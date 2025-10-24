Dagensps.se
Gwyneth Paltrows nya sätt att leva

I en artikel i Vogue berättar Gwyneth Paltrow om hur hon ser på vad ett långt liv under allmänhetens blickar faktiskt gör med en människa. Foto: Jordan Strauss/Invision/TT
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Gwyneth Paltrow sitter i sitt hem i Amagansett, New York, när hon i British Vogue formulerar något som framstår som kärnan i hennes nuvarande livsfas.

“Det finns tillfällen i livet när mitt nervsystem bara ger upp.” Hon nämner Oscarsvinsten, skid­rättegången och faderns bortgång, händelser då kroppen stängde ned och hon behövde hitta tillbaka till sig själv.

Det hon beskriver är inte ett sammanbrott i dramatisk mening, utan en erfarenhet av att ha levt länge i en offentlighet med hög friktion. Det är en stillsam inventering av vad ett långt liv under allmänhetens blickar faktiskt gör med en människa.

Många år i rampljuset lämnar spår

Under trettio års uppmärksamhet från världen har Paltrow hunnit förkroppsliga allt från filmikon till entreprenör och ansiktet utåt för en sorts noggrant regisserad perfektion. Hon är medveten om bilden som andra har av henne. “Det är ganska speciellt att vara den här offentliga personen i kulturen i alla dessa år”, säger hon i artikeln i Vogue.

Hon pratar om “energi” som något som kan påverka kroppen. Det är hennes eget sätt att beskriva hur starka reaktioner, positiva som negativa, kan bli fysiskt märkbara. Man behöver inte dela hennes metafor för att förstå poängen: Långvarig exponering lämnar spår.

Gwyneth Paltrow är aktuell med filmen Marty Supreme som har premiär i slutet av 2025. Foto: Jordan Strauss/Invision/TT
Bedöms väldigt sexistiskt

När den nya biografin om henne kommer ut är hennes reaktion utan affekt. “Tråkig”, beskriver hon den kort. Maken Brad Falchuk bläddrade i den och beskrev den som om någon samlat gammalt material, matat in det i ChatGPT och skapat en bok rakt av från det materialet.

I artikeln med Vogue återger hon kommentaren med ett litet leende, inte som ett angrepp utan som en notering. Hon pekar också på en dubbelstandard, stilla men tydligt. I hennes ögon är det ännu ett exempel på hur hon bedöms annorlunda än sina manliga motsvarigheter: “Jag tycker att det är väldigt sexistiskt. Varför får männen Walter Isaacson och jag det här?”, säger hon till Vogue.

“Jag är mycket snällare mot mig själv numera”, säger Gwyneth Paltrow till Vogue. Foto: Luca Bruno/TT

Marty Supreme – tillbaka till filmduken

I komedin Marty Supreme som har premiär i slutet av 2025 syns hon för första gången på länge i en stor spelfilm. Att hon återvänder till filmduken beskrivs ofta som en comeback, men hon tonar själv ner dramatiken. “Jag är bra på det. Jag tycker om vissa delar. Men jag drömmer inte längre om roller”, säger hon till Vogue.

Den typen av nykter distans är i sig ett tecken på en ny etapp i livet: Att kunna göra något på hög nivå utan att göra det till ett existentiellt projekt.

Förändrat förhållningssätt till livet

Det mest avgörande citatet i hela intervjun med Vogue är kanske också det mest stillsamma: “Jag är mycket snällare mot mig själv numera.” Hon säger det utan förställning. Med vuxna barn, stabil vardag och ett livsverk som inte längre behöver bevisas framstår denna mildhet mot det egna jaget som hennes verkliga andra akt i livet. Inte ett estetiskt skifte, inte en ekonomisk strategi, utan en förändring i förhållningssätt till livet.

Paltrow har inte lämnat scenen. Hon har bara ändrat tempo.

Fakta Perfect Weekend: Gwyneth Paltrow

  • Född 1972 i Los Angeles
  • Oscar för Shakespeare in Love 1999
  • Grundade Goop 2008
  • Gift med manusförfattaren Brad Falchuk
  • Aktuell i filmen Marty Supreme (2025)
  • Citat ur British Vogue: “Jag är mycket snällare mot mig själv numera, skulle jag säga.”
Källa: British Vogue, A day in the life, november 2025

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

