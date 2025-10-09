Farväl flygplansvin – hej mocktail!

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

När mocktailen tar över efter ditt flygplansvin

Flygbolagen tävlar nu om att ha de bästa alkoholfria alternativen. Qatar Airways serverar mocktails med namn som ”pineapple margarita”, Cathay Pacific har sin signaturdrink Cathay Delight och Air France erbjuder Léveil i sin La Première-kabin.

Det är alltså fullt möjligt att resa elegant – utan att bli lullig.

Problemet tidigare var att alkoholfritt ofta betydde något mellanljummet vatten med bubblor. Nu smakar det faktiskt gott, och vissa av drinkarna är till och med bättre än originalet.

Hälsovinsten är enorm

Forskning visar att även små mängder alkohol påverkar både hjärta och skelett negativt. Dessutom gör alkohol oss uttorkade – inte helt idealiskt när man redan sitter fast i en metalltub på tio tusen meters höjd.

Dr Batool Bosakhfar, expert på flygtrötthet, säger att nyktra resenärer återhämtar sig snabbare efter jetlag. Och vem tackar nej till det?

Att ersätta barbesöket med en promenad eller ett träningspass när man kommer fram ger dubbel vinst: friskare kropp och klarare huvud. Det är dessutom kostnadsfritt – till skillnad från champagne i plastglas.

Den nya lyxen: att landa pigg nog att hitta hotellet utan Google Maps och flygplansvin.

(Foto: Johan Nilsson/TT)

Det nya resandet utan flygplansvin

I takt med att vi reser mer medvetet förändras våra ritualer. Den där ”välkomstdrinken på hotellrummet” känns inte lika självklar längre. Istället lockar mocktails, sömn och morgonlöpning längs strandpromenaden.

För den frekventa resenären kan alkoholen till slut kännas som ett autopilotbeteende – något man gör av vana snarare än lust. Men att bryta mönstret är lättare än man tror. Börja med att säga nej till flygplansvinet. Nästa gång kanske du till och med hoppar loungen.

Det verkliga nöjet ligger inte i glaset, utan i känslan av att vakna pigg, hungrig och redo för en ny dag.

Perfect Weekend Guide: Tre alkoholfria resfavoriter

Qatar Airways Pineapple Margarita – syrlig, svalkande och lika snygg som sin alkoholstinna kusin. Cathay Delight – kiwi, kokos och mint i perfekt harmoni. En klassiker på Asienrutter. Air France Léveil – elegant fransk mocktail som smakar lyx på riktigt.

Källor: Business Traveller, samt Systembolaget och SvD

