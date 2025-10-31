Det började som ett framsteg men resulterade i psykisk ohälsa. Våra hjärnor växte, tankarna fördjupades och plötsligt kunde vi prata, planera och måla på grottväggar. Men någonstans på vägen gick det snett. En ny studie visar att de gener som gjorde oss smarta också gjorde oss sårbara – psykisk ohälsa uppstod när hjärnan helt enkelt blev för avancerad för sitt eget bästa.
Därför uppstod psykisk ohälsa – för ungefär 500 000 år sedan
Mest läst i kategorin
Sigge Eklund flyttar till New York när miljardärerna hotar flytta ut
När miljardärerna hotar att lämna New York på grund av stigande skatter och en socialistisk borgmästarkandidat – då flyttar Sigge Eklund in. Den svenske författaren och poddprofilen har precis bosatt sig i staden som fortsätter att trollbinda allt från bankirer till bohemer. För oavsett hur höga hyror, råttor eller skattesatser – finns det fortfarande bara …
Därför fryser du mer ju äldre du blir – så slipper du iskyla i vinter
När temperaturen kryper neråt och halsdukarna åker fram händer något märkligt. Vissa äldre människor fryser mer för varje år som går. Är det bara inbillning – eller faktiskt biologiskt? Spoiler: det är tyvärr kroppen som sviker, inte din gamla dunjacka. Metabolismen går i ide när du fryser När vi blir äldre saktar ämnesomsättningen ner. Det …
SVT på ecstasy: Testar droger i "vetenskapens namn"
SVT tar folkbildningen till nästa nivå. I nya serien Så knarkar Sverige reser programledaren Johan Wicklén till Nederländerna för att undersöka vad som händer när public service bokstavligen går all in – på MDMA. Syftet? Att visa hur forskning, fakta och kroppsliga upplevelser kan mötas i en av samtidens mest laddade frågor: vår relation till …
Efter VanMoofs konkurs: Här är elcyklarnas Tesla
Efter VanMoofs spektakulära konkurs 2023 trodde många att boomen med coola elcyklar hade punkterats för gott. Företaget som ville revolutionera pendlingen med stil, appstyrning och inbyggda larm slutade i teknikstrul, supportkaos och missnöjda kunder som inte ens kunde låsa upp sina cyklar. Men nu rullar elcyklarnas nya Tesla ut ur garaget – från Kalifornien, förstås. …
Från Damien till Dior: när konsten blev lyxens catwalk
På Frieze London och Art Basel Paris har konsten fått konkurrens – av väskor, vintage och VIP-lounger. När miljardärerna samlas under glas och neon är det inte längre målningarna som stjäl showen, utan publiken. Välkommen till 2025 års konstvärld, där kreativiteten bär klackar och kapitalet klär sig i couture. Samtidskonstens nya verklighet Det var länge …
Människans mest överskattade kroppsdel
“Den mänskliga hjärnan är fantastisk”, säger forskarna – ofta med ett tonfall som antyder att den också är en mardröm. Den väger knappt ett och ett halvt kilo, men har styrt hela planeten. Och förstört en del på vägen.
Det är den som gör att vi kan skriva poesi, bygga satelliter och grubbla över varför grannen inte hälsar. Men vår intelligens har haft ett pris: samma gener som gav oss språk och kreativitet har också gjort oss sårbara för psykisk sjukdom.
En ny studie i Cerebral Cortex från Amsterdam University Medical Center visar att genvarianterna som styr intelligens, språk och psykisk ohälsa uppstod relativt sent i människans utveckling – för bara omkring 500 000 år sedan.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …
Två stora evolutionära explosioner
Forskarna har analyserat mer än 33 000 genvarianter kopplade till allt från ögonfärg till hjärnvolym och schizofreni. De identifierar två stora “evolutionära toppar”:
Den första, den “gamla”, för 2,9 till 0,3 miljoner år sedan, sammanfaller med arterna Homo habilis och Homo erectus – då hjärnan började växa snabbt och eld blev trendigt. Den andra, den “unga”, kom betydligt senare, för 300 000 till 2 000 år sedan, när Homo sapiens klev ut på scenen och började tala, tänka och oroa sig för döden.
De mest dramatiska genetiska förändringarna inträffade för bara 60 000 år sedan – ungefär samtidigt som våra förfäder lämnade Afrika och började möta kyla, konkurrens och klimatångest på riktigt.
Här ska du fira fars dag i Stockholm
Fars dag är inte bara en ursäkt för att köpa en slips eller en flaska whisky. Det är årets bästa anledning att ta ut pappa på stan och bjuda på en riktigt
Schimpansernas hämnd
Våra närmaste släktingar, schimpanserna och bonoboerna, verkar ha klarat sig bättre psykiskt. De har inga kända fall av bipolär sjukdom, depression eller social fobi. Kanske för att de inte uppfann LinkedIn.
Bonoboerna, ofta kallade apvärldens pacifister, har till och med utvecklat ett socialt system byggt på samarbete, närhet och kvinnlig solidaritet – ungefär motsatsen till hur Homo sapiens organiserade sina städer och börser.
Enligt professor Martijn van den Heuvel handlar mycket om neocortex – den del av hjärnan som gör oss smarta nog att planera framtiden men också olyckliga nog att fundera på den. När hjärnan växte, tredubblades, byggde evolutionen också in ett slags felmarginal. Den kallas mänsklig ångest.
