AI-jättarnas mörkaste vecka – ökad press på OpenAI och Anthropic

Google ansvarar för AI-svaren

I slutet av maj slog en domstol i München fast att Googles AI-genererade svar i sökresultaten inte är vanliga söklänkar. De är Googles egna ord. Google bär därför fullt ansvar när AI-funktionen sprider felaktiga påståenden.

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Fallet gällde två tyska förläggare vars namn felaktigt kopplades till bedrägerier i Googles AI Overviews. Domstolen konstaterade att Googles AI-system skriver om, kombinerar och utvärderar information och presenterar den med egna ord.

Google överklagar, men domen har redan fått genomslag i den europeiska debatten om AI-ansvar.

Reglerna skärps på bred front

Politiska beslutsfattare, åklagare och domstolar i USA och EU behandlar inte längre AI-bolag som teknikföretag med frikort.

De behandlas som aktörer med ansvar för sina produkters konsekvenser. Anthropic har tidigare varnat för att utvecklarna riskerar att tappa kontrollen över sina AI-system.

Bolagets chef för Safeguards Research Team lämnade företaget i februari med orden ”världen är i fara”.

Så påverkas svenska företag

För svenska bolag som byggt processer på ChatGPT eller Claude är signalen tydlig. En AI-tjänst kan stängas eller begränsas med kort varsel genom politiska beslut.

Anthropics nedstängning visar att betalande företagskunder kan förlora tillgång till verktyg de är beroende av, från en dag till en annan.

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”Handlingsfriheten i morgon avgörs av de infrastrukturbeslut vi fattar i dag”, säger Joakim Öhman, vd för molnleverantören Elastx, till Aktuell Säkerhet. Enligt Svenskt Säkerhetsindex 2026 ser 70 procent av beslutsfattarna i samhällsviktiga funktioner hotbilden som allvarlig.

Den tyska domen öppnar en annan front. Svenska medieföretag och enskilda som fått sina namn felaktigt kopplade till påståenden i Googles AI Overviews kan ha starkare juridisk grund att agera än vad som tidigare antagits.

Den 2 augusti träder dessutom huvuddelen av EU:s AI-förordning i kraft, med nya krav på riskklassificering och transparens.

Börsnoteringar i motvind

Timingen kunde knappast vara sämre. Inom veckor planerar både OpenAI och Anthropic att notera sig på börsen.

Anthropic lämnade in sin konfidentiella S-1-ansökan den 1 juni. OpenAI lämnade in sin en vecka senare.

Nu ska de sälja sig till investerare mitt under en vecka då en av dem stängts ned av sin egen regering och den andra utreds av 42 delstatsåklagare.

Frågan varje investerare måste ställa sig är enkel. Vad är ett AI-bolag värt om staten kan stänga produkten tre dagar efter lansering?

AI-industrin har vuxit snabbare än reglerna. Den här veckan började reglerna komma ikapp. Och för de bolag som snart ska prissättas på börsen kan prislappen bli en helt annan.

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