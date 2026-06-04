Han har spelat cowboy, polis, krigshjälte, boxningstränare och sur gammal granne. 70 år i Hollywood är slut. Nu verkar det som att en av filmhistoriens mest produktiva människor har gjort sin sista tagning.
Nu tackar han för sig – efter 70 år i Hollywood
Hollywoodgiganten Clint Eastwood fyllde 96 år i slutet av maj och enligt sonen Kyle Eastwood är karriären nu över. Därmed avslutas en resa som började i tv-serien Rawhide på 1960-talet och som gjorde honom till en av Hollywoods största stjärnor.
Från cowboy till Oscarskung
För många kommer Eastwood alltid att vara mannen utan namn i Sergio Leones klassiska westerntrilogi, där The Good, the Bad and the Ugly blev den stora höjdpunkten.
Men det är som regissör han kanske gjort störst avtryck.
Under sex decennier bakom kameran skapade han filmer som Unforgiven, Million Dollar Baby, Gran Torino och American Sniper.
Resultatet blev fyra Oscarstatyetter och en position som en av de mest framgångsrika skådespelarna som lyckats byta sida och bli regissör.
Hollywoods snabbaste regissör
Eastwood blev nästan lika känd för sitt arbetssätt som för sina filmer.
I en bransch där inspelningar ofta drar över budget och tid hade han motsatt filosofi. Få omtagningar, små team och lugn stämning.
Skådespelaren Laura Linney har berättat att Eastwood sällan ropade ”Action!” eller ”Cut!”. Vanan kom från westernåren då höga rop kunde skrämma hästarna på inspelningsplatsen.
I stället pratade han lugnt, gjorde ofta bara en eller två tagningar och gick vidare.
Det uppskattades av många. Morgan Freeman har kallat honom sin favoritregissör och Hilary Swank har beskrivit hur han fick hela filmteam att slappna av.
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Sista filmen blev en thriller
Eastwoods sista roll framför kameran kom i Cry Macho.
Hans sista film som regissör blev rättsdramathrillern Juror No. 2.
Många trodde att han skulle fortsätta arbeta tills han bokstavligen föll av regissörsstolen. Det hade inte varit olikt honom. Under större delen av sitt liv har han producerat filmer i en takt som skulle få betydligt yngre kollegor att be om semester.
Perfect Weekend Guide: Clint Eastwood i siffror
- 96 år gammal.
- Karriär som sträcker sig över sju decennier.
- Mer än 70 filmer som skådespelare och regissör.
- Fyra Oscarvinster.
- Regisserade fem Oscarbelönade skådespelarinsatser.
- Sista film som regissör: Juror No. 2 (2024).
Det finns filmstjärnor och så finns det institutioner. Clint Eastwood tillhör den senare kategorin. När han nu lämnar scenen gör han det på samma sätt som han regisserade sina filmer: utan onödigt väsen, några minuter före utsatt tid och sannolikt under budget.
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