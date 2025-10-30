När temperaturen kryper neråt och halsdukarna åker fram händer något märkligt. Vissa äldre människor fryser mer för varje år som går. Är det bara inbillning – eller faktiskt biologiskt?
Därför fryser du mer ju äldre du blir – så slipper du iskyla i vinter
Spoiler: det är tyvärr kroppen som sviker, inte din gamla dunjacka.
Metabolismen går i ide när du fryser
När vi blir äldre saktar ämnesomsättningen ner. Det är som om kroppen går på sparlåga redan i oktober.
– Metabolismen sjunker på grund av minskad muskelmassa och hormonförändringar, förklarar Dr Elise Dallas, allmänläkare vid London General Practice i The Independent.
Hon berättar att produktionen av värme i kroppen – termogenesen – helt enkelt blir sämre. Det handlar om allt från sämre skakningar när vi fryser till mindre brun fettvävnad som kan alstra värme.
Mindre muskler – mindre värme
Den som någon gång sett sin biceps försvinna i takt med pensionspoängen vet vad det handlar om.
När muskelmassan minskar tappar kroppen sin egen inbyggda radiator. Samtidigt försvinner underhudsfett som tidigare isolerade.
– Fettet flyttar från armar och ben till magen, säger Dallas. Resultatet blir att du får kallare händer och fötter men varmare midja – knappast någon tröst.
Blodet flyter inte som förr
Blodcirkulationen är kroppens uppvärmningssystem, men med åren blir rören stela.
– Blodkärlen tappar sin elasticitet och det blir svårare att transportera värme ut i kroppen, förklarar Dallas.
Det är därför äldre ofta sitter med yllesockor i juni.
Sjukdomar och mediciner gör det värre när du fryser
Hypotyreos, blodbrist och diabetes är klassiker som gör att man fryser mer. Även hjärtsvikt och Raynauds syndrom – där fingrarna blir kritvita av kyla – ställer till det.
Och som om inte det vore nog kan vissa läkemedel sänka kroppens värmeproduktion.
– Vattendrivande mediciner, antidepressiva och betablockerare påverkar kroppens temperaturkontroll, säger Dallas.
Kort sagt: din tablettburk kan vara lika skyldig som novembervädret.
Tunnhudad i dubbel bemärkelse
Med åren blir huden tunnare och svettkörtlarna färre, vilket gör det svårare för kroppen att reglera temperaturen. Lägg till lägre aktivitetsnivå och mindre aptit så är ekvationen klar: du fryser mer – och längre.
Så håller du värmen i vinter
Dr Dallas råd är allt annat än revolutionerande, men de fungerar:
– Klä dig i flera lager, gärna med mössa och varma sockor. Håll inomhustemperaturen över 20 grader och täta dragiga fönster.
– Ät varma måltider, drick te och håll igång blodcirkulationen med lätt träning.
Och glöm inte den klassiska vetekudden – den slår både elräkningen och en kall partner.
Perfect Weekend Guide: Så slipper du iskyla i vinter
• Rör på dig: En kort promenad ökar cirkulationen mer än du tror.
• Satsa på ull: Bomull känns varmt i butik men blir kallt i soffan.
• Håll jämn värme: Det är bättre att ha 20 grader hela dagen än att vrida upp till 25 på kvällen.
• Sov inte kallt: En varmvattenflaska i sängen kan vara skillnaden mellan vila och vinterkrig.
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro och Svenskarna gör som de alltid gör – flyr till sin favoritstad på höstlovet
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
