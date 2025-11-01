Från de spanska vinfälten till de norska fjällen – pilgrimsvandringar har gjort comeback. Allt fler européer byter charterresor mot vandringskängor och inre frid. Här är vår guide till de åtta mest magiska lederna just nu – med doft av olivolja, eukalyptus och en gnutta transcendens.
Perfect Weekend rankar Europas åtta bästa pilgrimsvandringar
Vid foten av de franska Alperna, där bergstopparna speglar sig i ett vatten som tycks målat av självaste himlen, ligger Annecy. En stad så förtrollande att Paul Cézanne målade dess sjö i konstverket Lac d'Annecy redan 1896. Längs sjön slingrar sig kanaler mellan pastellfärgade hus och stenbroar från medeltiden.
Det är inte bara solkrämen som kan ställa till det på semesterns kryssningar. Nu inför Royal Caribbean nya klädregler ombord – och vissa plagg kan faktiskt leda till att resenärer stoppas redan i hamnen. Glöm allt som ser ut som uniform, för i Karibien kan fel outfit bli ett riktigt modebrott.
Under Polens lugna landskap gömmer sig ett av världens mest bisarra turistmål – en hemlig underjordisk stad byggd av nazisterna för att vinna kriget, men som i dag lockar äventyrare, historienördar och fladdermöss i tiotusental.
Minns du när passkontrollen var en människa i uniform som log, bläddrade i ditt pass och stämplade med en smäll? Den tiden är snart historia. I framtiden räcker inte längre ett pass – du måste lämna ditt ansikte och dina fingeravtryck. Världen bygger just nu ett nytt system för att övervaka resande.
Drömmen om Alperna lever. Numera kan det förvisso krävas en något välfylld plånbok för att den drömmen ska förverkligas. Redan i fjol kunde PS konstatera att en svensk fjällsemester har blivit dyrare än någonsin. Jämfört med 2018, då kostnaden låg på runt 28 000 kronor, har prislappen stigit med 66 procent.
Vad är en pilgrimsvandring?
En pilgrimsvandring är från början en religiös resa – en färd till en helig plats för att söka mening, botgöring eller bara en bättre mobiluppkoppling till Gud. I dag är begreppet bredare. Många går för stillheten, naturen eller den meditativa rytmen. Det handlar inte längre om tro på en högre makt, utan ofta om tro på att livet blir bättre efter en vecka utan mejl.
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien.
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli.
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat.
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte. Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …
1. Camino de Santiago – Spanien
Att gå Camino är som att skriva ett långt, svettigt brev till sig själv. Från franska Saint-Jean-Pied-de-Port över Pyrenéerna till Santiago de Compostela i Galicien – cirka 80 mil av doftande eukalyptusskog, vinfält och existentiella frågor. Här vandrar du med ryggsäck, stämpelhäfte och tusenårig historia i ryggen. Det är som att vara del av en långsam karavan mot mening. Vissa går för Gud, andra för en bättre hållning. Vid målet i katedralen väntar pilgrimscertifikatet och en svårslagen känsla av att faktiskt ha gjort något på riktigt.
2. St. Olavsleden – Sverige och Norge
Nordens egen pilgrimsled. 56 mil mellan Selånger utanför Sundsvall och Trondheim, där den helige Olav vilar i Nidarosdomen. Här byts spanska torg mot norrländska myrar och norska fjäll. Du möter tystnad, älvar och gamla kyrkor. Ibland mer regn än andliga upplevelser, men just det är charmen – vandringen blir en hyllning till tålamodet. En del bloggare kallar leden “Camino without the crowds”. Perfekt för den som vill ha natur snarare än turister och hellre pratar med kor än med engelska pilgrimer med GoPro.
SAS går från tre dagliga turer till Kalmar till noll under julhelgen. Halmstad mister också all trafik till Stockholm. Samtidigt lanserar SAS en ny lyxig reklamfilm.
3. Via Francigena – England till Italien
Från Canterbury till Rom, genom Frankrike, Schweiz och Italien. En episk vandring där du går genom vinfält i Bourgogne, snö på St. Bernardspasset och sol över Toscanas kullar. Här känner man kontinentens historia i varje steg – munkar, handelsmän, pilgrimer, cyklister. Via Francigena är lång, men tack vare byar och små trattorior känns den aldrig monoton. Du går i närmast filmiska scener med kyrkklockor, espresso och medeltida portar. En perfekt resa för dig som vill kombinera kultur och kalorier.
