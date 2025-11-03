Dagensps.se
Weekend
Resor

Världens bästa hotell 2025 ligger i Hongkong – och utsikten är galen

Här kostar utsikten mer än en charterresa till Phuket, men du slipper trängas vid frukostbuffén. (Foto: Rosewood Hong Kong)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

När The World’s 50 Best Hotels korade årets första plats inom hotell i London gick toppplatsen till Rosewood Hong Kong – en 65 våningar hög skyskrapa vid Kowloon-vattnet med lika mycket känsla som kvadratmeter.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

”Vi är chockade men lyckliga”, sa hotellets marknadschef Angus Pitkethley från scenen i London enligt CNN. ”Det här handlar om kärlek – både till service och till Hongkong.”

När badkaret har bättre utsikt än ditt kontor – kanske dags att byta jobb. (Foto: Rosewood Hong Kong)

En ny stjärna på lyxhimlen

Rosewood Hong Kong öppnade 2019 och har redan hunnit bli en symbol för stadens återkomst som Asiens eleganta storstad. Designen är signerad taiwanesiske Tony Chi, känd för sin zenlika modernism.

Här möter granit marmor, och gäster betalar gärna 650 dollar natten för att dricka drinkar med utsikt över Victoria Harbour. Servicen beskrivs som lika noggrann som ett schweiziskt urverk – fast med charm.

Enligt juryn, som består av 800 branschproffs, är Rosewood Hong Kong ”det hotell som bäst sammanfattar vad lyx betyder i dag: upplevelse, autenticitet och känsla av plats.”

ANNONS

Senaste nytt

Asien regerar – Europa tittar på

Att Asien dominerar årets lista är ingen slump. Av topp tio hotellen ligger hela sju i regionen. På andra plats kommer Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, följt av Capella Bangkok på tredje.

Passalacqua vid Comosjön blev bästa europeiska hotell, medan Raffles Singapore knep femteplatsen och bevisade att en 1800-talsklassiker fortfarande kan slå de unga.

ANNONS

”Asien är världens nya centrum för lyxhotell,” säger Emma Sleight, redaktör för The World’s 50 Best Hotels. ”Här möts service, design och gastronomi på ett sätt som andra delar av världen bara försöker kopiera.”

Och i Norden? Tja, vi får fortsätta drömma. Inget svenskt hotell tog sig in i topp 50 i år. Men kanske är det en tidsfråga innan någon i Åre, på Gotland eller i Stockholms skärgård får chansen.

Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon.
Från lobby till lycka på 38 sekunder – snabbare än en dubbel espresso i Soho. (Foto: Rosewood Hong Kong)

ANNONS: Boka in mig på Rosewood Hong Kong här med Hotels.com.

Världens bästa hotell 2025

  1. Rosewood Hong Kong
  2. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Thailand)
  3. Capella Bangkok (Thailand)
  4. Passalacqua (Italien)
  5. Raffles Singapore
  6. Atlantis The Royal (Dubai)
  7. Mandarin Oriental Bangkok (Thailand)
  8. Chablé Yucatán (Chocholá, Mexiko)
  9. Four Seasons Firenze (Florens, Italien)
  10. Upper House (Hongkong)
  11. Copacabana Palace (Rio de Janeiro, Brasilien)
  12. Capella Sydney (Australien)
  13. Royal Mansour (Marrakech, Marocko)
  14. Mandarin Oriental Qianmen (Peking, Kina)
  15. Bulgari Tokyo (Japan)
  16. Claridge’s (London, Storbritannien)
  17. Four Seasons Astir Palace (Aten, Grekland)
  18. Desa Potato Head (Seminyak, Bali)
  19. Le Bristol (Paris, Frankrike)
  20. Jumeirah Marsa Al Arab (Dubai, Förenade Arabemiraten)
  21. Cheval Blanc Paris (Frankrike)
  22. Bulgari Roma (Italien)
  23. Hôtel de Crillon (Frankrike)
  24. Rosewood São Paulo (Brasilien)
  25. Aman Tokyo (Japan)
  26. Hotel Il Pellicano (Porto Ercole, Italien)
  27. Hôtel du Couvent (Nice, Frankrike)
  28. Soneva Fushi (Maldiverna)
  29. The Connaught (London, Storbritannien)
  30. La Mamounia (Marrakech, Marocko)
  31. Raffles London at The OWO (Storbritannien)
  32. The Emory (London, Storbritannien)
  33. Maroma (Riviera Maya, Mexiko)
  34. The Calile (Brisbane, Australien)
  35. The Lana (Dubai, Förenade Arabemiraten)
  36. Hôtel de Paris Monte-Carlo (Monaco)
  37. Janu Tokyo (Japan)
  38. The Taj Mahal Palace (Mumbai, Indien)
  39. One&Only Mandarina (Riviera Nayarit, Mexiko)
  40. Singita (Kruger National Park, Sydafrika)
  41. Mandarin Oriental Hong Kong
  42. Hotel Bel-Air (Los Angeles, USA)
  43. The Mark (New York, USA)
  44. Las Ventanas al Paraíso (Los Cabos, Mexiko)
  45. The Tokyo Edition Toranomon (Japan)
  46. Hotel The Mitsui (Kyoto, Japan)
  47. Estelle Manor (Witney, Storbritannien)
  48. Grand Park Hotel Rovinj (Kroatien)
  49. Hotel Sacher (Wien, Österrike)
  50. Mandapa (Bali, Indonesien)

Från Paris till Peking – världens hotelladel

Listan är en världsomspännande rundresa i lyx:
– Italien sticker ut med fem hotell bland topp 30.
– Japan är hetare än någonsin, med hela sex placeringar.
– Mexiko överraskar med fyra starka hotell, från djungel till strand.

ANNONS
Det sägs att lycka inte går att köpa. Men det här rummet kostar bara 8 500 kronor natten. (Foto: Rosewood Hong Kong)

Perfect Weekend Guide: Världens bästa hotell 2025

– Vinnare: Rosewood Hong Kong, 65 våningar, 413 rum.
– Pris: cirka 7 500 kronor per natt.
– Arkitekt: Tony Chi, känd för sitt arbete med The Carlyle i New York.
– Öppnade: 2019.
– The World’s 50 Best Hotels grundades 2023 och drivs av William Reed Media, samma organisation som står bakom listorna över världens bästa restauranger och barer.

Så – vad säger vi?
Om världen vore en hotellobby hade Rosewood Hong Kong just fått nyckeln till sviten högst upp. Och ja, utsikten är bättre än wifi:t.

ANNONS: Boka in mig på Rosewood Hong Kong här med Hotels.com.

Källa: The World’s 50 Best Hotels, CNN Travel

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Nu gäller nya klädregler på Royal Caribbeans kryssningarändå och Perfect Weekend rankar Europas åtta bästa pilgrimsvandringar

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AsienHotellLyxTurism
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS