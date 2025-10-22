På åttiotalet fick OKEJ Sveriges tonåringar att drömma, dansa och tapetsera väggarna med Carola, Kiss och Samantha Fox. Men inte alla var lika förtjusta – Expressen brände tidningen på bål. Fyrtio år senare reser sig OKEJ ur askan och tar revansch på scenen. I den nya showen OKEJ LIVE bjuder Anders Tengner och Jörgen Holmstedt på en sprakande kväll fylld av skandaler, skratt och opublicerade hemligheter från Sveriges mest ikoniska poptidning.
Expressen brände OKEJ på bål – nu slår reportrarna tillbaka
Mest läst i kategorin
Så förvandlade Ace Frehley rocken till rymdopera
Ace Frehley var gitarristen från Bronx som insåg att världen redan hade tillräckligt många rockstjärnor – men bara en rymdman. Med silverfärg, stjärnögon och en logga ritad på skolbänken förvandlade Ace Frehley Kiss till ett intergalaktiskt spektakel. Resultatet: världens mest sminkade rocksuccé – och början på rockens egen rymdopera. Från skolbänken till Starchild Paul Daniel …
De 10 mest läsvärda böckerna just nu
Årets mest omtalade romaner rör sig mellan övervakning och identitet, klass och klimat, makt och moral. BBC:s litteraturredaktion valde ut de 18 bästa hittills i år. Vi har valt 10 böcker av dessa som känns extra läsvärda. En samling tio läsvärda, intellektuellt utmanande och samtida böcker för en bokälskare helt enkelt! 1. Katabasis av R.F. …
Kevin Costner trotsade Spielberg – och hamnade i vatteninferno
I år fyller Waterworld 30 år – filmen som dränkte en hel studio i dollar och nästan sin huvudrollsinnehavare i Stilla havet. Kevin Costners vågade vision om en framtid täckt av vatten blev 1990-talets dyraste film, ett ekonomiskt vrak som med tiden flutit upp till kultstatus. Nu, tre decennier senare, är den blöta katastrofen åter …
Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå
Sveriges popdrottning säljer ut arenor, skriver egna filmmanus och driver ett bolag med vinstmarginal som skulle få en riskkapitalist att rodna. Men vill ändå inte kallas entreprenör. ”Det är ett tråkigt ord”, säger hon – och visar att kreativ frihet ibland är den mest lönsamma affärsidén av alla. Från hitmaskin till huvudroll Veronica Maggio är …
Nu tar Mumin över Hollywood
Mumintrollen lämnar kaffepannan i Mumindalen och kliver in i den amerikanska studiovärlden. Moomin Characters bekräftar att de utvecklar en animerad långfilm om Mumin tillsammans med Annapurna Animation, skriven och regisserad av Rebecca Sugar, med Julia Pistor som producent. Det blir den första Muminfilmen som produceras i USA, en kvalitetsambition som väcker lika delar förväntan och …
Åttiotalet ringer – och det låter fantastiskt
Det är nästan svårt att förklara för någon född efter 1990 hur stort OKEJ faktiskt var. I mitten av åttiotalet läste en halv miljon svenska ungdomar tidningen varje månad. Alla. Från syntare i Hässelby till hårdrockare i Haparanda. För vissa var det Carola och Herreys som gällde, för andra W.A.S.P. och Mötley Crüe. På väggarna samsades affischer av Madonna, Van Halen och Top Gun-Tom Cruise.
Nu återuppstår alltihop – som spoken word-show. På Södra Teatern i Stockholm den 31 oktober bjuder OKEJ:s mest legendariska reportrar, Anders Tengner och Jörgen Holmstedt, på en nostalgikavalkad i ord och bild. “Vi berättar det som aldrig fick stå i tidningen”, säger Anders Tengner.
Läs även: Hollywoods enfant terrible Sean Penn har hittat balansen
Senaste nytt
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Från hårdporr till popkultur
Bakom allt stod den mytomspunne Hans Hatwig – den tyske visionären som förvandlade ett beige Sverige till ett fyrfärgsland. Han föddes i Frankfurt 1946 och flyttade till Stockholm efter att ha sett filmen Änglar, finns dom? med Jarl Kulle. “Han blev kär i Sverige – och i svenska kvinnor”, säger Jörgen.
Han fick sitt första jobb på Bonnier, men hamnade snabbt i disken. Kort därefter började han på tidningsförlaget H-son, som gav ut Paff och Raff – ren hårdporr med rubriker som ”Kåta Ulla på fars dag”. Hatwig tröttnade och gjorde tvärtom: han tog över tjejtidningen Tiffany och fyllde den med pop, mode och färg. Resultatet blev något helt nytt – en tonårstidning som tog unga på allvar.
