denna begränsning på Elvis tid är jag övertygad om att han aldrig köpte mer än en bil.

När du trycker på gasen låter det… inte alls.

Elvis hade gillat ljudet

Tillbaka till Cadillac Optiq. Under denna pressresas provkörning fick jag god kontakt med John Cockburn, med titeln “Chief Engineer of OPTIQ”. Han pratade mest entusiastiskt om bilens högtalarsystem. 

Här tror jag att Elvis hade blivit väldigt exalterad. Det var sjukt bra ljud, även när man spelade så högt att de i grannbyn ringde undra vad vi höll på med. Ljudet var liksom runt omkring en som om man satt mitt i Ofelias öde signerat Taylor Swift. (Huruvida senaste skivan var fantastisk eller inte, diskuterade jag med General Motors kvinnliga medarbetare.)
Sverige har en stark relation med Cadillac, föreningen Cadillac Club Sweden är en av världens större och äldsta utanför USA med runt 1700 medlemmar. Hur många av dessa som är under 70 år är dock oklart. De är i alla fall väldigt passionerade och äger enligt egen uppgift över 3000 bilar.

Cadillac Optiq – nu även för dig som gillar Taylor Swift mer än V8.

Nu vill Cadillac storsatsa i Sverige och följaktligen har man öppnat en butik i Mall of Scandinavia. Mer mycket är på gång om man ska tro marknadschefen med ett förflutet på Tesla. 

Frågan är hur ikoniska amerikanska varumärken som Cadillac ska positionera sig i Europa. Ett skräckexempel är Harley Davidson som testade att vara lite woke, men fick sina kärnkunder emot sig. När man efter kritiken från bland annat den konservative aktivisten Robby Starbuck och Hells Angels backade från woke blev förstås även de progressiva sura och så tappade HD hela stycket. Nu faller försäljningen som en sten mot havets botten. 

Jag försökte ta upp detta med John Cockburn, men han sade sig inte ha en aning om vad Harley Davidson höll på med…
 

Ska man då köpa en Cadillac Optiq? Vill du ha riktigt lång räckvidd och väldigt snabb laddning så finns det förstås en massa kinesiska elbilar som både är bättre och billigare. Men vill du ha en liten sked Elvis och en stor sked amerikansk mytbildning så är detta en riktigt fin bil. En äkta sköning skulle jag säga.

Designad för Europa – men med amerikansk självbild.

Perfect Weekend Guide: Cadillac Optiq

Cadillac Optiq är en helt elektrisk SUV för Europa. Den har fyrhjulsdrift med dubbla motorer, 304 hästkrafter, 480 newtonmeter och ett batteri på 75 kWh med upp till 425 kilometers räckvidd. Snabbladdning ger 144 km på 15 minuter.

Designen är sportig med coupéliknande silhuett, svart kristallgrill, Mondrian-inspirerade glasdetaljer och panoramaglastak. Interiören kombinerar PaperWood (tulpanträ + återvunnet tidningspapper) och Tide-tyg av 100 procent återvunnen polyester.

Tekniken domineras av en 33-tums 9K LED-skärm och ett AKG-ljudsystem med 19 högtalare och Dolby Atmos. Säkerheten är toppklass: adaptiv farthållare, filhållningsassistans, 360°-kamera, head-up display, automatiska nödbromsar och förarövervakning med AI.

Bilen mäter 4,82 meter i längd, 2,13 meter i bredd och 1,64 meter i höjd, väger 2,4 ton och klarar 0–100 km/h på 6,3 sekunder.

Lanseras i Sverige, Tyskland, Frankrike och Schweiz i oktober 2025. Priset startar på cirka 740 000 kronor.

Vill du läsa mer om trender och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om De 10 bästa italienska restaurangerna i Stockholm eller Skippa Tinder och bara häng i baren.

BilBiltestCadillacElbilUSAViggo Cavling
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

