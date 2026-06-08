New Yorks snyggaste skyskrapa vaknar till liv igen

Den ikoniska triangelformade byggnaden stod klar redan 1902 och var då en av världens första moderna skyskrapor. Med sina 24 våningar och sitt smala, spetsiga hörn blev den snabbt ett av New Yorks mest kända landmärken.

Flatiron Building har stått emot snöstorm, vindar, finanskriser och arkitekturtrender sedan 1902. (Foto: Canva)

Byggs om till lägenheter

Nu har den historiska fastigheten nått en viktig milstolpe, rapporterar Newsweek. För första gången på 124 år har byggnaden fått en permanent fasadbelysning. När mörkret faller över Manhattan lyser den övre delen av huset upp med ett mjukt sken som framhäver arkitekten Daniel Burnhams ursprungliga design.

Belysningen är en del av den omfattande restaurering som pågått under flera år. Ställningarna runt fasaden håller successivt på att plockas ned samtidigt som byggnaden förbereds för sitt nya liv som exklusiva bostäder.

Det är en utveckling som passar väl in i en större trend i USA. Allt fler historiska kontorsbyggnader byggs om till lägenheter i stället för att rivas. Bara under 2024 skapades närmare 25 000 nya bostäder genom omvandling av äldre fastigheter, enligt amerikanska siffror.