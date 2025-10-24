Gwyneth Paltrows nya sätt att leva

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Bedöms väldigt sexistiskt

När den nya biografin om henne kommer ut är hennes reaktion utan affekt. “Tråkig”, beskriver hon den kort. Maken Brad Falchuk bläddrade i den och beskrev den som om någon samlat gammalt material, matat in det i ChatGPT och skapat en bok rakt av från det materialet.

I artikeln med Vogue återger hon kommentaren med ett litet leende, inte som ett angrepp utan som en notering. Hon pekar också på en dubbelstandard, stilla men tydligt. I hennes ögon är det ännu ett exempel på hur hon bedöms annorlunda än sina manliga motsvarigheter: “Jag tycker att det är väldigt sexistiskt. Varför får männen Walter Isaacson och jag det här?”, säger hon till Vogue.

“Jag är mycket snällare mot mig själv numera”, säger Gwyneth Paltrow till Vogue. Foto: Luca Bruno/TT

Marty Supreme – tillbaka till filmduken

I komedin Marty Supreme som har premiär i slutet av 2025 syns hon för första gången på länge i en stor spelfilm. Att hon återvänder till filmduken beskrivs ofta som en comeback, men hon tonar själv ner dramatiken. “Jag är bra på det. Jag tycker om vissa delar. Men jag drömmer inte längre om roller”, säger hon till Vogue.

Den typen av nykter distans är i sig ett tecken på en ny etapp i livet: Att kunna göra något på hög nivå utan att göra det till ett existentiellt projekt.

Förändrat förhållningssätt till livet

Det mest avgörande citatet i hela intervjun med Vogue är kanske också det mest stillsamma: “Jag är mycket snällare mot mig själv numera.” Hon säger det utan förställning. Med vuxna barn, stabil vardag och ett livsverk som inte längre behöver bevisas framstår denna mildhet mot det egna jaget som hennes verkliga andra akt i livet. Inte ett estetiskt skifte, inte en ekonomisk strategi, utan en förändring i förhållningssätt till livet.

Paltrow har inte lämnat scenen. Hon har bara ändrat tempo.

Fakta Perfect Weekend: Gwyneth Paltrow

Född 1972 i Los Angeles

Oscar för Shakespeare in Love 1999

Grundade Goop 2008

Gift med manusförfattaren Brad Falchuk

Aktuell i filmen Marty Supreme (2025)

Citat ur British Vogue: “Jag är mycket snällare mot mig själv numera, skulle jag säga.”

Källa: British Vogue, A day in the life, november 2025

