Farväl flygplansvin – hej mocktail!

Höga halter av PFAS på flygplatser
Den som säger att alkohol inte behövs på semestern har aldrig rest med tre barn under fem. (Foto: Steven Senne/AP-TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Flygplansvin har haft sin storhetstid. Nu är det mocktail som regerar i 10 000 meters höjd. De frekventa resenärerna byter bubbel mot balans, och till och med Virgin Atlantic stänger sina barer ombord. Sverige hänger på trenden – vi dricker mindre än på decennier och mår märkligt nog bättre av det. Välkommen till den nyktra eran där den största baksmällan är att loungechampagnen plötsligt smakar… igår.

Från lounge och flygplansvin till lugn

Du känner säkert igen det. Man har precis klarat säkerhetskontrollen, passerat taxfree och plötsligt sitter man där med ett glas vin i handen. ”Jag har ju ändå semester.” Eller: ”Jag flyger ju i business.” Men någonstans mellan gate 17 och rad 22 börjar tanken gro – behövs verkligen bubblet för att ta sig från A till B?

Allt fler verkar svara nej. Världen håller på att nyktra till. Efterfrågan på alkoholfria drycker ökar både på marken och i luften. Virgin Atlantic, som länge haft barer ombord på sina plan, har nu beslutat att stänga dem. Det säger något om tiden vi lever i.

Och Sverige ligger faktiskt i framkant. Den totala alkoholkonsumtionen i landet har minskat successivt sedan mitten av 2000-talet, enligt Systembolaget. I synnerhet intensivkonsumtion – det som på engelska kallas ”binge drinking” – har gått ner, särskilt bland unga män. Bland skolelever, framför allt i årskurs 9, har andelen som dricker alkohol sjunkit dramatiskt: från 81 procent år 2000 till 35 procent år 2024.
Kanske är det inte bara Virgin Atlantic som stänger baren – utan även den svenska folksjälen som blivit lite nyktrare.

Slutskålat på flygplatserna – om Ryanair får igenom sitt förslag som går ut på att få ner stöket i luften.
Slutskålat med öl och flygplansvin på flygplatserna – om Ryanair får igenom sitt förslag som går ut på att få ner stöket i luften. (Foto: Pexels)
Spela klippet
När mocktailen tar över efter ditt flygplansvin

Flygbolagen tävlar nu om att ha de bästa alkoholfria alternativen. Qatar Airways serverar mocktails med namn som ”pineapple margarita”, Cathay Pacific har sin signaturdrink Cathay Delight och Air France erbjuder Léveil i sin La Première-kabin.
Det är alltså fullt möjligt att resa elegant – utan att bli lullig.

Problemet tidigare var att alkoholfritt ofta betydde något mellanljummet vatten med bubblor. Nu smakar det faktiskt gott, och vissa av drinkarna är till och med bättre än originalet.

Hälsovinsten är enorm

Forskning visar att även små mängder alkohol påverkar både hjärta och skelett negativt. Dessutom gör alkohol oss uttorkade – inte helt idealiskt när man redan sitter fast i en metalltub på tio tusen meters höjd.
Dr Batool Bosakhfar, expert på flygtrötthet, säger att nyktra resenärer återhämtar sig snabbare efter jetlag. Och vem tackar nej till det?

Att ersätta barbesöket med en promenad eller ett träningspass när man kommer fram ger dubbel vinst: friskare kropp och klarare huvud. Det är dessutom kostnadsfritt – till skillnad från champagne i plastglas.

Den nya lyxen: att landa pigg nog att hitta hotellet utan Google Maps och flygplansvin.
(Foto: Johan Nilsson/TT)

Det nya resandet utan flygplansvin

I takt med att vi reser mer medvetet förändras våra ritualer. Den där ”välkomstdrinken på hotellrummet” känns inte lika självklar längre. Istället lockar mocktails, sömn och morgonlöpning längs strandpromenaden.

För den frekventa resenären kan alkoholen till slut kännas som ett autopilotbeteende – något man gör av vana snarare än lust. Men att bryta mönstret är lättare än man tror. Börja med att säga nej till flygplansvinet. Nästa gång kanske du till och med hoppar loungen.

Det verkliga nöjet ligger inte i glaset, utan i känslan av att vakna pigg, hungrig och redo för en ny dag.

Perfect Weekend Guide: Tre alkoholfria resfavoriter

  1. Qatar Airways Pineapple Margarita – syrlig, svalkande och lika snygg som sin alkoholstinna kusin.
  2. Cathay Delight – kiwi, kokos och mint i perfekt harmoni. En klassiker på Asienrutter.
  3. Air France Léveil – elegant fransk mocktail som smakar lyx på riktigt.
Källor: Business Traveller, samt Systembolaget och SvD

Vill du läsa mer om restauranger och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Krönika: Ett köttkrig väntas på Stureplan och Här är Tysklands vackraste gamla stadskärna.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AlkoholförsäljningFlygplatsTrendVetenskap
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

