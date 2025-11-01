Dagensps.se
Weekend
Resor

Perfect Weekend rankar Europas åtta bästa pilgrimsvandringar

En pilgrim vet: allt går att lösa med tejp, tålamod och ett par torra strumpor. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 02 nov. 2025

Från de spanska vinfälten till de norska fjällen – pilgrimsvandringar har gjort comeback. Allt fler européer byter charterresor mot vandringskängor och inre frid. Här är vår guide till de åtta mest magiska lederna just nu – med doft av olivolja, eukalyptus och en gnutta transcendens.

Vad är en pilgrimsvandring?

En pilgrimsvandring är från början en religiös resa – en färd till en helig plats för att söka mening, botgöring eller bara en bättre mobiluppkoppling till Gud. I dag är begreppet bredare. Många går för stillheten, naturen eller den meditativa rytmen. Det handlar inte längre om tro på en högre makt, utan ofta om tro på att livet blir bättre efter en vecka utan mejl.

På Camino lär du dig snabbt att “bara fem kilometer till” betyder minst tio. (Foto: Pressbild)
1. Camino de Santiago – Spanien

Att gå Camino är som att skriva ett långt, svettigt brev till sig själv. Från franska Saint-Jean-Pied-de-Port över Pyrenéerna till Santiago de Compostela i Galicien – cirka 80 mil av doftande eukalyptusskog, vinfält och existentiella frågor. Här vandrar du med ryggsäck, stämpelhäfte och tusenårig historia i ryggen. Det är som att vara del av en långsam karavan mot mening. Vissa går för Gud, andra för en bättre hållning. Vid målet i katedralen väntar pilgrimscertifikatet och en svårslagen känsla av att faktiskt ha gjort något på riktigt.

Nordens Camino: mer mygg, färre munkar. (Foto: Pressbild)

2. St. Olavsleden – Sverige och Norge

Nordens egen pilgrimsled. 56 mil mellan Selånger utanför Sundsvall och Trondheim, där den helige Olav vilar i Nidarosdomen. Här byts spanska torg mot norrländska myrar och norska fjäll. Du möter tystnad, älvar och gamla kyrkor. Ibland mer regn än andliga upplevelser, men just det är charmen – vandringen blir en hyllning till tålamodet. En del bloggare kallar leden “Camino without the crowds”. Perfekt för den som vill ha natur snarare än turister och hellre pratar med kor än med engelska pilgrimer med GoPro.

Från dimmiga pubar till toskanska vingårdar – Europas längsta lunchpromenad. (Foto: Canva)

3. Via Francigena – England till Italien

Från Canterbury till Rom, genom Frankrike, Schweiz och Italien. En episk vandring där du går genom vinfält i Bourgogne, snö på St. Bernardspasset och sol över Toscanas kullar. Här känner man kontinentens historia i varje steg – munkar, handelsmän, pilgrimer, cyklister. Via Francigena är lång, men tack vare byar och små trattorior känns den aldrig monoton. Du går i närmast filmiska scener med kyrkklockor, espresso och medeltida portar. En perfekt resa för dig som vill kombinera kultur och kalorier.

4. Camino Primitivo – Spanien

Den ursprungliga Camino, grundad av kung Alfonso II på 800-talet, är kortare men betydligt tuffare än den klassiska rutten. Från Oviedo till Santiago väntar berg, lera och en slags stillhet som bara finns där mobilnätet dör. Här passerar du Asturien, Galicien och kanske dina egna gränser. Bloggar berättar om branta stigningar, iskalla duschar och ciderbarer med utsikt över dimhöljda dalar. Men också om en märklig gemenskap – där alla med skavsår hälsar som gamla vänner.

Tre dagar, fem pubar och minst åtta väderlekar. (Foto: Canva)

5. Kerry Camino – Irland

Tre dagars vandring från Tralee till Dingle på Irlands sydvästkust. En kort men mäktig pilgrimsväg där Atlanten piskar klipporna och får betar som statister i Braveheart. Vädret växlar varje kvart, men efter varje regn väntar en pub. Här handlar resan lika mycket om samtalen på kvällen som om stegen på dagen. Många gör den som en slags miniretreat – ett sätt att hitta fokus mellan Guinness och grönska. Och ja, det är fullt tillåtet att fuska lite med taxi om det regnar snett.

En soligare version av Camino – med bättre vinlista, du börjar i Lissabon. (Foto: Canva)

6. Camino Portugués – Portugal till Spanien

Starta i Lissabon eller Porto och gå norrut längs kusten mot Santiago. En mildare, soligare och mindre trång version av den spanska Caminon. Portugiserna vinkar, pilgrimshärbärgena serverar sardiner och Atlantvinden svalkar pannbandet. Här känns varje dag som en promenad mellan vinbarer. Du möter små fiskebyar, citrusdoft och vänlighet. Perfekt för den som vill ha andlighet med havsutsikt och tror att portvin också kan vara en form av bön.

7. Camino del Norte – Spanien

Den nordliga vägen till Santiago går längs Biscayabukten – ett landskap av dramatisk kust, surfvågor och små medeltida städer. Här får du havets rytm i benen och pintxos i varje paus. Vandringen är tuffare än den klassiska Caminon men betydligt vackrare. Det sägs att pilgrimerna här går långsammare – inte för att de är trötta utan för att utsikten kräver det. När du närmar dig Santiago känner du doften av hav och grillad bläckfisk snarare än helighet, men båda är värda mödan.

Franciskus gick barfota – du får ha sneakers. (Foto: Canva)

8. The Way of St. Francis – Italien

Från Florens till Rom genom Toscana, Umbrien och Lazio – i fotspåren av Franciskus av Assisi. Det här är en poetisk pilgrimsvandring, fylld av olivlundar, cypresser och små cappuccinopaus­er. Du sover på kloster, äter pasta med nunnor och ser hur landskapet skiftar från renässans till renhet. Vandringen är långsam, nästan meditativ. Perfekt för den som vill hitta stillhet utan att avstå från italiensk mat.

Perfect Weekend Guide: Europas åtta bästa pilgrimsvandringar

– Ta alltid med vandringsstavar – inte för att du måste, utan för att du ser mer spirituell ut.
– Ett pilgrimspass (credencial) krävs på de flesta leder – ger stämplar och ibland billigare boenden.
– Lär dig säga “vatten” på minst tre språk.
– Och kom ihåg: den största resan är inåt – men det är också skönt med en varm dusch när man kommer fram.

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro och Svenskarna gör som de alltid gör – flyr till sin favoritstad på höstlovet

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

