Dödsdom för miljardmutor – den politiska risken sparare missar

Han dömdes på måndagen även för förskingring, missbruk av allmänna medel, maktmissbruk och penningtvätt. Domstolen beslagtar hela hans förmögenhet och fråntar honom de politiska rättigheterna på livstid. Fallet ingår i president Xi Jinpings antikorruptionskampanj, som pågått i över tio år.

Dagens PS har tidigare rapporterat om hur utländska bolag lämnar Kina i rekordtakt när det politiska klimatet hårdnar. Yang är inte ensam. Finanstoppen Lai Xiaomin avrättades 2021 och lokalpolitikern Li Jianping 2024, båda för ekonomisk brottslighet, enligt kinesiska myndigheter.

Vad det betyder för svenska sparare

För den som äger fonder med Kina-exponering är domen viktig att ha i åtanke. Kampanjen städar upp, men den blottar samtidigt en oförutsägbarhet som få västerländska marknader har. En företagsledare kan försvinna över en natt från ett företag, vilket kan sänka ryktet, påverka sentiment, affärer, och operationell effektivitet.

Utländska direktinvesteringar i Kina föll 9,5 procent under 2025, enligt landets handelsministerium. Kapitalutflödet har satt rekord flera gånger, som Dagens PS tidigare har beskrivit.

Ändå lockar låga värderingar och AI-optimism tillbaka kapital. En insats på 100 000 kronor i Kinas CSI 300-index för tio år sedan hade bara gett 130 000 kronor tillbaka, medan samma summa i amerikanska S&P 500 tredubblades.

PS analys

Domen ändrar inget i sak på kort sikt, men den förklarar varför Kina handlas till rabatt. Politisk risk går inte att diversifiera bort i ett system där staten kan beslagta en hel förmögenhet över en natt. Vår bedömning är att den som köper kinesiskt köper också osäkerheten. Rabatten finns där av en anledning.

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