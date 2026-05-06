Stones rullar vidare – nytt album i juli

Mellan 1989 och 2011 drog bandet in 1,5 miljarder dollar i bruttointäkter. Det är mer pengar än exempelvis U2, Bruce Springsteen, Britney Spears eller Michael Jackson dragit in historiskt.

Turnéerna är den största inkomstkällan – men också den största apparaten. Senaste turnén var det 400 ton utrustning och scen som tog 31 lastbilar för transporten.

Stora lyftet från 1989

Även om Stones alltid tjänat bra kom det stora lyftet för turnéerna när Michael Cohl kom in som boss 1989, vid Steel Wheels-turnén.

Nya försäljningskanaler och utvecklade stora sponsoravtal lyfte debetsidan i bokföringen rejält.

I dag består Stones av Mick Jagger, Keith Richards och Ron Wood i sällskap med ”hired guns”, inhyrda musiker.

Ser vi till ekonomin totalt är det naturligtvis Jagger och Richards som låtskrivare som får den stora delen av intäkterna.

”Säg så här; jag tjänar pengar när jag ligger och sover”, som Keith Richards sade i en intervju.