1974 startade han Poster, som snart blev en institutionsvägg i vartenda pojk- och flickrum. Men den stora explosionen kom 1980 när Hatwig lanserade OKEJ.
Mannen som målade Sverige i neon
Hatwig blandade allt som ungdomar älskade – hårdrock, synt, filmstjärnor, Carola och Herreys. Han beställde exklusiva fotosessioner med Kiss, Sweet och Alice Cooper och betalade vad som helst för perfekta bilder. Han vägrade använda skivbolagens suddiga presskopior.
“Han var tysk på det bästa sättet: pedantisk, envis och helt kompromisslös”, säger Jörgen Holmstedt. “När vi sa att bilderna var för dyra, svarade han bara: beställ fler.”
Resultatet blev legendariskt. 1984 sålde tidningen 156 000 exemplar i månaden – och nådde över 500 000 läsare. Det var, enligt Orvesto, nästan hela den svenska ungdomsbefolkningen. “OKEJ var tonåringarnas bästa kompis”, säger Anders.
Pengarna som försvann
Men bakom de glansiga omslagen och guldbyxorna bubblade något helt annat. Förlaget Saxon & Lindström tjänade förmögenheter, men skaparna såg inte röken av vinsten.
“Vi fick våra månadslöner, men förlaget blev rikt”, säger Anders. “OKEJ la grunden till ett helt medieimperium. De köpte tidningar som Datormagazin och Klassiker, men allt byggde på våra reportage om Kiss och Carola.”
När Anders och Jörgen i efterhand frågade var pengarna tagit vägen fick de bara undvikande svar. “Mats Lindström, som ägde förlaget, påstod att han aldrig tjänade en krona på OKEJ. Han sa att jag kunde titta i böckerna – på sin höjd gick det plus minus noll”, berättar Jörgen.
Hans Hatwig själv blev heller aldrig rik. Han levde på en vanlig redaktionslön, trots att hans tidning dominerade ungdomsmarknaden. När han senare konfronterade Lindström fick han ett rakt svar: “Du borde ha tjänat 25 miljoner.” Det blev slutet på deras vänskap.
“I dag lever Hans på en liten pension”, säger Jörgen. “Men utan honom hade Sverige varit svartvitt på åttiotalet.”
Läs även: Swag-gap – när kärlek blir en stilfråga
När Expressen brände OKEJ på bål
Den första versionen av OKEJ var mer vågad än vad Hem- och Skola tålde. Tidningen lottade ut trosor och hade nakenbilder på Gene Simmons. Expressen brände ett nummer på bål, och förlaget fick panik.
Hatwig drog tillbaka tidningen, gjorde om den och återlanserade OKEJ 1981 – lite mer rumsren, men fortfarande kaxig. “Vi stack alltid ut hakan, men det var aldrig elakt”, säger Anders.
När Carola vann Melodifestivalen 1983 och Herreys året efter exploderade försäljningen. “Det var våra guldår – bokstavligen”, säger Jörgen.
En redaktion med rockstjärnestatus
På åttiotalet var OKEJ-redaktionen lika cool som artisterna de skrev om. De reste världen runt, ofta på business class. En gång skickades Jörgen
och fotografen Michael Johansson till Florida för att fotografera Lili & Susie. “Det slutade med Bahamas, Disney World och hundratusen kronor i nota. 1988!”
Hela tidningen var ett kreativt kaos. “Vi hade knappt redaktionsmöten”, minns Anders. “Men alla visste vad de skulle göra.”
Och artisterna älskade OKEJ. Kiss, Alice Cooper, Spice Girls – alla kom till redaktionen. “Vi fick låna dem i timmar. Idag får du tre låtar i fotodiket och sen ut”, säger Anders.
Rock’n’roll med självdistans
OKEJ på turné är lika mycket nostalgi som bekännelse. Anders och Jörgen berättar om skandalerna som aldrig hamnade i tryck, och visar opublicerade bilder ur arkivet – över 300 000 negativ, många aldrig tidigare visade.
De driver också friskt med sig själva. I ett avsnitt kallat När vi gjorde bort oss avslöjar de hur Anders somnade mitt under en exklusiv intervju med Deep Purples Ritchie Blackmore. “Han väckte mig mitt i snarkningen”, erkänner han.
