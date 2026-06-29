Här kostar Aperol Spritz minst i Europa – storfavoriten går att få för 22 kronor

Italien är både billigast och dyrast

Det kanske mest överraskande är att Italien hamnar i båda ändarna av prislistan.

Medan Neapel är Europas billigaste stad för en Aperol Spritz är Milano den dyraste. Där kostar samma drink i genomsnitt 16,66 euro, cirka 185 kronor.

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Inte heller Rom är någon budgetdestination för den som vill njuta av den klassiska aperitivon. Där ligger snittpriset runt 14 euro.

Italien: landet där varje Aperol Spritz är ett kulturarv. (Foto: Canva)

Här får du mest för pengarna

För den som vill kombinera solsemester med prisvärda kvällar finns flera alternativ utanför Italien.

Albaniens kuststäder Saranda och Dhërmi, turkiska Marmaris, kroatiska Zadar och spanska Gran Canaria erbjuder alla betydligt lägre priser än många av Europas storstäder.

Särskilt Albanien fortsätter att locka allt fler svenska resenärer med låga priser, kristallklart vatten och ett restaurangliv som fortfarande är betydligt billigare än runt Medelhavet i övrigt.

Topp 10 – billigaste Aperol Spritz i Europa

Neapel, Italien – 22 kr Palermo, Italien – 44 kr Varna, Bulgarien – 53 kr Burgas, Bulgarien – 55 kr Marmaris, Turkiet – 70 kr Saranda, Albanien – 74 kr Gran Canaria, Spanien – 80 kr Zadar, Kroatien – 81 kr Florens, Italien – 81 kr Dhërmi, Albanien – 83 kr

I Sverige ligger en Aperol Spritz i dag oftast på 140–180 kronor på en vanlig restaurang eller cocktailbar.

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Så gjordes jämförelsen

Eurochange har jämfört priserna genom att titta på menyerna hos de tre högst rankade barerna eller restaurangerna som dyker upp vid en sökning på ”bästa Aperol Spritz” i respektive stad. Därefter har ett genomsnittspris räknats fram.