När The World’s 50 Best Hotels korade årets första plats inom hotell i London gick toppplatsen till Rosewood Hong Kong – en 65 våningar hög skyskrapa vid Kowloon-vattnet med lika mycket känsla som kvadratmeter.
Världens bästa hotell 2025 ligger i Hongkong – och utsikten är galen
”Vi är chockade men lyckliga”, sa hotellets marknadschef Angus Pitkethley från scenen i London enligt CNN. ”Det här handlar om kärlek – både till service och till Hongkong.”
En ny stjärna på lyxhimlen
Rosewood Hong Kong öppnade 2019 och har redan hunnit bli en symbol för stadens återkomst som Asiens eleganta storstad. Designen är signerad taiwanesiske Tony Chi, känd för sin zenlika modernism.
Här möter granit marmor, och gäster betalar gärna 650 dollar natten för att dricka drinkar med utsikt över Victoria Harbour. Servicen beskrivs som lika noggrann som ett schweiziskt urverk – fast med charm.
Enligt juryn, som består av 800 branschproffs, är Rosewood Hong Kong ”det hotell som bäst sammanfattar vad lyx betyder i dag: upplevelse, autenticitet och känsla av plats.”
Asien regerar – Europa tittar på
Att Asien dominerar årets lista är ingen slump. Av topp tio hotellen ligger hela sju i regionen. På andra plats kommer Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, följt av Capella Bangkok på tredje.
Passalacqua vid Comosjön blev bästa europeiska hotell, medan Raffles Singapore knep femteplatsen och bevisade att en 1800-talsklassiker fortfarande kan slå de unga.
”Asien är världens nya centrum för lyxhotell,” säger Emma Sleight, redaktör för The World’s 50 Best Hotels. ”Här möts service, design och gastronomi på ett sätt som andra delar av världen bara försöker kopiera.”
Och i Norden? Tja, vi får fortsätta drömma. Inget svenskt hotell tog sig in i topp 50 i år. Men kanske är det en tidsfråga innan någon i Åre, på Gotland eller i Stockholms skärgård får chansen.
Världens bästa hotell 2025
- Rosewood Hong Kong
- Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Thailand)
- Capella Bangkok (Thailand)
- Passalacqua (Italien)
- Raffles Singapore
- Atlantis The Royal (Dubai)
- Mandarin Oriental Bangkok (Thailand)
- Chablé Yucatán (Chocholá, Mexiko)
- Four Seasons Firenze (Florens, Italien)
- Upper House (Hongkong)
- Copacabana Palace (Rio de Janeiro, Brasilien)
- Capella Sydney (Australien)
- Royal Mansour (Marrakech, Marocko)
- Mandarin Oriental Qianmen (Peking, Kina)
- Bulgari Tokyo (Japan)
- Claridge’s (London, Storbritannien)
- Four Seasons Astir Palace (Aten, Grekland)
- Desa Potato Head (Seminyak, Bali)
- Le Bristol (Paris, Frankrike)
- Jumeirah Marsa Al Arab (Dubai, Förenade Arabemiraten)
- Cheval Blanc Paris (Frankrike)
- Bulgari Roma (Italien)
- Hôtel de Crillon (Frankrike)
- Rosewood São Paulo (Brasilien)
- Aman Tokyo (Japan)
- Hotel Il Pellicano (Porto Ercole, Italien)
- Hôtel du Couvent (Nice, Frankrike)
- Soneva Fushi (Maldiverna)
- The Connaught (London, Storbritannien)
- La Mamounia (Marrakech, Marocko)
- Raffles London at The OWO (Storbritannien)
- The Emory (London, Storbritannien)
- Maroma (Riviera Maya, Mexiko)
- The Calile (Brisbane, Australien)
- The Lana (Dubai, Förenade Arabemiraten)
- Hôtel de Paris Monte-Carlo (Monaco)
- Janu Tokyo (Japan)
- The Taj Mahal Palace (Mumbai, Indien)
- One&Only Mandarina (Riviera Nayarit, Mexiko)
- Singita (Kruger National Park, Sydafrika)
- Mandarin Oriental Hong Kong
- Hotel Bel-Air (Los Angeles, USA)
- The Mark (New York, USA)
- Las Ventanas al Paraíso (Los Cabos, Mexiko)
- The Tokyo Edition Toranomon (Japan)
- Hotel The Mitsui (Kyoto, Japan)
- Estelle Manor (Witney, Storbritannien)
- Grand Park Hotel Rovinj (Kroatien)
- Hotel Sacher (Wien, Österrike)
- Mandapa (Bali, Indonesien)
Från Paris till Peking – världens hotelladel
Listan är en världsomspännande rundresa i lyx:
– Italien sticker ut med fem hotell bland topp 30.
– Japan är hetare än någonsin, med hela sex placeringar.
– Mexiko överraskar med fyra starka hotell, från djungel till strand.
Perfect Weekend Guide: Världens bästa hotell 2025
– Vinnare: Rosewood Hong Kong, 65 våningar, 413 rum.
– Pris: cirka 7 500 kronor per natt.
– Arkitekt: Tony Chi, känd för sitt arbete med The Carlyle i New York.
– Öppnade: 2019.
– The World’s 50 Best Hotels grundades 2023 och drivs av William Reed Media, samma organisation som står bakom listorna över världens bästa restauranger och barer.
Så – vad säger vi?
Om världen vore en hotellobby hade Rosewood Hong Kong just fått nyckeln till sviten högst upp. Och ja, utsikten är bättre än wifi:t.
Källa: The World’s 50 Best Hotels, CNN Travel
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
