”Jag har cancer men är inte sjuk” – Claes Malmberg om livet, jobbet och Myrna Vep

Den 10 oktober är det premiär för skräckkomedin Mysteriet Myrna Vep på Kajskjul 8 i Göteborg, där han spelar åtta roller tillsammans med Sofie Lindberg. Samtidigt kämpar han med spridd cancer – men vägrar låta sjukdomen definiera honom. “Jag har cancer, men jag är inte sjuk”, säger han med ett skratt som låter både trotsigt och livsbejakande.

Myrna Vep: Hitchcocks skugga, Malmbergs tempo

“Det är en extravagant föreställning”, säger Claes Malmberg till Perfect Weekend.

Handlingen kretsar kring en lord som gift om sig efter att den första frun, Rebecka, dött under mystiska omständigheter. En “halvskum” hushållerska tassar runt i kulisserna, nya frun försöker förstå vad som hänt, och snart hopar sig frågorna i korridorerna.

Malmberg kallar det “farskomedi” – en artig svensk formulering för att allt får gå i hundra samtidigt som replikerna landar med kirurgi

“Tempomässigt går den upp i farstempo i vissa delar”, säger han. Samtidigt är det musik i väven, och det där pirret av skräck som får gäster i salongen att instinktivt dra jackan lite tätare om axlarna.

“Det är en jävla blandning av olika genrer”, konstaterar Malmberg och låter mer upprymd än uppgiven

Sofie Lindberg och Claes Malmberg: duon som bevisar att två personer räcker för en hel ensemble (Foto: TT)

Kajskjul 8: göteborgarnas vardagsrum för storslagna kvällar

Kajskjul 8 är en krogscen i Göteborg med publik på runt sexhundra personer, “lite mindre än Rondo”, som Malmberg säger. Han har spelat här många gånger. “Jag gjorde en krogkonsert med Tommy Körberg för en massa år sedan. Jag har gjort tre stycken själv”. Lokalen är byggd för den där kombinationen Göteborg älskar: scenshow och kvällsmat, där applåder och servettringar samsas om samma akustik

Det är också en plats där Malmberg känner sin regissör. “Anders är en av Sveriges bästa i genren att göra den här typen av föreställningar”, säger han om regissören Anders Aldgård.

På scen står även Sofie Lindberg – utbildad i Wien, Guldmasken-belönad – som tillsammans med Malmberg ska gestalta allt från “snobbiga lorder” till “levande mumier”.

Bakom dem ligger musiken på Benneth Fagerlunds klaviatur. Det blir alltså exakt det Kajskjul-publiken har kvällen till för: att ha det bra i sällskap av folk som kan sin sak

Arbetsnarkomanen som vägrar vara patient

Malmberg talar lika rakt om sin hälsa som om sin pjäs. “Jag har cancer och spridd cancer. Men jag ligger inte i en säng och är jättesjuk”. De nya bromsmedicinerna fungerar. “Det overkliga med cancer är att man kan ha det utan att vara sjuk”, säger han, och beskriver sin vardag som märkvärdigt normal. “Jag jobbar vidare som om ingenting har hänt”

Den här hösten är “extremt mycket”. Parallellt med “Mysteriet Myrna Vep” spelar han August Strindbergs “Dödsdansen”. Det låter som ett upplägg för en arbetsmiljöinspektör, men Malmberg låter snarare lycklig än stressad. “Jag har satt fan i båten själv och får se hur jag landar”, säger han, och levererar sannolikt kvällens mest göteborgska metafor

Konsten att vara rolig – och privilegiet att slippa

“Jag tycker det är ganska behagligt att inte vara rolig”, säger Malmberg om att göra Strindbergs äktenskapsduell. “Det är mer pressande att vara komiker eller komisk skådespelare. Då måste man hela tiden tänka hur vi ska få dem att skratta”. I “Dödsdansen” är skratten en bonus, inte ett kontrakt. I “Myrna Vep” är det tvärtom: en humorapparat som måste oljas och gå på varv, där tajming och ombyten sitter som nystrukna manschetter.

Den som någon gång stått på en scen vet att det finns arbetsdagar i komik som får stormigt hav utanför Vinga att framstå som stilla. “Komik är en variabel man hela tiden måste hantera”, säger han. Det är en lek – men med kravprofil som revisor.

Det sociala djuret: att vara offentlig i Sverige

Många komiker är privat som iskall Vichyvatten. Malmberg är tvärtom. “Jag är nog väldigt mycket mig själv, på gott och ont. Jag gillar att vara rolig och prata med folk”. Och om det eviga snacket om att det är så jobbigt att vara känd i Sverige har han en kort dom. “Ni måste veta att Sverige är ett av de länder i världen där det är enklast att vara en offentlig person. Alla de som klagar, jag tror de koketterar mer än att de har problem.”

Det märks också i hans vardag. Han verkar inte gömma sig, han hänger med människor, pratar med publiken, rör sig fritt mellan teatersalong, bageri och bussficka.

Claes Malmberg tar rys på allvar – men bara om publiken får skratta efteråt (Foto: TT)

Framtiden: en sommar direktörstitel bort

Helsingborgs somrar har sedan länge haft sin egen varietelogik, och nu pratas det om att Malmberg ska ta över som direktör för sommarfarserna efter Eva Rydberg, 82 år.

“Vi håller på att diskutera frågan. Än så länge ser det ljust ut”, säger han. Den kommande sommaren blir Evas sista, “och sen efter det i så fall tar jag över”.

Det är ett sådant där ledarskapsskifte som brukar passa honom. Malmberg har alltid haft känsla för helhet: vad publiken ska få i pausen, hur ett intro ska landa, när musiken ska in. Showen är showen, men kvällen är helig

Varför “Myrna Vep” lär bli en publikträff

Det finns tre skäl. För det första: tempo och transformation. När två skådespelare drar igenom åtta roller får publiken en kittlande livesport-känsla.

Man sitter och jagar detaljer: “var det verkligen han som kom in nyss”, “hur bytte hon peruk så fort”. För det andra: genreleken.

Skräck plus komedi gör att publiken skrattar högre för att den just ryckt till. Det är pingis mellan nervsystem och punchline.

För det tredje: Kajskjul 8. Det är en lokal som förstår sin publik, sitt kök och sin scen – och som låter humor och höstgryta dela samma rum utan att fajtas om uppmärksamheten

Malmberg själv låter påfallande harmonisk. Det är kanske därför han orkar med den där långa arbetslistan. “Tills vidare mår jag bra”, säger han om sin sjukdom.

Den här hösten tycks han vilja ge Göteborg en present: ett roligt spökhus där man får vara både vuxen och barn, där skräcken är snyggt ljussatt och där man går hem mätt, varm och lite lyckligare än när man kom.

När det är dimma i Göteborg vet man aldrig om det är vädret eller Myrna Vep (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide till Claes Malmberg och Myrna Vep

Titel: “Mysteriet Myrna Vep”

Scen: Kajskjul 8, Göteborg

Premiär: 10 oktober 2025

Speldatum: Oktober 10–11, 17–18, 24–25, 31. November 1, 7–8, 13–15

Medverkande: Claes Malmberg, Sofie Lindberg

Regi: Anders Aldgård

Livemusik: Benneth Fagerlund med orkester

Stilen: “Farskomedi” med Hitchcock-vibbar, musik och halsbrytande ombyten.

