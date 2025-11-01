Det är inte bara solkrämen som kan ställa till det på semesterns kryssningar. Nu inför Royal Caribbean nya klädregler ombord – och vissa plagg kan faktiskt leda till att resenärer stoppas redan i hamnen. Glöm allt som ser ut som uniform, för i Karibien kan fel outfit bli ett riktigt modebrott.
Nu gäller nya klädregler på Royal Caribbeans kryssningar
Mest läst i kategorin
Restips: Förtrollande franska byn Annecy är Alpernas Venedig
Vid foten av de franska Alperna, där bergstopparna speglar sig i ett vatten som tycks målat av självaste himlen, ligger Annecy. En stad så förtrollande att Paul Cézanne målade dess sjö i konstverket Lac d’Annecy redan 1896. Längs sjön slingrar sig kanaler mellan pastellfärgade hus och stenbroar från medeltiden. Det är inte svårt att förstå …
Perfect Weekend rankar Europas åtta bästa pilgrimsvandringar
Från de spanska vinfälten till de norska fjällen – pilgrimsvandringar har gjort comeback. Allt fler européer byter charterresor mot vandringskängor och inre frid. Här är vår guide till de åtta mest magiska lederna just nu – med doft av olivolja, eukalyptus och en gnutta transcendens. Vad är en pilgrimsvandring? En pilgrimsvandring är från början en …
Under jorden med Hitler – nu lockas turister till nazisternas hemliga stad
Under Polens lugna landskap gömmer sig ett av världens mest bisarra turistmål – en hemlig underjordisk stad byggd av nazisterna för att vinna kriget, men som i dag lockar äventyrare, historienördar och fladdermöss i tiotusental. Tunnlarna där tiden står still Det ser idylliskt ut på ytan. Små byar, gula sädesfält och skogsdungar som böljar i …
Utan foto och fingeravtryck – ingen resa i framtiden
Minns du när passkontrollen var en människa i uniform som log, bläddrade i ditt pass och stämplade med en smäll? Den tiden är snart historia. I framtiden räcker inte längre ett pass – du måste lämna ditt ansikte och dina fingeravtryck. Världen bygger just nu ett nytt system för att övervaka resande, och det spelar …
Billig skidåkning? Då ska du inte åka hit
Drömmen om Alperna lever. Numera kan det förvisso krävas en något välfylld plånbok för att den drömmen ska förverkligas. Redan i fjol kunde PS konstatera att en svensk fjällsemester har blivit dyrare än någonsin. Jämfört med 2018, då kostnaden låg på runt 28 000 kronor, har prislappen stigit med 66 procent. Lika trist ser det …
Från modetrend till förbjuden zon
Royal Caribbean har uppdaterat sin lista över förbjudna föremål och kläder, och den nya versionen är både tydligare och kortare. En punkt sticker ut: förbudet mot militärinspirerade kläder när fartygen lägger till i Barbados. Där är det nämligen olagligt att bära plagg med arméliknande mönster – oavsett om du är soldat, svensk hipster eller bara tycker att grönt passar till solbränna.
Tidigare skrev rederiet utförligt att kläderna kunde beslagtas och att bäraren riskerade böter eller till och med arrestering. Nu är budskapet mer rakt: ”Wearing military apparel is illegal in Barbados.” Det betyder i praktiken: lämna jaktbyxorna hemma.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …
Modepolisen i Karibien
Förklaringen till lagen är att Barbados inte vill att civila ska kunna misstas för militär personal. Landets försvarsmakt har sin egen uniform – och inga kopior tillåts. Myndigheterna tar det på allvar: väskor, mössor och även bikinis med militära detaljer kan beslagtas.
Även andra karibiska länder följer samma linje. Bahamas, Grenada, Dominica, Jamaica och Saint Lucia förbjuder liknande kläder. Kort sagt: det är enklare att ta sig genom säkerhetskontrollen med en flaska rom än med en jacka från Jägareförbundet.
Andra märkliga förbud till havs
Royal Caribbean har fler överraskande regler som kan få nybörjarkryssare att höja på ögonbrynen. Elektriska skarvsladdar, ångstrykjärn och babyvakter är till exempel förbjudna. De anses vara brandrisker eller – som i babyvakternas fall – störa skeppets radiosystem.
