10 saker du säger som får folk att ogilla dig

När du säger "jag är bara ärlig" och undrar varför alla plötsligt behöver kaffe. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 08 nov. 2025Publicerad: 08 nov. 2025

Vi känner alla en sådan person. Hen som säger något som får stämningen att dö, kaffekoppen att stelna i handen och kollegorna att plötsligt börja titta ner i sina mobiler. Problemet? Inte ond vilja. Bara dåliga sociala vanor.

Det visar sig att vissa fraser fungerar som små sociala handgranater – kastade i bästa välmening men med samma resultat varje gång: boom. Här är tio meningar du bör undvika om du vill framstå som charmig snarare än kantig.

1. Jag är bara ärlig

Den klassiska inledningen till något riktigt otrevligt. Helt ärligt: den som gömmer sig bakom “ärlighet” säger ofta något onödigt brutalt. Testa hellre: “Får jag säga något som kanske låter fel?” Då öppnar du för dialog istället för duell.

2. Du tolkar mig fel

Översättning: “Dina känslor stör mig.” Den socialt skicklige vet att man inte vinner något på att förklara bort andras upplevelser. Säg hellre: “Jag ser att det landade fel, förlåt. Vill du att jag förklarar vad jag menade?”

Läs även: SVT på ecstasy: Testar droger i “vetenskapens namn”

När skämtet inte landar och du tvingas dra fram nödlösningen: “Det var bara på skoj!” (Foto: Canva)

3. Inget illa menat, men…

Om du behöver säga “inget illa menat” så menar du troligen något illament. Klipp meningen efter “men” – eller byt till “Jag ser det lite annorlunda, får jag förklara hur?” Det låter intelligent i stället för insensitivt.

4. Lugna ner dig

Ingen i världshistorien har lugnat sig för att någon sa åt hen att lugna sig. Det är som att släcka eld med bensin. Säg istället: “Jag vill förstå vad som hände, kan vi prata om det en stund?”

5. Det där påminner mig om mig

Empati är att lyssna, inte att byta fokus till sig själv. Du får gärna berätta om dina erfarenheter – efter att du ställt en fråga. “Hur var det för dig?” fungerar alltid bättre än “Vet du vad som hände mig?”

6. Du gör alltid / du gör aldrig

En garanterad start på ett gräl. Generella anklagelser leder ingenstans. Fokusera på nuet: “När det hände i dag blev jag frustrerad, kan vi göra på ett annat sätt nästa gång?” Lättare sagt än gjort, men betydligt effektivare.

Läs även: Därför fryser du mer ju äldre du blir – så slipper du iskyla i vinter

“Det är bara så” – den språkliga motsvarigheten till att dra täcket över huvudet. (Foto: Canva)

7. Det var ju bara ett skämt

Nej, det var det inte – annars hade alla skrattat. Om någon inte tycker det är roligt är det inte humor, det är brist på tajming. Kort och gott: “Förlåt, det blev fel” räcker långt. Och skämt hellre om dig själv än om andra.

8. Jag har inte tid

Du behöver inte låta som Elon Musk. Alla har ont om tid, men det handlar om prioriteringar. Säg hellre: “Jag kan inte just nu, men på torsdag funkar det” – då visar du att personen faktiskt betyder något.

9. Får jag spela djävulens advokat?

Bara om du också tänker ta notan. Det låter intellektuellt men används ofta för att vinna en poäng snarare än att förstå. Byt till: “Vad finns det för risker vi inte sett än?” – det ger samma diskussion utan att reta upp folk.

10. Det är bara så

Det låter vuxet, men luktar uppgivenhet. “Det är bara så” är samtalets slutstation. Säg hellre: “Här är vad jag kan göra åt det” – då blir du den som löser, inte låser.

“Du tolkar mig fel” – den klassiska repliken som garanterar att du blir tolkad ännu felare. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Liten social överlevnadsguide

Vill du bli bättre på småprat och konflikthantering? Här är tre gyllene regler:

• Fråga innan du ger råd.
• Säg förlåt utan förklaring.
• Och när du vill glänsa med intelligens – testa med vänlighet i stället.

Social kompetens handlar sällan om att vara roligast i rummet. Det handlar om att få andra att känna sig trygga nog att också vara roliga.

Vill du träna din sociala radar?
– Notera vilka fraser folk omkring dig använder som skapar bra stämning.
– Lyssna mer än du pratar.
– Och framför allt: när du är osäker, ställ en fråga. Det räddar fler relationer än du anar.

Källa: Sain et Naturel

bråkKonflikt
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