4. Camino Primitivo – Spanien
Den ursprungliga Camino, grundad av kung Alfonso II på 800-talet, är kortare men betydligt tuffare än den klassiska rutten. Från Oviedo till Santiago väntar berg, lera och en slags stillhet som bara finns där mobilnätet dör. Här passerar du Asturien, Galicien och kanske dina egna gränser. Bloggar berättar om branta stigningar, iskalla duschar och ciderbarer med utsikt över dimhöljda dalar. Men också om en märklig gemenskap – där alla med skavsår hälsar som gamla vänner.
5. Kerry Camino – Irland
Tre dagars vandring från Tralee till Dingle på Irlands sydvästkust. En kort men mäktig pilgrimsväg där Atlanten piskar klipporna och får betar som statister i Braveheart. Vädret växlar varje kvart, men efter varje regn väntar en pub. Här handlar resan lika mycket om samtalen på kvällen som om stegen på dagen. Många gör den som en slags miniretreat – ett sätt att hitta fokus mellan Guinness och grönska. Och ja, det är fullt tillåtet att fuska lite med taxi om det regnar snett.
Enligt National Geographic är det dags att börja planera nästa semester. Magasinet har släppt sin årliga lista över världens bästa resmål 2026.
6. Camino Portugués – Portugal till Spanien
Starta i Lissabon eller Porto och gå norrut längs kusten mot Santiago. En mildare, soligare och mindre trång version av den spanska Caminon. Portugiserna vinkar, pilgrimshärbärgena serverar sardiner och Atlantvinden svalkar pannbandet. Här känns varje dag som en promenad mellan vinbarer. Du möter små fiskebyar, citrusdoft och vänlighet. Perfekt för den som vill ha andlighet med havsutsikt och tror att portvin också kan vara en form av bön.
7. Camino del Norte – Spanien
Den nordliga vägen till Santiago går längs Biscayabukten – ett landskap av dramatisk kust, surfvågor och små medeltida städer. Här får du havets rytm i benen och pintxos i varje paus. Vandringen är tuffare än den klassiska Caminon men betydligt vackrare. Det sägs att pilgrimerna här går långsammare – inte för att de är trötta utan för att utsikten kräver det. När du närmar dig Santiago känner du doften av hav och grillad bläckfisk snarare än helighet, men båda är värda mödan.
8. The Way of St. Francis – Italien
Från Florens till Rom genom Toscana, Umbrien och Lazio – i fotspåren av Franciskus av Assisi. Det här är en poetisk pilgrimsvandring, fylld av olivlundar, cypresser och små cappuccinopauser. Du sover på kloster, äter pasta med nunnor och ser hur landskapet skiftar från renässans till renhet. Vandringen är långsam, nästan meditativ. Perfekt för den som vill hitta stillhet utan att avstå från italiensk mat.
Perfect Weekend Guide: Europas åtta bästa pilgrimsvandringar
– Ta alltid med vandringsstavar – inte för att du måste, utan för att du ser mer spirituell ut.
– Ett pilgrimspass (credencial) krävs på de flesta leder – ger stämplar och ibland billigare boenden.
– Lär dig säga “vatten” på minst tre språk.
– Och kom ihåg: den största resan är inåt – men det är också skönt med en varm dusch när man kommer fram.
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro och Svenskarna gör som de alltid gör – flyr till sin favoritstad på höstlovet
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Watch-spotting har passerat sin tipping point. Det som en gång var en disciplin för ett fåtal insatta entusiaster, samlare och handelshus har förflyttats in i populärkulturens mest exponerade zon. Offentligheten följer nu med stort intresse vilken klocka som sitter på vilken kändis handled.
Den medeltida staden Annecy ligger pittorekst placerad i franska alperna, vid den kristallklara sjön Lac d'Annecy. Staden kallas Alpernas Venedig tack vare sina slingrande kanaler och har en historia som går långt tillbaka.
Vid foten av de franska Alperna, där bergstopparna speglar sig i ett vatten som tycks målat av självaste himlen, ligger Annecy. En stad så förtrollande att Paul Cézanne målade dess sjö i konstverket Lac d'Annecy redan 1896. Längs sjön slingrar sig kanaler mellan pastellfärgade hus och stenbroar från medeltiden.
Från de spanska vinfälten till de norska fjällen – pilgrimsvandringar har gjort comeback. Allt fler européer byter charterresor mot vandringskängor och inre frid. Här är vår guide till de åtta mest magiska lederna just nu – med doft av olivolja, eukalyptus och en gnutta transcendens.
Det är inte bara solkrämen som kan ställa till det på semesterns kryssningar. Nu inför Royal Caribbean nya klädregler ombord – och vissa plagg kan faktiskt leda till att resenärer stoppas redan i hamnen. Glöm allt som ser ut som uniform, för i Karibien kan fel outfit bli ett riktigt modebrott.