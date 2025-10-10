Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Popstjärnan som hatar affärsplaner

Trots att hennes bolag drar in miljoner vill hon inte höra talas om ordet entreprenör. ”Jag känner väldigt lite när folk radar upp resultat eller rekordsiffror”, säger hon till Di Weekend.

Förra året omsatte Veronica Maggio AB 19 miljoner kronor, med en vinstmarginal på över 80 procent. Hennes popularitet har inte minskat med åren – snarare tvärtom. Med åtta album, sex Grammisar och över två miljarder strömningar på Spotify har hon blivit både folkkär och förmögen.

Samtidigt betonar hon att pengar och prestation aldrig varit drivkraften. Hon beskriver sig själv som ointresserad av affärer och tacksam över att ha en revisor som sköter ekonomin. Själv föredrar hon att fokusera på musiken – och att, som hon säger, äta rostmackor i fred.

ANNONS

Sveriges popdrottning mer konstnär än entreprenör

Det nya albumet Sciura är inspirerat av en italiensk dam i leopardmönster som gör precis som hon vill och inte bryr sig om vad andra tycker. Maggio säger att hon vill hitta den där kaxigheten i sig själv, att sluta vara till lags och göra det som känns rätt.

Tillsammans med producenten August Vinberg har hon skapat ett råare och mer elektroniskt sound – mindre radioanpassat, mer personligt. Det är långt från de släta popproduktioner som dominerar Spotifytoppen.

När man ser på Maggio i dag är det svårt att tänka sig henne som affärskvinna. Hon är snarare en konstnärlig kraft som hellre skapar än räknar. En artist i en tid när alla andra verkar vilja vara entreprenörer.

En popikon som inte jagar klick – men får dem ändå. (Foto: TT)

En annan sorts framgång

Medan många popstjärnor försöker bli techmiljardärer eller modeikoner väljer Veronica Maggio en annan väg. Hon vill skriva, skapa och sedan dra sig undan. Efter sommarturnén berättar hon att hon känner sig tom och behöver vila. Hon bad sin manager om en mejlfri november – svaret blev att det nog inte går, men viljan att koppla bort är tydlig.

Det låter kanske inte som en affärsstrategi, men just den där oviljan att tänka som ett företag gör Veronica Maggio till den kanske mest framgångsrika entreprenören av dem alla – fast hon själv inte vill erkänna det.

Hon har fler Grammisar än de flesta har semesterveckor. (Foto: TT)

ANNONS

Perfect Weekend Guide: Sveriges popdrottning Veronica Maggio

Omsättning: 19 miljoner kronor 2024

19 miljoner kronor 2024 Vinstmarginal: över 80 procent

över 80 procent Strömningar: mer än 2 miljarder på Spotify

mer än 2 miljarder på Spotify Priser: 6 Grammisar, flera Rockbjörnar och P3 Guld

6 Grammisar, flera Rockbjörnar och P3 Guld Publik: utsålda arenor i både Sverige och Norge

Källa: Di Weekend

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Swag-gap – när kärlek blir en stilfråga och ”Jag har cancer men är inte sjuk”, säger Claes Malmberg.