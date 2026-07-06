Här är fem Köpenhamnsfavoriter från stjärnan i "The Bear"

Hart Bageri – där ”The Bear” blev verklighet

I serien lär sig Marcus avancerad bakning i Köpenhamn. Inför inspelningen gjorde Lionel Boyce faktiskt praktik på det hyllade bageriet Hart Bageri.

ANNONS

Favoriten blev snabbt den berömda kardemummacroissanten.

Han erkänner att han åt betydligt fler än vad som kanske var klokt – men ångrar inte en enda.

För den som vill börja dagen som en riktig Köpenhamnare är det här ett självklart stopp.

Enkel lokal, stora smaker – ibland är det de minsta restaurangerna som lämnar störst avtryck.

Poulette – stadens kanske bästa kycklingmacka

Köpenhamn handlar inte bara om fine dining.

I stadsdelen Nørrebro ligger lilla Poulette, där menyn kretsar kring friterad kyckling.

Lionel Boyce berättar att han vid ett besök åt tre kycklingmackor.

Den starka kryddningen imponerade särskilt.

ANNONS

”Det är svårt att hitta den typen av hetta i Europa.”

Lokalen är enkel och har inga sittplatser. Vill man slå sig ner rekommenderar han vinbaren Pompette precis intill.

Tivolis julmarknad är en fröjd för ögat. På sommaren är det ännu bättre. (Foto: Tivoli)

Tivoli – nöjesparken han gick till före jobbet

När inspelningen av ”The Bear” pågick arbetade teamet mest kvällar och nätter.

Då började Lionel Boyce många dagar på Tivoli.

Han gick in, åkte några attraktioner och promenerade sedan vidare till inspelningen.

Favoriten är spökhuset Villa Vendetta där skådespelarna gärna skrämmer besökarna på nära håll.

En upplevelse som, enligt honom, aldrig hade fungerat i USA.

ANNONS

Sanchez – mexikanskt med Köpenhamnstwist

Rosio Sánchez har tidigare arbetat på världsberömda Noma, men driver i dag sin egen restaurang Sanchez.

Här möts mexikanska smaker och nordiska råvaror.

Lionel Boyce rekommenderar särskilt carnitas-tacon med saltad äggula och restaurangens sötpotatispaj till dessert.

Eftersom Rosio Sánchez kommer från Chicago – samma stad där ”The Bear” utspelar sig – blev de snabbt vänner.

Köpenhamn har fler cyklar än invånare. Foto: Canva, Visit Copenhagen)

Köpenhamn fortsätter att locka

Köpenhamn har länge varit en favorit bland svenska weekendresenärer. Kombinationen av restauranger i världsklass, cykelvänliga gator, designbutiker och avslappnad storstadspuls gör att staden ständigt hamnar högt på reselistorna.

Efter ”The Bear” har intresset blivit ännu större. För många matintresserade har Marcus resa blivit en inspiration att boka tågbiljetten över Öresund och upptäcka staden genom kaféer, bagerier och restauranger.

ANNONS

Lionel Boyce verkar redan ha bestämt sig.

Han kommer tillbaka.