Eller historien om Guns N’ Roses: när de fortfarande var okända i Los Angeles dök hela bandet upp i Anders hotellrum, rökte, tömde minibaren och spydde på sina t-shirts. “Slash berättade att fläckarna på hans tröja var intorkad spya. Jag gav honom en ny. Några år senare fick jag tack vare den där t-shirten exklusiv tillgång till studion när de spelade in November Rain.”
Läs även: Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå
En kväll för vuxna barn
Showen har redan gjort succé i Surahammar och Borlänge. Publiken – främst 40- till 60-åringar, men också några tonåringar – skrattar, applåderar och gråter.
“Vi har en sekvens om allt som inte skulle funka i dag”, säger Anders. “Som när vi gjorde två svarta artister till pepparkaksgubbar i julnumret 1994. Då var det kul. Idag hade det blivit ramaskri.”
OKEJ på turné har 18-årsgräns. “Inte vårt beslut”, säger Jörgen. “Men kanske lika bra. Vi visar bilder som dagens 17-åringar nog skulle behöva en terapeut för.”
Läs även: Kevin Costner trotsade Spielberg – och hamnade i vatteninferno
Ett svenskt popmirakel
För många var OKEJ mer än en tidning – det var identitet, gemenskap och eskapism. Det var doften av tuggummi och vinyl, känslan av att bläddra till en ny affisch med Walkman i öronen.
Nu får den känslan nytt liv, på scen. “Vi berättar om hur det var när musiken betydde allt”, säger Anders. “När man inte kunde streama utan fick vänta, spara, längta – och sen sniffa på vinylen.”
Läs även: Så förvandlade Ace Frehley rocken till rymdopera
Slutsålt – men inte slut
Föreställningen på Södra Teatern den 31 oktober är utsåld, men turnén fortsätter: Helsingborg, Torshälla, Avesta, Karlstad och Örebro väntar. En uppföljare planeras redan.
Så plocka fram din gamla Walkman, tejpa upp Samantha Fox på väggen och känn hur hjärtat dunkar i neon. OKEJ är tillbaka – större, fräckare och fortfarande helt okej.
Perfect Weekend Guide: OKEJ på turné
Vad: En spoken word-show med Anders Tengner och Jörgen Holmstedt
Var: Södra Teatern, Stockholm (utsålt), turné i höst
Publik: Från 18 år – men med hjärtat kvar i 1984
Varför gå: För att minnas när pop var på riktigt, håret var högt och Hans Hatwig var kungen av ungdomsdrömmar.
Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå och ”Jag har cancer men är inte sjuk”, säger Claes Malmberg.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Kinas bästa vapen mot Trump: "Börsen"
Kina verkar iskallt räkna med att USA backar gällande handelsfrågorna efter månader av spända förhandlingar och hot om tullar. Anledning: börsen. Det säger Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist när han gäster PS Studio och ger sin senaste syn på den utdragna konflikten. Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina" – …
Nya regler för bolån – så mycket mer pengar får du i plånboken
Regeringens planerade förändringar av bolånereglerna kan ge hushållen tusenlappar mer i plånboken. Regeringen vill att det skärpta amorteringskravet från 2018 ska slopas. Man vill också att bolånetaket ska höjas från 85 procent till 90 procent.? Detta ska bland annat sänka tröskeln för att köpa bostad, inte minst för unga. Med ett högre tak för bolån …
Expressen brände OKEJ på bål – nu slår reportrarna tillbaka
På åttiotalet fick OKEJ Sveriges tonåringar att drömma, dansa och tapetsera väggarna med Carola, Kiss och Samantha Fox. Men inte alla var lika förtjusta – Expressen brände tidningen på bål. Fyrtio år senare reser sig OKEJ ur askan och tar revansch på scenen. I den nya showen OKEJ LIVE bjuder Anders Tengner och Jörgen Holmstedt …
Mysteriet med flygkollisionen löst: Var det rymdskrot?
Den mystiska smällen mot ett United Airlines-plan förra veckan har lett till vilda spekulationer om orsaken, från rymdskrot till fåglar på hög höjd. Nu verkar gåtan med flight 1093 och dess skadade framruta vara löst, och svaret är betydligt mer jordnära än väntat. Ett väderballongföretag har nämligen bekräftat att det med all sannolikhet är en …
Storslam för Pineberrys kunder på Svenska SEO-priset
SEO-byrån Pineberrys kunder tar storslam när Svenska SEO-priset delades ut tidigare i veckan. Precis som förra året vann fyra av Pineberrys kunder. Svenska SEO-priset delas ut varje ?r till framst?ende sajter d?r fokus ligger p? organisk synlighet p? s?kmotorer som Google. Precis som f?rra ?ret vinner fyra kunder till SEO-byr?n Pineberry pris i sina respektive …