Sveriges popdrottning säljer ut arenor, skriver egna filmmanus och driver ett bolag med vinstmarginal som skulle få en riskkapitalist att rodna. Men vill ändå inte kallas entreprenör. ”Det är ett tråkigt ord”, säger hon – och visar att kreativ frihet ibland är den mest lönsamma affärsidén av alla.
Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå
Veronica Maggio är Sveriges mest framgångsrika popartist, men hon verkar mer intresserad av film än affärer, rapporterar Di. När kollegorna lanserar ginmärken och modekollektioner har Maggio i stället skrivit manus till filmen 7 steg, som har biopremiär i oktober.
Hon beskriver filmen som en färgstark och romantisk komedi i stil med Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Det är ett projekt hon arbetat med i sju år tillsammans med regissören Andreas Öhman. För Maggio är det en naturlig utveckling – i snart 20 år har hon skrivit låtar som små kortfilmer, med huvudroller som är både trasiga och storslagna.
Popstjärnan som hatar affärsplaner
Trots att hennes bolag drar in miljoner vill hon inte höra talas om ordet entreprenör. ”Jag känner väldigt lite när folk radar upp resultat eller rekordsiffror”, säger hon till Di Weekend.
Förra året omsatte Veronica Maggio AB 19 miljoner kronor, med en vinstmarginal på över 80 procent. Hennes popularitet har inte minskat med åren – snarare tvärtom. Med åtta album, sex Grammisar och över två miljarder strömningar på Spotify har hon blivit både folkkär och förmögen.
Samtidigt betonar hon att pengar och prestation aldrig varit drivkraften. Hon beskriver sig själv som ointresserad av affärer och tacksam över att ha en revisor som sköter ekonomin. Själv föredrar hon att fokusera på musiken – och att, som hon säger, äta rostmackor i fred.
Sveriges popdrottning mer konstnär än entreprenör
Det nya albumet Sciura är inspirerat av en italiensk dam i leopardmönster som gör precis som hon vill och inte bryr sig om vad andra tycker. Maggio säger att hon vill hitta den där kaxigheten i sig själv, att sluta vara till lags och göra det som känns rätt.
Tillsammans med producenten August Vinberg har hon skapat ett råare och mer elektroniskt sound – mindre radioanpassat, mer personligt. Det är långt från de släta popproduktioner som dominerar Spotifytoppen.
När man ser på Maggio i dag är det svårt att tänka sig henne som affärskvinna. Hon är snarare en konstnärlig kraft som hellre skapar än räknar. En artist i en tid när alla andra verkar vilja vara entreprenörer.
En annan sorts framgång
Medan många popstjärnor försöker bli techmiljardärer eller modeikoner väljer Veronica Maggio en annan väg. Hon vill skriva, skapa och sedan dra sig undan. Efter sommarturnén berättar hon att hon känner sig tom och behöver vila. Hon bad sin manager om en mejlfri november – svaret blev att det nog inte går, men viljan att koppla bort är tydlig.
Det låter kanske inte som en affärsstrategi, men just den där oviljan att tänka som ett företag gör Veronica Maggio till den kanske mest framgångsrika entreprenören av dem alla – fast hon själv inte vill erkänna det.
Perfect Weekend Guide: Sveriges popdrottning Veronica Maggio
- Omsättning: 19 miljoner kronor 2024
- Vinstmarginal: över 80 procent
- Strömningar: mer än 2 miljarder på Spotify
- Priser: 6 Grammisar, flera Rockbjörnar och P3 Guld
- Publik: utsålda arenor i både Sverige och Norge
Källa: Di Weekend
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
