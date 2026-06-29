Drömmer du om en Aperol Spritz i kvällssolen utan att behöva grimasera när notan kommer? Då är det läge att styra semestern söderut – men inte nödvändigtvis dit flest turister åker.
Här kostar Aperol Spritz minst i Europa – storfavoriten går att få för 22 kronor
En ny sammanställning visar att prisskillnaderna på sommarens mest ikoniska drink är enorma. I vissa europeiska städer kostar en Aperol Spritz mindre än en kopp kaffe hemma i Sverige, medan samma glas kan bli åtta gånger dyrare på andra håll.
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Billigast i Neapel
Valutaföretaget eurochange har återigen tagit fram sitt ”Aperol Spritz Index”, där man jämfört vad ett glas Aperol Spritz kostar i populära europeiska resmål.
Den stora vinnaren är italienska Neapel. Där kostar drinken i snitt bara 2 euro – motsvarande omkring 22 kronor.
Även Palermo på Sicilien är ett fynd, med ett snittpris på 4 euro. Bulgariens badorter Varna och Burgas placerar sig också högt på listan med priser under fem euro.
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Italien är både billigast och dyrast
Det kanske mest överraskande är att Italien hamnar i båda ändarna av prislistan.
Medan Neapel är Europas billigaste stad för en Aperol Spritz är Milano den dyraste. Där kostar samma drink i genomsnitt 16,66 euro, cirka 185 kronor.
Inte heller Rom är någon budgetdestination för den som vill njuta av den klassiska aperitivon. Där ligger snittpriset runt 14 euro.
Här får du mest för pengarna
För den som vill kombinera solsemester med prisvärda kvällar finns flera alternativ utanför Italien.
Albaniens kuststäder Saranda och Dhërmi, turkiska Marmaris, kroatiska Zadar och spanska Gran Canaria erbjuder alla betydligt lägre priser än många av Europas storstäder.
Särskilt Albanien fortsätter att locka allt fler svenska resenärer med låga priser, kristallklart vatten och ett restaurangliv som fortfarande är betydligt billigare än runt Medelhavet i övrigt.
Topp 10 – billigaste Aperol Spritz i Europa
- Neapel, Italien – 22 kr
- Palermo, Italien – 44 kr
- Varna, Bulgarien – 53 kr
- Burgas, Bulgarien – 55 kr
- Marmaris, Turkiet – 70 kr
- Saranda, Albanien – 74 kr
- Gran Canaria, Spanien – 80 kr
- Zadar, Kroatien – 81 kr
- Florens, Italien – 81 kr
- Dhërmi, Albanien – 83 kr
I Sverige ligger en Aperol Spritz i dag oftast på 140–180 kronor på en vanlig restaurang eller cocktailbar.
Så gjordes jämförelsen
Eurochange har jämfört priserna genom att titta på menyerna hos de tre högst rankade barerna eller restaurangerna som dyker upp vid en sökning på ”bästa Aperol Spritz” i respektive stad. Därefter har ett genomsnittspris räknats fram.
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