Läs även: Gwyneth Paltrows nya sätt att leva
När språk mötte galenskap
Forskarna fann att gener som styr språkförmåga – särskilt de som påverkar Brocas område, hjärnans språkcentrum – utvecklades mycket sent, för bara 50 000 till 7 000 år sedan. Samma gener är också kopplade till psykiatriska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom.
Det betyder inte att Shakespeare var klinisk, men att samma genetiska nätverk som gör det möjligt att skapa Hamlet också kan ställa till det i vardagen.
Dessutom: de yngsta generna visade sig vara mest aktiva redan under fosterstadiet – hjärnan verkar alltså programmerad att ta risker redan innan vi föds.
Evolutionen hade en deadline
Forskarna hittade också en särskilt sen våg av genetiska förändringar för bara 40 000 år sedan – ungefär samtidigt som grottmålningar, musik och alkohol dök upp. Inte av en slump: varianter kopplade till depression och alkoholism är bland de allra yngsta i vår arvsmassa.
Kort sagt, det var när vi började festa som vi också började känna baksmälla – existentiellt och biologiskt.
Slutsats: Hjärnan vann, men vi förlorade lite lugn
Forskarna skriver att vår hjärnas snabba utveckling sannolikt gjorde oss till världens mest framgångsrika art – men också den mest neurotiska.
“Vår psykiska sårbarhet är priset vi betalar för vår stora hjärna”, sammanfattar Maria Gunther i DN.
Eller som man kunde säga om evolutionen vore en startup: briljant idé, men katastrofal arbetsmiljö.
Perfect Weekend Guide: Så växte hjärnan – i siffror
För fem miljoner år sedan var hjärnan hos våra förfäder ungefär lika stor som en apas. Sedan dess har den tredubblats – till dagens snitt på 1 350 gram. Störst var den för cirka 30 000 år sedan. Sedan dess har den faktiskt krympt lite – kanske för att vi outsourcat tänkandet till mobilen.
När språket föddes
De första genetiska byggstenarna till språk dök upp för cirka 500 000 år sedan, men själva “språksystemet” verkar ha exploderat för 50 000 år sedan – ungefär samtidigt som konst, musik och långa anekdoter på middagar.
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon.
Schimpanser vs. bonoboer – vem mår bäst?
Schimpanser slåss, bonoboer kramas. Schimpanser lever i patriarkala hierarkier, bonoboer i kvinnostyrda kooperativ. Bonoboerna bråkar mindre, delar mer och verkar helt enkelt ha bättre psykisk hälsa – trots (eller tack vare) att deras hjärnor är hälften så stora som våra.
Neocortex – hjärnans hetaste zon
Den del av hjärnan som fick oss att börja tänka i tid, rum och framtidsplaner. Tack vare neocortex kan vi bygga rymdraketer – men också ligga vakna och grubbla på vad vi sa på ett möte för två dagar sedan.
Källa: Cerebral Cortex (Libedinsky, Wei, de Leeuw, Rilling, Posthuma & van den Heuvel, 2025), DN, Amsterdam UMC, Oxford University.
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Vi har listan: Höstens bästa nya tv-serier och Expressen brände OKEJ på bål – nu slår reportrarna tillbaka.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Sigge Eklund flyttar till New York när miljardärerna hotar flytta ut
När miljardärerna hotar att lämna New York på grund av stigande skatter och en socialistisk borgmästarkandidat – då flyttar Sigge Eklund in. Den svenske författaren och poddprofilen har precis bosatt sig i staden som fortsätter att trollbinda allt från bankirer till bohemer. För oavsett hur höga hyror, råttor eller skattesatser – finns det fortfarande bara …
Därför uppstod psykisk ohälsa – för ungefär 500 000 år sedan
Det började som ett framsteg men resulterade i psykisk ohälsa. Våra hjärnor växte, tankarna fördjupades och plötsligt kunde vi prata, planera och måla på grottväggar. Men någonstans på vägen gick det snett. En ny studie visar att de gener som gjorde oss smarta också gjorde oss sårbara – psykisk ohälsa uppstod när hjärnan helt enkelt …
Börserna faller – trots ljusare inflationssiffror
Veckan avslutades i rött på de europeiska börserna. Investerarna väljer försiktighet trots tecken på att inflationen fortsätter dämpas. De europeiska börserna avslutade veckan på minus när investerarna smälte nya inflationssiffror, rapporter och besked från centralbanker. Trots att prisökningstakten nu ligger nära Europeiska centralbankens mål uteblev börslyftet. Missa inte: Investerarna lämnar USA – Asien tar över …
Londons finanselit bidrar mindre till statskassan
Brexit har fått Londons finanskvarter att halka efter flera andra stora europeiska städer. Nu tvingas Storbritannien hantera budgetproblemen som det för med sig. Storbritanniens ekonomi står inför ett växande produktivitetsproblem. Nya beräkningar från Office for Budget Responsibility (OBR) väntas visa att produktiviteten stiger betydligt långsammare än trott. Det skapar ett hål i budgeten på upp …
Familjeimperiet skakas av maktstrid efter ledarens död
Tata är ett av världens största familjeägda konglomerat. Efter åratal av fast styre av patriarken Ratan Tata bråkar nu efterträdarna om hur företaget ska skötas. Ett år efter industriledaren Ratan Tatas bortgång skakas det mäktiga Tata-imperiet av en djup intern konflikt. Den indiska konglomeratjätten, som spänner från stål och te till bilar och IT, står …