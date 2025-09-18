Dagensps.se
Weekend
Restaurang

5 heta nya restauranger i Stockholm – här vill alla äta hösten 2025

Nya krogar dyker upp snabbare än stockholmare hinner boka bord. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Stockholm kokar av nya restauranger. På bara några månader har stans matscen fått ett rejält tillskott – från asiatisk stjärnglans i Vasastan till franskt brasserie med utsikt över Slussen. Här är listan på restaurangerna som alla pratar om just nu.

Japanska vibbar i Vasastan – här möts sake och stockholmska. (Foto: Instagram)

1. Gaijin – Vasastan

Asiatiska smårätter med stjärnglans. När teamet bakom Främmat, Bacchanale och Soyokaze öppnar nytt, då pratar hela krog-Stockholm. Gaijin blev fullbokat redan första veckan och har seglat upp som höstens allra hetaste nykomling.
Hitta hit: Döbelnsgatan 8 , Stockholm, Vasastan

Läs även: Så försvann barnfamiljernas favoritkrog från Norden

McDonald’s-skyltarna ut, champagnehinkarna in. (Foto: Instagram)
2. Brasserie LouLou – Slussen

Krogen som kickade ut McDonald’s vid Slussen och ersatte med ostron, entrecôte och champagne. Acki Kokotos nya brasserie är en magnet för både kroggäster och nyfikna flanörer som vill se hur Slussen förvandlas till Stockholms nya mat- och nöjesnav.
Adress: Katarinavägen 1, Slussen
Hemsida: brasserieloulou.se

Nook 2.0: samma hjärta, ny adress. (Foto: Instagram)

3. Nook – Södermalm

Efter nästan två års tystnad gör kultkrogen comeback i nya lokaler. Kombinationen av nordisk bistro med asiatiska inslag, och en publik som saknat Nook, har gjort nyöppningen till en av de mest hajpade på Söder.
Adress: Högbergsgatan 62, Södermalm

Läs även: Svenskarna sviker den riktiga krogen – köar till snabbmat istället

Historia i väggarna, nyfångat på tallriken. (Foto: Pressbild)

4. Stockholm Stadshotell – Södermalm

När gänget bakom Babette och Café Nizza tar över ett historiskt palats blir resultatet en krog som förenar rustik matglädje med pampig miljö. En doldis utanför kroghypen för massorna, men i innerstadens matnörds-kretsar är detta en av årets mest intressanta öppningar.
Hitta hit: Östgötagatan 33, Södermalm

Sessanta: namnet låter italienskt, känslan är kvarterskrog. (Foto: Instagram)

5. Sessanta – Östermalm

Italiensk kvarterskrog med surdegspizza och vinlista som gör att Östermalmsborna äntligen fått ett vardagsrum de kan kalla sitt. Ännu inte samma buzz som Gaijin och LouLou, men på god väg att bli en lokal favorit.
Hitta hit: Karlavägen 60, Östermalm

Hela bubblare i Stockholm

  • Hedvig (Östermalmshallen): Svensk husmanskost möter tjeckisk ölhall, i elegant saluhallsmiljö.
    Adress: Östermalmstorg, Östermalms saluhall
  • Chingu (Norrmalm): Koreansk BBQ där du grillar själv vid bordet – perfekt för sociala middagar.
    Adress: Mäster Samuelsgatan 19, Norrmalm
  • Dersch (Vasastan): Schnitzel på högnivå, från trion som reste jorden runt för att hitta det perfekta receptet.
    Adress: Tulegatan 21, Vasastan

Topplista: 10 hundvänliga hotell i Stockholm

Att resa med hund i Stockholm behöver inte betyda kompromisser. Här är hotellen i mellanklass där både du och din fyrbenta vän checkar in med stil.
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

