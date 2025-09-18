Dagensps.se
I helgen öppnar Kapten Jack – ny kvarterspub i city

Christian Olsson och Kristofer Sandström på Stockholm Krogbolag öppnar ännu en enhet.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Kapten Jack, en modern kvarterspub med brittisk-svensk själ, öppnar nu i korsningen Malmskillnadsgatan och Mäster Samuelsgatan. Bakom satsningen står Kristofer Sandström och Christian Olsson på Stockholm Krogbolag, som redan driver Tennstopet, Tennstopet Grill, Kommendören och Tako.

Lokalen har byggts om från grunden med mörka träslag, mjuk belysning och klassiska pubdetaljer. Ambitionen är att skapa ett självklart vardagsrum i city, där City och Norrmalm möts. “Vi saknade en riktigt bra pub i vårt område, en genuin, skön plats att mötas på”, säger delägaren Christian Olsson.

 Barmästaren Jakob Sandersjöö ser till att du får öl.

Brittiskt möter svenskt i bar och kök

Menyn kombinerar brittisk pubmat och svensk husmanskost: fish and chips, shepherd’s pie och bangers and mash sida vid sida med köttbullar och lövbiff. I baren serveras både pints och half-pints, med brittiska ölstilar och svenska klassiker som Pripps Blå. Urvalet ansvaras av barmästaren Jakob Sandersjöö. “Fokus ligger på att göra det enkla riktigt bra, med hög kvalitet till rimliga priser”, enligt pressmaterialet.

Puben där Pripps Blå kan stå bredvid en brittisk ale utan att bråka. (Foto: Pressbild)
Veckoprogram på Kapten Jack med quiz

Kapten Jack planerar återkommande format: quizkvällar på tisdagar, onsdagskvällar med liveframträdanden under rubriken På scen, fredagar i vinylens tecken med Musikbyrån, sportlördagar samt Sunday roast på söndagar. Dessutom erbjuds publunch alla dagar och en sen lördagslunch inför matcher. “Vi vill att man ska känna sig hemma här, oavsett om man tittar på en match, äter middag med familjen eller bara slinker in för en pint efter jobbet”, säger Matilda, ny vd för Stockholm Krogbolags restauranger.

Kapten Jack: Del av växande portfölj

Kapten Jack blir en ny enhet i Stockholm Krogbolags portfölj. Enligt bolaget är ambitionen att hålla samma kvalitetsnivå som på Tennstopet, men i ett mer otvunget kvarterspubsformat i hjärtat av city.

Här är tre pubar som Kapten Jack tävlar med:

The Queen’s Head

Engelsk pubklassiker med mörka bås, lång bar och ett genomarbetat öl- och whiskyutbud. De kör både provningar och pubquiz, vilket gör att det ofta är lika mycket trivsel som törst i lokalen.

Adress: Drottninggatan 108.

Man in the Moon

Stockholms mest ölnördiga vardagsrum i gränslandet City/Vasastan. Stor och ambitiös lista med svensk och internationell craft, ofta säsongsnyheter och ett kök som klarar mer än chips.

Adress: Tegnérgatan 2C.

The Bishops Arms Vasagatan

Pålitlig gastropub två minuter från Centralen – perfekt för AW, pendlarpint eller sport på låg volym. Brett sortiment på fat och flaska samt whiskylådan fylld.

Adress: Vasagatan 7.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

