Nu gäller nya klädregler på Royal Caribbeans kryssningar

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Modepolisen i Karibien

Förklaringen till lagen är att Barbados inte vill att civila ska kunna misstas för militär personal. Landets försvarsmakt har sin egen uniform – och inga kopior tillåts. Myndigheterna tar det på allvar: väskor, mössor och även bikinis med militära detaljer kan beslagtas.

Även andra karibiska länder följer samma linje. Bahamas, Grenada, Dominica, Jamaica och Saint Lucia förbjuder liknande kläder. Kort sagt: det är enklare att ta sig genom säkerhetskontrollen med en flaska rom än med en jacka från Jägareförbundet.

Andra märkliga förbud till havs

Royal Caribbean har fler överraskande regler som kan få nybörjarkryssare att höja på ögonbrynen. Elektriska skarvsladdar, ångstrykjärn och babyvakter är till exempel förbjudna. De anses vara brandrisker eller – som i babyvakternas fall – störa skeppets radiosystem.

ANNONS

Alkohol får heller inte tas med ombord. Samma sak gäller för mopeder, drönare och allt som kan explodera, brinna eller låta. Rederiet reserverar sig dessutom för rätten att beslagta ”föremål som kan uppfattas som olämpliga”. En ganska öppen formulering som i teorin kan omfatta både plastblommor och höga klackar.

Royal Caribbean: där badkläder är det nya kamouflaget. (Foto: Pressbild)

Så packar du smart för Karibien

För att undvika modeproblem i tullen rekommenderas neutrala färger och lätta material. Linne, beige och vitt fungerar överallt – och signalerar snarare lyx än lagbrott. Vill du ändå sticka ut? Satsa på djurmönster. Ingen karibisk regering har hittills förbjudit leopard.

Och kom ihåg: även om du är på semester gäller reglerna i varje hamn. Som en resenär uttryckte det på Facebook: ”Jag visste inte att kläder kunde vara olagliga – men man lär sig något nytt varje kryssning.”

Kaptenens favoritstil: strandchic med ansvar. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Nya klädregler på Royal Caribbeans kryssningar

– Förbjudet i Barbados: Alla typer av militärinspirerade plagg, väskor och accessoarer.

– Varför: För att undvika att civila misstas för militär personal.

– Tips: Satsa på linne och ljusa toner – ser elegant ut och är hundra procent lagligt.

ANNONS

Källa: Royal Caribbean, Carnival Cruise Line, Barbados Defence Act.

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå och ”Jag har cancer men är inte sjuk”, säger Claes Malmberg.