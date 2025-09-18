5 heta nya restauranger i Stockholm – här vill alla äta hösten 2025

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

2. Brasserie LouLou – Slussen

Krogen som kickade ut McDonald’s vid Slussen och ersatte med ostron, entrecôte och champagne. Acki Kokotos nya brasserie är en magnet för både kroggäster och nyfikna flanörer som vill se hur Slussen förvandlas till Stockholms nya mat- och nöjesnav.

Adress: Katarinavägen 1, Slussen

Hemsida: brasserieloulou.se

Nook 2.0: samma hjärta, ny adress. (Foto: Instagram)

3. Nook – Södermalm

ANNONS

Efter nästan två års tystnad gör kultkrogen comeback i nya lokaler. Kombinationen av nordisk bistro med asiatiska inslag, och en publik som saknat Nook, har gjort nyöppningen till en av de mest hajpade på Söder.

Adress: Högbergsgatan 62, Södermalm

Läs även: Svenskarna sviker den riktiga krogen – köar till snabbmat istället



Historia i väggarna, nyfångat på tallriken. (Foto: Pressbild)

4. Stockholm Stadshotell – Södermalm

När gänget bakom Babette och Café Nizza tar över ett historiskt palats blir resultatet en krog som förenar rustik matglädje med pampig miljö. En doldis utanför kroghypen för massorna, men i innerstadens matnörds-kretsar är detta en av årets mest intressanta öppningar.

Hitta hit: Östgötagatan 33, Södermalm



Sessanta: namnet låter italienskt, känslan är kvarterskrog. (Foto: Instagram)

5. Sessanta – Östermalm

Italiensk kvarterskrog med surdegspizza och vinlista som gör att Östermalmsborna äntligen fått ett vardagsrum de kan kalla sitt. Ännu inte samma buzz som Gaijin och LouLou, men på god väg att bli en lokal favorit.

Hitta hit: Karlavägen 60, Östermalm



Hela bubblare i Stockholm

ANNONS

Hedvig (Östermalmshallen): Svensk husmanskost möter tjeckisk ölhall, i elegant saluhallsmiljö.

Adress: Östermalmstorg, Östermalms saluhall

Svensk husmanskost möter tjeckisk ölhall, i elegant saluhallsmiljö. Östermalmstorg, Östermalms saluhall Chingu (Norrmalm): Koreansk BBQ där du grillar själv vid bordet – perfekt för sociala middagar.

Adress: Mäster Samuelsgatan 19, Norrmalm

Koreansk BBQ där du grillar själv vid bordet – perfekt för sociala middagar. Mäster Samuelsgatan 19, Norrmalm Dersch (Vasastan): Schnitzel på högnivå, från trion som reste jorden runt för att hitta det perfekta receptet.

Adress: Tulegatan 21, Vasastan

