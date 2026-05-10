Därför ska du fotografera solstolen på semestern i sommar

Det börjar redan vid sex på morgonen. Någon tassar ner till poolen i flipflops, placerar en handduk på bästa solstolen och försvinner sedan tillbaka till hotellfrukosten som om ingenting hänt. Resten av gästerna anländer två timmar senare och möts av ett hav av tomma stolar med strategiskt utplacerade badlakan. Europas mest aggressiva sport utövas inte längre på fotbollsplaner utan runt hotellpooler i Grekland.
Nu har en tysk turist fått nog. Efter en charterresa till Kos stämde han sin researrangör eftersom alla solstolar var reserverade hela veckan trots att hotellet hade regler mot detta. Resultatet: cirka 9 800 kronor i ersättning, vilket Dagens PS redan skrivit om.
Plötsligt blev kampen om poolstolarna juridik.
Solstolsmaffian har mött sin överman
Fenomenet är välkänt på stora charterhotell i Grekland, Spanien, Turkiet och Bulgarien. Handdukarna ligger där som små territoriella flaggor långt innan solen ens gått upp.
Hos både TUI och Ving känner man väl till problemet. TUI:s Anne Løwengreen beskriver frustrationen i Din sida ganska träffsäkert: människor reserverar stolar och dyker sedan inte upp förrän flera timmar senare.
Det är lite som att paxa en taxi på Arlanda och komma tillbaka efter lunch.
Skillnaden nu är att hotellens egna regler faktiskt kan få ekonomiska konsekvenser.
Ta bild och spara skylten
Det nya semestertricket är förvånansvärt enkelt: dokumentera allt med din mobilkamera.
Om hotellet har skyltar som förbjuder reservation av solstolar, men personalen ändå låter handdukarna ligga kvar hela dagen kan resenärer ha rätt till prisavdrag. Enligt skandinaviska myndigheter kan ersättningen motsvara mellan tio och femton procent av resans pris.
För en barnfamilj på ett större all inclusive-hotell handlar det snabbt om flera tusen kronor.
Men det gäller framför allt paketresor. Då omfattas resan av paketreselagen och reklamationen riktas mot arrangören hemma i Norden. Har du bokat hotell själv blir det betydligt svårare. Då är det lokala regler som gäller och plötsligt känns juridiken ungefär lika avslappnande som att springa intervaller i Foppatofflor.
Hotellen testar nya lösningar
Vissa hotell börjar nu behandla solstolar som flygplanssäten.
På ett hotell på Cypern får gästerna sina solstolar tilldelade redan vid incheckningen. Barnfamiljer placeras nära poolområden för barn och vill man byta plats får man ansöka om det senare under veckan.
Det låter lite som SAS Plus för småbarnsföräldrar.
Tanken är förstås enkel: mindre stress, färre konflikter och inga gryningsräder med handdukar.
Färre vill ligga still hela veckan
Ving menar samtidigt att problemet kanske är mindre än förr. Dagens resenärer vill inte bara ligga vid poolen hela veckan utan åker på utflykter, tränar, går på restauranger och jagar upplevelser.
Det ligger något i det.
Solstolen har länge varit chartervärldens tron. Nu håller den kanske på att förvandlas till en juridisk riskzon istället.
Och någonstans på Kos sitter en tysk man i skuggan med ett glas ouzo och känner att rättvisan ändå segrade till slut.
