Därför fryser du mer ju äldre du blir – så slipper du iskyla i vinter

Mindre muskler – mindre värme

Den som någon gång sett sin biceps försvinna i takt med pensionspoängen vet vad det handlar om.

När muskelmassan minskar tappar kroppen sin egen inbyggda radiator. Samtidigt försvinner underhudsfett som tidigare isolerade.

– Fettet flyttar från armar och ben till magen, säger Dallas. Resultatet blir att du får kallare händer och fötter men varmare midja – knappast någon tröst.

Så här ser klimakteriet ut när det tar vinteruppehåll. (Foto: Canva)

Blodet flyter inte som förr

Blodcirkulationen är kroppens uppvärmningssystem, men med åren blir rören stela.

– Blodkärlen tappar sin elasticitet och det blir svårare att transportera värme ut i kroppen, förklarar Dallas.

Det är därför äldre ofta sitter med yllesockor i juni.

Sjukdomar och mediciner gör det värre när du fryser

Hypotyreos, blodbrist och diabetes är klassiker som gör att man fryser mer. Även hjärtsvikt och Raynauds syndrom – där fingrarna blir kritvita av kyla – ställer till det.

Och som om inte det vore nog kan vissa läkemedel sänka kroppens värmeproduktion.

– Vattendrivande mediciner, antidepressiva och betablockerare påverkar kroppens temperaturkontroll, säger Dallas.

Kort sagt: din tablettburk kan vara lika skyldig som novembervädret.

Kylan: 1. Du: 0. (Foto: Canva)

Tunnhudad i dubbel bemärkelse

Med åren blir huden tunnare och svettkörtlarna färre, vilket gör det svårare för kroppen att reglera temperaturen. Lägg till lägre aktivitetsnivå och mindre aptit så är ekvationen klar: du fryser mer – och längre.

Så håller du värmen i vinter

Dr Dallas råd är allt annat än revolutionerande, men de fungerar:

– Klä dig i flera lager, gärna med mössa och varma sockor. Håll inomhustemperaturen över 20 grader och täta dragiga fönster.

– Ät varma måltider, drick te och håll igång blodcirkulationen med lätt träning.

Och glöm inte den klassiska vetekudden – den slår både elräkningen och en kall partner.

Ett glas rödvin hjälper – i teorin. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Så slipper du iskyla i vinter

• Rör på dig: En kort promenad ökar cirkulationen mer än du tror.

• Satsa på ull: Bomull känns varmt i butik men blir kallt i soffan.

• Håll jämn värme: Det är bättre att ha 20 grader hela dagen än att vrida upp till 25 på kvällen.

• Sov inte kallt: En varmvattenflaska i sängen kan vara skillnaden mellan vila och vinterkrig.

