”Fem år utan en lunch, men nu är det dags”, säger krögaren Petter Nilsson, krögare på restaurang Petri, till Perfect Weekend. Från och med den 24 september kan man inte bara boka in sig på kvällens avsmakningsmeny på Restaurang Petri – nu blir det även möjligt att smita in för en soppa, en förrätt, en varmrätt och kanske ett glas vin. Prislappen: från 275 kronor.
Petri öppnar för lunch – Petter bjuder på fransk känsla i Stockholm
Franska vibbar på Söder
Petter Nilsson har bott länge i Frankrike och beskriver landet som ”gastronomins hemland”. Det märks i allt från menyns logik till varför en råvara hamnar på tallriken. ”Det är känslan som styr, inte trender”, säger han. På kvällen kör Petri sin custom clean-meny, en ständigt föränderlig resa genom hela råvarucirkeln. Till lunchen blir det mer fokuserat – bröd, smör, soppa, en liten förrätt och sedan huvudrätt. För den som vill fortsätta finns både dessert och vinlistan som lockar.
Ekonomi möter relationer
Varför lunch, efter fem år som renodlad kvällsrestaurang? ”Det är klart att det finns ekonomiska aspekter”, säger Petter. Men för honom handlar det lika mycket om relationen till gästerna. ”Vi vill odla en publik som kommer ofta, snarare än att jaga priser runt om i världen.” Ett lunchbesök blir ett sätt att bygga förtroende – och kanske locka tillbaka gästen till en längre sittning på kvällen.
Snabbt eller långsamt
Lunchserveringen blir flexibel. Vill du ta en snabb affärslunch innan nästa möte går det bra, men lika självklart är det att slå sig ner, prova fler rätter och utforska vinlistan. Serveringen sker tisdag till fredag mellan 11.30 och 15.00, med sista ankomst 13.30. Drop-in funkar – men den som vill vara säker på plats bör boka.
Fem år och bara början
När Petter får frågan om var han befinner sig i sitt restaurangliv – början, mitten eller slutet – svarar han eftertänksamt: ”Jag har sagt att jag ska pensionera mig om tio år, så det här är väl första tredjedelen. Och det har hänt mer under de senaste fem åren än under någon annan tid i mitt liv.” Med lunchsatsningen känns det som att Petri nu tar nästa steg.
Perfect Weekend Guide till restaurang Petri
- Lunch på Petri startar 24 september.
- Meny: bröd, smör, soppa, liten förrätt, varmrätt. Pris från 275 kronor.
- Tisdag–fredag 11.30–15.00. Sista ankomst 13.30.
- Adress: Kommendörsgatan 16, Stockholm.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
"Fem år utan en lunch, men nu är det dags", säger krögaren Petter Nilsson, krögare på restaurang Petri, till Perfect Weekend. Från och med den 24 september kan man inte bara boka in sig på kvällens avsmakningsmeny på Restaurang Petri – nu blir det även möjligt att smita in för en soppa, en förrätt, en …
