I över 120 år har den stått som ett utropstecken mellan Fifth Avenue och Broadway. Nu går New Yorks kanske mest fotograferade byggnad in i en ny era. Den klassiska Flatiron Building har tänts upp för första gången i sin historia och närmar sig återöppning efter flera år av renovering.
New Yorks snyggaste skyskrapa vaknar till liv igen
New York har Empire State Building, Chrysler Building och One World Trade Center. Men frågar du arkitekturälskare vilken skyskrapa som är stadens vackraste hamnar Flatiron Building nästan alltid högst upp på listan.
Den ikoniska triangelformade byggnaden stod klar redan 1902 och var då en av världens första moderna skyskrapor. Med sina 24 våningar och sitt smala, spetsiga hörn blev den snabbt ett av New Yorks mest kända landmärken.
Byggs om till lägenheter
Nu har den historiska fastigheten nått en viktig milstolpe, rapporterar Newsweek. För första gången på 124 år har byggnaden fått en permanent fasadbelysning. När mörkret faller över Manhattan lyser den övre delen av huset upp med ett mjukt sken som framhäver arkitekten Daniel Burnhams ursprungliga design.
Belysningen är en del av den omfattande restaurering som pågått under flera år. Ställningarna runt fasaden håller successivt på att plockas ned samtidigt som byggnaden förbereds för sitt nya liv som exklusiva bostäder.
Det är en utveckling som passar väl in i en större trend i USA. Allt fler historiska kontorsbyggnader byggs om till lägenheter i stället för att rivas. Bara under 2024 skapades närmare 25 000 nya bostäder genom omvandling av äldre fastigheter, enligt amerikanska siffror.
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New Yorks mest älskade landmärke
Förklaringen är både ekonomisk och miljömässig. Att återanvända befintliga byggnader minskar behovet av nyproduktion och kan spara mellan 50 och 75 procent av de koldioxidutsläpp som annars uppstår vid nybyggnation.
I Flatirons fall handlar det också om kulturhistoria. Byggnaden är ett av New Yorks mest älskade landmärken och förekommer i otaliga filmer, tv-serier och vykort. Den spetsiga formen har gjort den till en favorit bland fotografer sedan början av 1900-talet.
Den nya belysningen är medvetet diskret. LED-armaturerna är dolda från gatan och ska enligt projektledningen framhäva byggnadens detaljer utan att konkurrera med arkitekturen. Resultatet är mer elegant än spektakulärt, vilket känns helt rätt för en byggnad som redan är en stjärna.
När restaureringen är klar får New York tillbaka en av sina mest ikoniska silhuetter. Skillnaden är att den här gången kommer Flatiron Building inte bara att vara ett vykortsmotiv. Den blir också någons hem.
Perfect Weekend Guide: Flatiron Building
Byggår: 1902
Höjd: 93 meter
Arkitekt: Daniel Burnham
Adress: Flatiron District, Manhattan, New York
Kuriosa: När byggnaden stod klar trodde många att den starka vinden runt hörnet skulle blåsa omkull den. Det gjorde den inte.