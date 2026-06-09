Solel billigare och större än någonsin – ändå vinner gas

Det är dels flera energichocker på rad som påverkar: pandemin, kriget i Ukraina och senast Irankriget. Alla har de var och en eller tillsammans fått allt fler länder att vilja minska beroendet av importerade fossila bränslen.

Dagens PS har länge bevakat hur solenergin tar över energimixen, från Japans solcellsring i rymden till storskalig markbaserad utbyggnad. Bloombergs rapport styrker utvecklingen som vi tidigare rapporterat om.

Den dolda mekanismen

Elektrifieringen står för ungefär två tredjedelar av all ny energiefterfrågan fram till 2050, men naturgas svarar för en fjärdedel. När kolkraften halveras till 2050 är det inte bara sol och batterier som behöver stärka upp.

Gas kliver in också in som flexibel balanskraft. Rapporten konstaterar att just skiftet från kol till förnybart, batterier och gas bidrar mest till att kapa koldioxidutsläppen, samtidigt som det lyfter gasanvändningen. Omställningen blir alltså en framgångsfaktor för gasen.

I Kina faller kolets andel av elproduktionen från drygt hälften i dag till några få procent 2050, medan batterilagringen enligt rapporten sjuttonfaldigas till 3,8 terawatt.