I helgen öppnar Kapten Jack – ny kvarterspub i city

Veckoprogram på Kapten Jack med quiz

Kapten Jack planerar återkommande format: quizkvällar på tisdagar, onsdagskvällar med liveframträdanden under rubriken På scen, fredagar i vinylens tecken med Musikbyrån, sportlördagar samt Sunday roast på söndagar. Dessutom erbjuds publunch alla dagar och en sen lördagslunch inför matcher. “Vi vill att man ska känna sig hemma här, oavsett om man tittar på en match, äter middag med familjen eller bara slinker in för en pint efter jobbet”, säger Matilda, ny vd för Stockholm Krogbolags restauranger.

Kapten Jack: Del av växande portfölj

Kapten Jack blir en ny enhet i Stockholm Krogbolags portfölj. Enligt bolaget är ambitionen att hålla samma kvalitetsnivå som på Tennstopet, men i ett mer otvunget kvarterspubsformat i hjärtat av city.

Här är tre pubar som Kapten Jack tävlar med:

The Queen’s Head

Engelsk pubklassiker med mörka bås, lång bar och ett genomarbetat öl- och whiskyutbud. De kör både provningar och pubquiz, vilket gör att det ofta är lika mycket trivsel som törst i lokalen.

Adress: Drottninggatan 108.

Man in the Moon

Stockholms mest ölnördiga vardagsrum i gränslandet City/Vasastan. Stor och ambitiös lista med svensk och internationell craft, ofta säsongsnyheter och ett kök som klarar mer än chips.

Adress: Tegnérgatan 2C.

The Bishops Arms Vasagatan

Pålitlig gastropub två minuter från Centralen – perfekt för AW, pendlarpint eller sport på låg volym. Brett sortiment på fat och flaska samt whiskylådan fylld.

Adress: Vasagatan 7.

