10 juli. Då släpps Rolling Stones 25:e studioalbum. Och än ser de inte slutet. ”Vad skulle vi annars göra”, frågar sig Keith Richards.
Stones rullar vidare – nytt album i juli
Rolling Stones har sålt mer än 250 miljoner album globalt. Räknar man in singlar 600 miljoner skivor.
Längs vägen 38 album på Billboards topp-10, 9 som nummer 1.
Mellan 1989 och 2011 drog bandet in 1,5 miljarder dollar i bruttointäkter. Det är mer pengar än exempelvis U2, Bruce Springsteen, Britney Spears eller Michael Jackson dragit in historiskt.
Turnéerna är den största inkomstkällan – men också den största apparaten. Senaste turnén var det 400 ton utrustning och scen som tog 31 lastbilar för transporten.
Stora lyftet från 1989
Även om Stones alltid tjänat bra kom det stora lyftet för turnéerna när Michael Cohl kom in som boss 1989, vid Steel Wheels-turnén.
Nya försäljningskanaler och utvecklade stora sponsoravtal lyfte debetsidan i bokföringen rejält.
I dag består Stones av Mick Jagger, Keith Richards och Ron Wood i sällskap med ”hired guns”, inhyrda musiker.
Ser vi till ekonomin totalt är det naturligtvis Jagger och Richards som låtskrivare som får den stora delen av intäkterna.
”Säg så här; jag tjänar pengar när jag ligger och sover”, som Keith Richards sade i en intervju.
Radio och reklam
Det handlar inte bar om de hundratals låtar, många av dem klassiker, de skrivit och som spelas i radion.
Stones-låtar är även frekventa i reklam. Under 2000-talets första decennium beräknades Jagger och Richards tjäna motsvarande 460 miljoner kronor på att deras låtar spelades i radio eller användes i filmer, reklam och andra sammanhang.
10 juli i år, 64 år efter starten, kommer Stones med ett nytt album, ”Foreign Tongues”.
Det blir bandets 25:e studioalbum, noterar Yle.
Stones publicerade själva nyheten tisdag i ett videoklipp på Instagram och släppte samtidigt nya singeln ”In the stars”.
Charlie Watts och Paul McCartney?
Enligt flera medier kommer ”Foreign Tongues” att innehålla gamla inspelningar där Charlie Watts, som dog 2021, sitter bakom trummorna.
Det cirkulerar även uppgifter om att Paul McCartney medverkar liksom Robert Smith från The Cure.
Stones senaste album med ny musik, ”Hackney Diamonds”, kom 2023. Innan dess hade bandet inte släppt en skiva med ny musik på 18 år, men tre år efter diamanterna kommer alltså ”Foreign Tongues”.
De tre ”riktiga medlemmarna i Stones lovar fortsätta så länge de orkar. Än så länge är Mick Jagger och Keith Richards ju bara 82 år och junioren Ron Wood endast 78.
”Jag säger som BB King, vad ska jag göra annars? Gå och fiska?”, som Keith Richards uttryckte det i en intervju.