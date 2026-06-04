Nu tackar han för sig – efter 70 år i Hollywood

Hollywoods snabbaste regissör

Eastwood blev nästan lika känd för sitt arbetssätt som för sina filmer.

I en bransch där inspelningar ofta drar över budget och tid hade han motsatt filosofi. Få omtagningar, små team och lugn stämning.

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Skådespelaren Laura Linney har berättat att Eastwood sällan ropade ”Action!” eller ”Cut!”. Vanan kom från westernåren då höga rop kunde skrämma hästarna på inspelningsplatsen.

I stället pratade han lugnt, gjorde ofta bara en eller två tagningar och gick vidare.

Det uppskattades av många. Morgan Freeman har kallat honom sin favoritregissör och Hilary Swank har beskrivit hur han fick hela filmteam att slappna av.

Sista filmen blev en thriller

Eastwoods sista roll framför kameran kom i Cry Macho.

Hans sista film som regissör blev rättsdramathrillern Juror No. 2.

Många trodde att han skulle fortsätta arbeta tills han bokstavligen föll av regissörsstolen. Det hade inte varit olikt honom. Under större delen av sitt liv har han producerat filmer i en takt som skulle få betydligt yngre kollegor att be om semester.

Clint Eastwood har alltid gått sin egen väg – nu lämnar han filmvärlden på samma sätt. (Foto: AP)

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Perfect Weekend Guide: Clint Eastwood i siffror

96 år gammal.

Karriär som sträcker sig över sju decennier.

Mer än 70 filmer som skådespelare och regissör.

Fyra Oscarvinster.

Regisserade fem Oscarbelönade skådespelarinsatser.

Sista film som regissör: Juror No. 2 (2024).

Det finns filmstjärnor och så finns det institutioner. Clint Eastwood tillhör den senare kategorin. När han nu lämnar scenen gör han det på samma sätt som han regisserade sina filmer: utan onödigt väsen, några minuter före utsatt tid och sannolikt under budget.