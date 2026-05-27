Därför har Eurovision blivit vår stora bråkfest

Sociala medier älskar konflikt mer än refränger

Det stora skiftet är egentligen inte Eurovision. Det är internet.

Tidigare såg man finalen med några vänner och möjligen en granne som alltid ansåg att Italien borde vinna. Diskussionen tog slut när kaffet serverades.

Nu pågår finalen i fyra lager samtidigt.

Scenen. Kommentarsfältet. TikTok. Och efteranalysen. Den som lyckas skapa mest känslor vinner ofta mer uppmärksamhet än den som sjunger bäst. Det gör att Eurovision börjar likna politiken. Ingen vill bara vara med längre. Alla vill vinna berättelsen.

Europa mår inte toppen

Det går heller inte att separera tävlingen från verkligheten. Europa går in i den här perioden med krig, ekonomisk osäkerhet, kulturdebatter och växande misstro mellan grupper och generationer.

Förr kunde Eurovision fungera som ventil. Nu följer konflikterna med in i arenan.

Och eftersom Eurovision fortfarande är ett av få tv-program där över hundra miljoner människor tittar samtidigt blir det också platsen där allt syns extra tydligt.

Som ett släktkalas där ingen längre lyckas undvika ämnena man lovade att inte ta upp.

Trots allt bråk fortsätter Eurovision göra det få andra lyckas med – få hela Europa att titta samtidigt.

Men bråket är också ett styrketecken

Det finns en annan tolkning. Kanske är det inte ett problem att människor bryr sig så mycket. Kanske är det tvärtom ett tecken på att Eurovision fortfarande spelar roll.

Ingen bråkar om något som är ointressant. Ingen demonstrerar utanför en låt som ingen hört. Ingen analyserar poängsystem om ingen tittar. Det märkliga är att Eurovision fortfarande lyckas samla ett helt splittrat Europa kring samma direktsändning.

Sedan att alla skriker på varandra efteråt – det är kanske bara Europas mest autentiska tradition av alla.