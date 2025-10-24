Dagensps.se
Höstens bästa nya tv-serier

Mark Ruffalo jagar ondskan – och sina egna demoner. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Det är mörkt ute, men på skärmen lyser det. Hösten 2025 bjuder på ovanligt många nya tv-serier som faktiskt håller vad de lovar: nerv, skratt och stil. Vi har rangordnat de tio mest omtalade serierna just nu – från svenska komedier till amerikanska prestigeproduktioner.

1. Task – Thriller (Max)

En kriminaldrama-miniserie där FBI-agenten Tom Brandis (Mark Ruffalo), en före detta präst och familjefar, tvingas återvända till tjänst i förorterna till Philadelphia. Hans uppdrag: leda en särskild insatsstyrka som ska stoppa en våldsam serie överfall på “trap houses” — narkotikadrivna gömställen — där gärningsmännen visar sig vara en till synes vanlig familjefar, Robbie Prendergrast (Tom Pelphrey), driven av en desperat önskan att ta hand om sin egen familj. Serien utforskar teman som skuld, tro, klass, moral och vad rättvisa innebär i en värld som slagit slint.

Expressen brände OKEJ på bål – nu slår reportrarna tillbaka

På åttiotalet fick OKEJ Sveriges tonåringar att drömma, dansa och tapetsera väggarna med Carola, Kiss och Samantha Fox.

Scorsese gör upp med sitt eget ego – och vinner. (Foto: Pressbild)
2. Mr Scorsese – Dokumentär (Apple TV+)

“Martin Scorsese om Martin Scorsese” låter som ett internskämt, men resultatet är tre timmar ren filmkonst. En sorts audiovisuell självbiografi där åldrandet möter evigheten – och Leonardo DiCaprio dyker upp som guldlockig sidekick. Filmen är ett kärleksbrev till filmhistorien, till New York och till den eviga kampen mellan moral och maffia. Man får nästan lust att börja röka cigarr och säga “cut” i vardagsrummet. Scorsese visar att han fortfarande är Hollywoods mest levande fossil.

Bastun är het, relationerna iskalla. (Foto: Pressbild)

3. Tystnaden – Drama (SVT Play)

Ett mörkt familjedrama i norrländsk vinterskrud. Tänk Succession på snöskoter – makt, arv och känslor som förmultnat i tystnad. Serien är lika vacker som den är klaustrofobisk – varje tystnad känns som ett pistolskott. Maria Lundqvist briljerar som familjens iskalla matriark. Det här är svensk ångest i högsta HD-upplösning. Efter tre avsnitt börjar man själv säga “mm” istället för att svara.

Alex tror att ChatGPT är ett nytt spa. (Foto: Pressbild)

4. Solsidan, säsong 9 – Komedi (TV4 Play)

Fredde mediterar, Mickan säljer kristaller och Alex försöker förstå AI. Det är samma gamla gäng – men på något vis har de blivit både mer moderna och mer patetiska. Serien lyckas fortfarande få vardagen i Saltsjöbaden att kännas som nationell angelägenhet. Herngren har hittat tillbaka till tonen från de första säsongerna. Det är trygg humor i oroliga tider – ett skratt i en elräkning.

Läs även: Gwyneth Paltrows nya sätt att leva

Utrikespolitik har aldrig varit så sexigt.

5. The Diplomat, säsong 3 – Drama (Netflix)

Keri Russell fortsätter sin maktresa i vita blusar och brittisk kyla. Intrigerna är tätare än någonsin och dialogen vassare än en Brexit-debatt. Här får varje blick diplomatiska konsekvenser. Serien lyckas förena kärnvapenhot och kärleksliv på ett sätt bara Netflix kan. London är grått, men makten glittrar. Och Keri Russell är mer utrikesminister än utrikesministern själv.

När HR blir religion och Excel heligt.
6. The Chair Company – Komedi (Apple TV+)

Ett företag som säljer kontorsstolar visar sig vara perfekt fond för ett satiriskt drama om arbetslivets absurditeter. Det är The Office för generation ergonomi. Serien dissekerar Zoom-trötthet, HR-floskler och chefer som pratar mindfulness mellan kvartalsrapporter. Varje avsnitt är som en terapisession med ståbord. Manus är knivskarpt, och tempot ger dig nästan ryggskott.

Dexter har hittat tillbaka – och hittat en ny kniv.

7. Dexter: Resurrection – Thriller (Paramount+)

Ja, Dexter är tillbaka. Igen. Men mot alla odds fungerar det – Michael C. Hall är lika obehagligt charmig som förr. Serien leker med metanivåer: kan en mördare få en andra chans? Svaret är lika blodigt som nostalgiskt. Dexter har blivit äldre, men hans plastfolie glänser fortfarande. Det är guilty pleasure i ordets mest bokstavliga bemärkelse.

Malmö får äntligen sin egen Girls. (Foto: Pressbild)

8. Halva Malmö består av killar som dumpat mig – Komedi (Netflix)

Titelns ironiska ton är helt rätt. En svensk singelkomedi med hjärta, hjärna och ett tydligt Malmö-filter. Serien lyckas få Tinder-dejter att kännas både tragiska och hoppfulla – en bragd i sig. Linnea Wikblad briljerar med perfekt balans mellan sarkasm och sårbarhet. Det är Fleabag med falafel. Och ja, killarna är precis så jobbiga som man tror.

När restaurangimperiet hotas – och brödraskapet upplöses.
9. Black Rabbit – Thriller (Netflix)

När restaurangägaren Jake Friedken (Jude Law) försöker hålla fast vid sitt framgångsrika liv i New York, dyker hans bror Vince (Jason Bateman) oväntat upp – med skulder, hot och gamla demoner i släptåg. Deras återförening sätter i rörelse en kedja av händelser som hotar att rasera både familjen och allt de byggt tillsammans. Black Rabbit är lika mycket familjedrama som kriminalthriller, med lojalitet, skuld och överlevnad som grundtoner.

Regin är skarp, skådespeleriet intensivt, och atmosfären tät av nattliv, makt och moralisk dekadens. Law gör Jake till en man splittrad mellan kontroll och kollaps, medan Bateman levererar en oförutsägbar Vince – lika farlig som sårbar. Resultatet är ett mörkt och stilfullt New York-drama med tydlig prestige-TV-känsla på Netflix.

Öl, makt och familjedrama – i den ordningen.

10. House of Guinness – Drama (Netflix)

Ett irländskt epos om ölfamiljen som blev ett imperium. Kostymdrama med skum, kan man säga. Serien lyckas göra både öl och entreprenörskap till ren poesi. Miljöerna är bländande, musiken lika fyllig som en pint stout. Den unge huvudrollsinnehavaren Joe Alwyn gör karriärens roll. Resultatet: en serie som får dig att vilja dricka öl med kavaj.

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå och ”Jag har cancer men är inte sjuk”, säger Claes Malmberg.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

