Därför ska du fotografera solstolen på semestern i sommar

Ta bild och spara skylten

Det nya semestertricket är förvånansvärt enkelt: dokumentera allt med din mobilkamera.

Om hotellet har skyltar som förbjuder reservation av solstolar, men personalen ändå låter handdukarna ligga kvar hela dagen kan resenärer ha rätt till prisavdrag. Enligt skandinaviska myndigheter kan ersättningen motsvara mellan tio och femton procent av resans pris.

För en barnfamilj på ett större all inclusive-hotell handlar det snabbt om flera tusen kronor.

Men det gäller framför allt paketresor. Då omfattas resan av paketreselagen och reklamationen riktas mot arrangören hemma i Norden. Har du bokat hotell själv blir det betydligt svårare. Då är det lokala regler som gäller och plötsligt känns juridiken ungefär lika avslappnande som att springa intervaller i Foppatofflor.

Hotellen testar nya lösningar

Vissa hotell börjar nu behandla solstolar som flygplanssäten.

På ett hotell på Cypern får gästerna sina solstolar tilldelade redan vid incheckningen. Barnfamiljer placeras nära poolområden för barn och vill man byta plats får man ansöka om det senare under veckan.

Det låter lite som SAS Plus för småbarnsföräldrar.

Tanken är förstås enkel: mindre stress, färre konflikter och inga gryningsräder med handdukar.

Man kan alltså vara på stranden utan en solstol. Foto: Gabriella Bruske/TT

Färre vill ligga still hela veckan

Ving menar samtidigt att problemet kanske är mindre än förr. Dagens resenärer vill inte bara ligga vid poolen hela veckan utan åker på utflykter, tränar, går på restauranger och jagar upplevelser.

Det ligger något i det.

Solstolen har länge varit chartervärldens tron. Nu håller den kanske på att förvandlas till en juridisk riskzon istället.

Och någonstans på Kos sitter en tysk man i skuggan med ett glas ouzo och känner att rättvisan ändå segrade till slut.