Därför fryser du mer ju äldre du blir – så slipper du iskyla i vinter

En filt är inte ett tecken på svaghet – det är överlevnadsstrategi. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

När temperaturen kryper neråt och halsdukarna åker fram händer något märkligt. Vissa äldre människor fryser mer för varje år som går. Är det bara inbillning – eller faktiskt biologiskt?

Spoiler: det är tyvärr kroppen som sviker, inte din gamla dunjacka.

När du inser att ungdomens inbyggda värmeelement är permanent ur funktion. (Foto: Canva)

Metabolismen går i ide när du fryser

När vi blir äldre saktar ämnesomsättningen ner. Det är som om kroppen går på sparlåga redan i oktober.
– Metabolismen sjunker på grund av minskad muskelmassa och hormonförändringar, förklarar Dr Elise Dallas, allmänläkare vid London General Practice i The Independent.
Hon berättar att produktionen av värme i kroppen – termogenesen – helt enkelt blir sämre. Det handlar om allt från sämre skakningar när vi fryser till mindre brun fettvävnad som kan alstra värme.

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

26 okt. 2025

Mindre muskler – mindre värme

Den som någon gång sett sin biceps försvinna i takt med pensionspoängen vet vad det handlar om.
När muskelmassan minskar tappar kroppen sin egen inbyggda radiator. Samtidigt försvinner underhudsfett som tidigare isolerade.
– Fettet flyttar från armar och ben till magen, säger Dallas. Resultatet blir att du får kallare händer och fötter men varmare midja – knappast någon tröst.

Så här ser klimakteriet ut när det tar vinteruppehåll. (Foto: Canva)

Blodet flyter inte som förr

Blodcirkulationen är kroppens uppvärmningssystem, men med åren blir rören stela.
– Blodkärlen tappar sin elasticitet och det blir svårare att transportera värme ut i kroppen, förklarar Dallas.
Det är därför äldre ofta sitter med yllesockor i juni.

Sjukdomar och mediciner gör det värre när du fryser

Hypotyreos, blodbrist och diabetes är klassiker som gör att man fryser mer. Även hjärtsvikt och Raynauds syndrom – där fingrarna blir kritvita av kyla – ställer till det.
Och som om inte det vore nog kan vissa läkemedel sänka kroppens värmeproduktion.
– Vattendrivande mediciner, antidepressiva och betablockerare påverkar kroppens temperaturkontroll, säger Dallas.
Kort sagt: din tablettburk kan vara lika skyldig som novembervädret.

Kylan: 1. Du: 0. (Foto: Canva)

Tunnhudad i dubbel bemärkelse

Med åren blir huden tunnare och svettkörtlarna färre, vilket gör det svårare för kroppen att reglera temperaturen. Lägg till lägre aktivitetsnivå och mindre aptit så är ekvationen klar: du fryser mer – och längre.

Så håller du värmen i vinter

Dr Dallas råd är allt annat än revolutionerande, men de fungerar:
– Klä dig i flera lager, gärna med mössa och varma sockor. Håll inomhustemperaturen över 20 grader och täta dragiga fönster.
– Ät varma måltider, drick te och håll igång blodcirkulationen med lätt träning.
Och glöm inte den klassiska vetekudden – den slår både elräkningen och en kall partner.

Ett glas rödvin hjälper – i teorin. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Så slipper du iskyla i vinter

Rör på dig: En kort promenad ökar cirkulationen mer än du tror.
Satsa på ull: Bomull känns varmt i butik men blir kallt i soffan.
Håll jämn värme: Det är bättre att ha 20 grader hela dagen än att vrida upp till 25 på kvällen.
Sov inte kallt: En varmvattenflaska i sängen kan vara skillnaden mellan vila och vinterkrig.

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro och Svenskarna gör som de alltid gör – flyr till sin favoritstad på höstlovet

Viggo Cavling
