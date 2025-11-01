Dagensps.se
Nu gäller nya klädregler på Royal Caribbeans kryssningar

Allt som matchar en solnedgång är automatiskt godkänt. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 02 nov. 2025

Det är inte bara solkrämen som kan ställa till det på semesterns kryssningar. Nu inför Royal Caribbean nya klädregler ombord – och vissa plagg kan faktiskt leda till att resenärer stoppas redan i hamnen. Glöm allt som ser ut som uniform, för i Karibien kan fel outfit bli ett riktigt modebrott.

Från modetrend till förbjuden zon

Royal Caribbean har uppdaterat sin lista över förbjudna föremål och kläder, och den nya versionen är både tydligare och kortare. En punkt sticker ut: förbudet mot militärinspirerade kläder när fartygen lägger till i Barbados. Där är det nämligen olagligt att bära plagg med arméliknande mönster – oavsett om du är soldat, svensk hipster eller bara tycker att grönt passar till solbränna.

Tidigare skrev rederiet utförligt att kläderna kunde beslagtas och att bäraren riskerade böter eller till och med arrestering. Nu är budskapet mer rakt: ”Wearing military apparel is illegal in Barbados.” Det betyder i praktiken: lämna jaktbyxorna hemma.

Så här ser du ut innan tullen konfiskerar din semesterlook. (Foto: Pressbild/Canva)
Modepolisen i Karibien

Förklaringen till lagen är att Barbados inte vill att civila ska kunna misstas för militär personal. Landets försvarsmakt har sin egen uniform – och inga kopior tillåts. Myndigheterna tar det på allvar: väskor, mössor och även bikinis med militära detaljer kan beslagtas.

Även andra karibiska länder följer samma linje. Bahamas, Grenada, Dominica, Jamaica och Saint Lucia förbjuder liknande kläder. Kort sagt: det är enklare att ta sig genom säkerhetskontrollen med en flaska rom än med en jacka från Jägareförbundet.

Andra märkliga förbud till havs

Royal Caribbean har fler överraskande regler som kan få nybörjarkryssare att höja på ögonbrynen. Elektriska skarvsladdar, ångstrykjärn och babyvakter är till exempel förbjudna. De anses vara brandrisker eller – som i babyvakternas fall – störa skeppets radiosystem.

Alkohol får heller inte tas med ombord. Samma sak gäller för mopeder, drönare och allt som kan explodera, brinna eller låta. Rederiet reserverar sig dessutom för rätten att beslagta ”föremål som kan uppfattas som olämpliga”. En ganska öppen formulering som i teorin kan omfatta både plastblommor och höga klackar.

Royal Caribbean: där badkläder är det nya kamouflaget. (Foto: Pressbild)

Så packar du smart för Karibien

För att undvika modeproblem i tullen rekommenderas neutrala färger och lätta material. Linne, beige och vitt fungerar överallt – och signalerar snarare lyx än lagbrott. Vill du ändå sticka ut? Satsa på djurmönster. Ingen karibisk regering har hittills förbjudit leopard.

Och kom ihåg: även om du är på semester gäller reglerna i varje hamn. Som en resenär uttryckte det på Facebook: ”Jag visste inte att kläder kunde vara olagliga – men man lär sig något nytt varje kryssning.”

Kaptenens favoritstil: strandchic med ansvar. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Nya klädregler på Royal Caribbeans kryssningar

Förbjudet i Barbados: Alla typer av militärinspirerade plagg, väskor och accessoarer.
Varför: För att undvika att civila misstas för militär personal.
Tips: Satsa på linne och ljusa toner – ser elegant ut och är hundra procent lagligt.

Källa: Royal Caribbean, Carnival Cruise Line, Barbados Defence Act.

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå och ”Jag har cancer men är inte sjuk”, säger Claes Malmberg.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

