Världens bästa hotell 2025 ligger i Hongkong – och utsikten är galen

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Asien regerar – Europa tittar på

Att Asien dominerar årets lista är ingen slump. Av topp tio hotellen ligger hela sju i regionen. På andra plats kommer Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, följt av Capella Bangkok på tredje.

Passalacqua vid Comosjön blev bästa europeiska hotell, medan Raffles Singapore knep femteplatsen och bevisade att en 1800-talsklassiker fortfarande kan slå de unga.

ANNONS

”Asien är världens nya centrum för lyxhotell,” säger Emma Sleight, redaktör för The World’s 50 Best Hotels. ”Här möts service, design och gastronomi på ett sätt som andra delar av världen bara försöker kopiera.”

Och i Norden? Tja, vi får fortsätta drömma. Inget svenskt hotell tog sig in i topp 50 i år. Men kanske är det en tidsfråga innan någon i Åre, på Gotland eller i Stockholms skärgård får chansen.

Från lobby till lycka på 38 sekunder – snabbare än en dubbel espresso i Soho. (Foto: Rosewood Hong Kong)

ANNONS: Boka in mig på Rosewood Hong Kong här med Hotels.com.

Världens bästa hotell 2025

Rosewood Hong Kong Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Thailand) Capella Bangkok (Thailand) Passalacqua (Italien) Raffles Singapore Atlantis The Royal (Dubai) Mandarin Oriental Bangkok (Thailand) Chablé Yucatán (Chocholá, Mexiko) Four Seasons Firenze (Florens, Italien) Upper House (Hongkong) Copacabana Palace (Rio de Janeiro, Brasilien) Capella Sydney (Australien) Royal Mansour (Marrakech, Marocko) Mandarin Oriental Qianmen (Peking, Kina) Bulgari Tokyo (Japan) Claridge’s (London, Storbritannien) Four Seasons Astir Palace (Aten, Grekland) Desa Potato Head (Seminyak, Bali) Le Bristol (Paris, Frankrike) Jumeirah Marsa Al Arab (Dubai, Förenade Arabemiraten) Cheval Blanc Paris (Frankrike) Bulgari Roma (Italien) Hôtel de Crillon (Frankrike) Rosewood São Paulo (Brasilien) Aman Tokyo (Japan) Hotel Il Pellicano (Porto Ercole, Italien) Hôtel du Couvent (Nice, Frankrike) Soneva Fushi (Maldiverna) The Connaught (London, Storbritannien) La Mamounia (Marrakech, Marocko) Raffles London at The OWO (Storbritannien) The Emory (London, Storbritannien) Maroma (Riviera Maya, Mexiko) The Calile (Brisbane, Australien) The Lana (Dubai, Förenade Arabemiraten) Hôtel de Paris Monte-Carlo (Monaco) Janu Tokyo (Japan) The Taj Mahal Palace (Mumbai, Indien) One&Only Mandarina (Riviera Nayarit, Mexiko) Singita (Kruger National Park, Sydafrika) Mandarin Oriental Hong Kong Hotel Bel-Air (Los Angeles, USA) The Mark (New York, USA) Las Ventanas al Paraíso (Los Cabos, Mexiko) The Tokyo Edition Toranomon (Japan) Hotel The Mitsui (Kyoto, Japan) Estelle Manor (Witney, Storbritannien) Grand Park Hotel Rovinj (Kroatien) Hotel Sacher (Wien, Österrike) Mandapa (Bali, Indonesien)

Från Paris till Peking – världens hotelladel

Listan är en världsomspännande rundresa i lyx:

– Italien sticker ut med fem hotell bland topp 30.

– Japan är hetare än någonsin, med hela sex placeringar.

– Mexiko överraskar med fyra starka hotell, från djungel till strand.

ANNONS

Det sägs att lycka inte går att köpa. Men det här rummet kostar bara 8 500 kronor natten. (Foto: Rosewood Hong Kong)

Perfect Weekend Guide: Världens bästa hotell 2025

– Vinnare: Rosewood Hong Kong, 65 våningar, 413 rum.

– Pris: cirka 7 500 kronor per natt.

– Arkitekt: Tony Chi, känd för sitt arbete med The Carlyle i New York.

– Öppnade: 2019.

– The World’s 50 Best Hotels grundades 2023 och drivs av William Reed Media, samma organisation som står bakom listorna över världens bästa restauranger och barer.

Så – vad säger vi?

Om världen vore en hotellobby hade Rosewood Hong Kong just fått nyckeln till sviten högst upp. Och ja, utsikten är bättre än wifi:t.

Källa: The World’s 50 Best Hotels, CNN Travel

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Nu gäller nya klädregler på Royal Caribbeans kryssningarändå och Perfect Weekend rankar Europas åtta bästa pilgrimsvandringar