Alkohol får heller inte tas med ombord. Samma sak gäller för mopeder, drönare och allt som kan explodera, brinna eller låta. Rederiet reserverar sig dessutom för rätten att beslagta ”föremål som kan uppfattas som olämpliga”. En ganska öppen formulering som i teorin kan omfatta både plastblommor och höga klackar.
Här ska du fira fars dag i Stockholm
Fars dag är inte bara en ursäkt för att köpa en slips eller en flaska whisky. Det är årets bästa anledning att ta ut pappa på stan och bjuda på en riktigt
Så packar du smart för Karibien
För att undvika modeproblem i tullen rekommenderas neutrala färger och lätta material. Linne, beige och vitt fungerar överallt – och signalerar snarare lyx än lagbrott. Vill du ändå sticka ut? Satsa på djurmönster. Ingen karibisk regering har hittills förbjudit leopard.
Och kom ihåg: även om du är på semester gäller reglerna i varje hamn. Som en resenär uttryckte det på Facebook: ”Jag visste inte att kläder kunde vara olagliga – men man lär sig något nytt varje kryssning.”
Perfect Weekend Guide: Nya klädregler på Royal Caribbeans kryssningar
– Förbjudet i Barbados: Alla typer av militärinspirerade plagg, väskor och accessoarer.
– Varför: För att undvika att civila misstas för militär personal.
– Tips: Satsa på linne och ljusa toner – ser elegant ut och är hundra procent lagligt.
Källa: Royal Caribbean, Carnival Cruise Line, Barbados Defence Act.
Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå och ”Jag har cancer men är inte sjuk”, säger Claes Malmberg.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Modern trerumslägenhet på Kempinski Residences, Gozo. Högkvalitativa material, femstjärnig service och tillgång till 3 utomhuspooler och två inomhuspooler.
Senaste nytt
Vem bär vad? Stora läckor av kändisklockor i sociala medier
Watch-spotting har passerat sin tipping point. Det som en gång var en disciplin för ett fåtal insatta entusiaster, samlare och handelshus har förflyttats in i populärkulturens mest exponerade zon. Offentligheten följer nu med stort intresse vilken klocka som sitter på vilken kändis handled, lite på samma sätt som man följer sportresultat. Varje stillbild från en …
Redo för den franska drömmen? Här är tre drömhus till salu
Den medeltida staden Annecy ligger pittorekst placerad i franska alperna, vid den kristallklara sjön Lac d’Annecy. Staden kallas Alpernas Venedig tack vare sina slingrande kanaler och har en historia som går långt tillbaka. Vi har hittat tre drömhus för dig som längtar efter en egen plats i franska alperna. Genom åren har Annecy varit fäste …
Restips: Förtrollande franska byn Annecy är Alpernas Venedig
Vid foten av de franska Alperna, där bergstopparna speglar sig i ett vatten som tycks målat av självaste himlen, ligger Annecy. En stad så förtrollande att Paul Cézanne målade dess sjö i konstverket Lac d’Annecy redan 1896. Längs sjön slingrar sig kanaler mellan pastellfärgade hus och stenbroar från medeltiden. Det är inte svårt att förstå …
Perfect Weekend rankar Europas åtta bästa pilgrimsvandringar
Från de spanska vinfälten till de norska fjällen – pilgrimsvandringar har gjort comeback. Allt fler européer byter charterresor mot vandringskängor och inre frid. Här är vår guide till de åtta mest magiska lederna just nu – med doft av olivolja, eukalyptus och en gnutta transcendens. Vad är en pilgrimsvandring? En pilgrimsvandring är från början en …
Nu gäller nya klädregler på Royal Caribbeans kryssningar
Det är inte bara solkrämen som kan ställa till det på semesterns kryssningar. Nu inför Royal Caribbean nya klädregler ombord – och vissa plagg kan faktiskt leda till att resenärer stoppas redan i hamnen. Glöm allt som ser ut som uniform, för i Karibien kan fel outfit bli ett riktigt modebrott. Från modetrend till förbjuden …