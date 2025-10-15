Ryanair vill förbjuda alkohol på flygplatser. SAS säljer en plastmugg vin för minst 89 kronor och Norwegian tar betalt för både dryck och leende. Men vi har hittat ett flygbolag som går åt motsatt håll – och bjuder alla passagerare på öl och vin, även i ekonomiklass.
Flygbolaget som går mot strömmen – bjuder på vin till alla i kabinen
Skåla med vin på 10 000 meter
Medan Europas lågprisjättar stänger baren öppnar kanadensarna flaskan. Ett nordamerikanskt flygbolag har bestämt sig för att bjuda samtliga passagerare i ekonomiklass på gratis öl och vin – oavsett resans längd. Det gäller till och med inrikesflyg på en timme.
Bakgrunden är inte filantropisk utan taktisk. Kunderna rasade när bolaget införde nya avgifter för extra bagage och benutrymme, och då behövdes ett snabbt plåster på såret. “Mat och dryck påverkar kundnöjdheten mer än något annat”, säger bolagets vice vd till Reuters.
Gratis vin – men dyrare väskor
I praktiken är det alltså billigare att bjuda på en öl än att ta bort en avgift. Och PR-mässigt fungerar det utmärkt. Bolaget är nu det enda i Nordamerika som erbjuder kostnadsfri alkohol i ekonomiklass på samtliga linjer.
I Sverige däremot är läget det motsatta. SAS tar 89 kronor för ett glas vin på en flight till Köpenhamn. Norwegian bjuder inte ens på vatten – du får betala 35 kronor för en liten flaska. Ryanair, som ofta marknadsför sig som “folkets flygbolag”, vill gå ännu längre och förbjuda alkohol helt på flygplatser innan avgång. Enligt bolaget leder “pre-flight drinking” till störande passagerare och försenade plan.
Kontraster i kabinen
Skillnaden mellan lågpris och legacy har aldrig varit tydligare. I ena änden av spektrumet står Ryanair med plaststolskänsla och alkoholstopp. I den andra serveras vin med ett leende och kanske till och med en liten påse nötter.
Kanske är det därför flygbolaget från Kanada får applåder, medan Europas flygpassagerare mest suckar. Att bli behandlad som människa, inte bara som incheckad vikt, verkar fortfarande vara en vinnande strategi.
Perfect Weekend Guide
• Nordamerikanskt flygbolag bjuder på öl och vin till alla i ekonomiklass.
• SAS tar 89 kronor för ett glas vin, Norwegian 35 för vatten.
• Ryanair vill förbjuda alkohol på flygplatser – helt.
• Airbus A320 har gått om Boeing 737 som världens mest levererade flygplan.
• Indien har invigt Navi Mumbai International – efter 28 års försening.
Källa: CNN Travel, Reuters, The Guardian, Dagens PS.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
