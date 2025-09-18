5 heta nya restauranger i Stockholm – här vill alla äta hösten 2025

Stockholm kokar av nya restauranger. På bara några månader har stans matscen fått ett rejält tillskott – från asiatisk stjärnglans i Vasastan till franskt brasserie med utsikt över Slussen. Här är listan på restaurangerna som alla pratar om just nu.
Stockholm kokar av nya restauranger. På bara några månader har stans matscen fått ett rejält tillskott – från asiatisk stjärnglans i Vasastan till franskt brasserie med utsikt över Slussen. Här är listan på restaurangerna som alla pratar om just nu.
1. Gaijin – Vasastan
Asiatiska smårätter med stjärnglans. När teamet bakom Främmat, Bacchanale och Soyokaze öppnar nytt, då pratar hela krog-Stockholm. Gaijin blev fullbokat redan första veckan och har seglat upp som höstens allra hetaste nykomling.
Hitta hit: Döbelnsgatan 8 , Stockholm, Vasastan
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
2. Brasserie LouLou – Slussen
Krogen som kickade ut McDonald’s vid Slussen och ersatte med ostron, entrecôte och champagne. Acki Kokotos nya brasserie är en magnet för både kroggäster och nyfikna flanörer som vill se hur Slussen förvandlas till Stockholms nya mat- och nöjesnav.
Adress: Katarinavägen 1, Slussen
Hemsida: brasserieloulou.se
3. Nook – Södermalm
Efter nästan två års tystnad gör kultkrogen comeback i nya lokaler. Kombinationen av nordisk bistro med asiatiska inslag, och en publik som saknat Nook, har gjort nyöppningen till en av de mest hajpade på Söder.
Adress: Högbergsgatan 62, Södermalm
4. Stockholm Stadshotell – Södermalm
När gänget bakom Babette och Café Nizza tar över ett historiskt palats blir resultatet en krog som förenar rustik matglädje med pampig miljö. En doldis utanför kroghypen för massorna, men i innerstadens matnörds-kretsar är detta en av årets mest intressanta öppningar.
Hitta hit: Östgötagatan 33, Södermalm
5. Sessanta – Östermalm
Italiensk kvarterskrog med surdegspizza och vinlista som gör att Östermalmsborna äntligen fått ett vardagsrum de kan kalla sitt. Ännu inte samma buzz som Gaijin och LouLou, men på god väg att bli en lokal favorit.
Hitta hit: Karlavägen 60, Östermalm
Hela bubblare i Stockholm
- Hedvig (Östermalmshallen): Svensk husmanskost möter tjeckisk ölhall, i elegant saluhallsmiljö.
Adress: Östermalmstorg, Östermalms saluhall
- Chingu (Norrmalm): Koreansk BBQ där du grillar själv vid bordet – perfekt för sociala middagar.
Adress: Mäster Samuelsgatan 19, Norrmalm
- Dersch (Vasastan): Schnitzel på högnivå, från trion som reste jorden runt för att hitta det perfekta receptet.
Adress: Tulegatan 21, Vasastan
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
