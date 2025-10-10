Dagensps.se
Weekend
Nöje & Underhållning

Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå

När andra gör gin gör Veronica Maggio film. (Foto: TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Sveriges popdrottning säljer ut arenor, skriver egna filmmanus och driver ett bolag med vinstmarginal som skulle få en riskkapitalist att rodna. Men vill ändå inte kallas entreprenör. ”Det är ett tråkigt ord”, säger hon – och visar att kreativ frihet ibland är den mest lönsamma affärsidén av alla.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Från hitmaskin till huvudroll

Veronica Maggio är Sveriges mest framgångsrika popartist, men hon verkar mer intresserad av film än affärer, rapporterar Di. När kollegorna lanserar ginmärken och modekollektioner har Maggio i stället skrivit manus till filmen 7 steg, som har biopremiär i oktober.

Hon beskriver filmen som en färgstark och romantisk komedi i stil med Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Det är ett projekt hon arbetat med i sju år tillsammans med regissören Andreas Öhman. För Maggio är det en naturlig utveckling – i snart 20 år har hon skrivit låtar som små kortfilmer, med huvudroller som är både trasiga och storslagna.

Från Uppsala till Enskede: Maggio gör allt på sina egna villkor. (Foto: TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Popstjärnan som hatar affärsplaner

Trots att hennes bolag drar in miljoner vill hon inte höra talas om ordet entreprenör. ”Jag känner väldigt lite när folk radar upp resultat eller rekordsiffror”, säger hon till Di Weekend.

Förra året omsatte Veronica Maggio AB 19 miljoner kronor, med en vinstmarginal på över 80 procent. Hennes popularitet har inte minskat med åren – snarare tvärtom. Med åtta album, sex Grammisar och över två miljarder strömningar på Spotify har hon blivit både folkkär och förmögen.

Samtidigt betonar hon att pengar och prestation aldrig varit drivkraften. Hon beskriver sig själv som ointresserad av affärer och tacksam över att ha en revisor som sköter ekonomin. Själv föredrar hon att fokusera på musiken – och att, som hon säger, äta rostmackor i fred.

Hollywoods enfant terrible Sean Penn har hittat balansen

Sean Penn har slagits med paparazzis, retat gallfeber på kollegor och hållit världsledare i handen.
ANNONS

Sveriges popdrottning mer konstnär än entreprenör

Det nya albumet Sciura är inspirerat av en italiensk dam i leopardmönster som gör precis som hon vill och inte bryr sig om vad andra tycker. Maggio säger att hon vill hitta den där kaxigheten i sig själv, att sluta vara till lags och göra det som känns rätt.

Tillsammans med producenten August Vinberg har hon skapat ett råare och mer elektroniskt sound – mindre radioanpassat, mer personligt. Det är långt från de släta popproduktioner som dominerar Spotifytoppen.

När man ser på Maggio i dag är det svårt att tänka sig henne som affärskvinna. Hon är snarare en konstnärlig kraft som hellre skapar än räknar. En artist i en tid när alla andra verkar vilja vara entreprenörer.

En popikon som inte jagar klick – men får dem ändå. (Foto: TT)

En annan sorts framgång

Medan många popstjärnor försöker bli techmiljardärer eller modeikoner väljer Veronica Maggio en annan väg. Hon vill skriva, skapa och sedan dra sig undan. Efter sommarturnén berättar hon att hon känner sig tom och behöver vila. Hon bad sin manager om en mejlfri november – svaret blev att det nog inte går, men viljan att koppla bort är tydlig.

Det låter kanske inte som en affärsstrategi, men just den där oviljan att tänka som ett företag gör Veronica Maggio till den kanske mest framgångsrika entreprenören av dem alla – fast hon själv inte vill erkänna det.

Hon har fler Grammisar än de flesta har semesterveckor. (Foto: TT)
ANNONS

Perfect Weekend Guide: Sveriges popdrottning Veronica Maggio

  • Omsättning: 19 miljoner kronor 2024
  • Vinstmarginal: över 80 procent
  • Strömningar: mer än 2 miljarder på Spotify
  • Priser: 6 Grammisar, flera Rockbjörnar och P3 Guld
  • Publik: utsålda arenor i både Sverige och Norge

Källa: Di Weekend

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Swag-gap – när kärlek blir en stilfråga och ”Jag har cancer men är inte sjuk”, säger Claes Malmberg.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
MusikMusikbranschenSpotifySverige
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS