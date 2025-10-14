Dagensps.se
Weekend
Nöje & Underhållning

Kevin Costner trotsade Spielberg – och hamnade i vatteninferno

Kevin Costner tog uttrycket ”gå till botten med projektet” lite för bokstavligt. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

I år fyller Waterworld 30 år – filmen som dränkte en hel studio i dollar och nästan sin huvudrollsinnehavare i Stilla havet. Kevin Costners vågade vision om en framtid täckt av vatten blev 1990-talets dyraste film, ett ekonomiskt vrak som med tiden flutit upp till kultstatus.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Nu, tre decennier senare, är den blöta katastrofen åter aktuell – både som jubileum och som påminnelse om hur långt Hollywood är villigt att gå för en droppe originalitet.

Ett varningens ord från Spielberg

Inför inspelningen av Waterworld 1994 varnade Spielberg – med sin erfarenhet från Hajen – för att filma till havs. “Gör det i en bassäng”, var hans råd. Costner tyckte det lät tråkigt. Han ville ha det äkta – saltstänk, vågor och verkliga horisonter. Det skulle han snart få.

Här ser vi 175 miljoner dollar sakta flyta ut till havs. (Foto: Pressbild)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Kaos i paradiset för Costner

Produktionen drog igång på Hawaiis Big Island. Där väntade hurrikansäsong, tsunamivarningar och svårhanterliga kulisser. Flytande set sjönk, stuntmän fick dykarsjuka och Costner var nära att dö när en storm slet loss masten han satt fastspänd vid. Jeanne Tripplehorn och den unga Tina Majorino föll i vattnet och fick räddas av dykare.

Allt som kunde gå fel – gick fel. Inspelningen drog ut från planerade tre månader till över fem, och kostnaderna sköt i höjden. Den planerade budgeten på hundra miljoner dollar passerades snabbt. När räkningarna till slut summerades stod summan på omkring 175 miljoner dollar – mer än någon film tidigare kostat.

Från Rolex till Riviera: ny trend bland världens rikaste

Glöm Rolex-klockor, konst och Château d’Yquem. De superrika har fått nog av prylar. Nu handlar lyx inte längre om vad du äger utan var du gör.

Vänskapen som sjönk

ANNONS

Regissören Kevin Reynolds och Costner hade samarbetat framgångsrikt tidigare, men Waterworld blev droppen. De två blev oense om allt – från ton till klippning. När Reynolds till slut lämnade projektet lär han ha sagt att Costner bara borde spela i filmer som han själv regisserar. Då slipper han bråka med sig själv.

För att rädda filmen kallades Joss Whedon in för omskrivningar på plats, ibland timmar före inspelning. En del scener skrevs om i båten på väg till set. Filmen blev till sist färdig, men bara tack vare Costners envishet och studios krismöten i Los Angeles.

“Kör vi en tagning till?” “Nej, kulissen har sjunkit.” (Foto: Pressbild)

En flopp – som flöt upp igen

När Waterworld hade premiär 1995 kallade pressen den “Kevin’s Gate” och “Fishtar”. Biopubliken var nyfiken men inte tillräckligt stor. I USA spelade filmen in 88 miljoner dollar – långt ifrån att täcka kostnaderna. Internationellt drog den in 176 miljoner, totalt 264 miljoner dollar. En besvikelse, men inte en katastrof.

Sedan hände något märkligt. Hemvideomarknaden, tv-rättigheter och streaming gjorde Waterworld till en långsam kassako. Filmen fick kultstatus, särskilt bland science fiction-fans. Idag har Costners våta epos en lojal fanbas och visas till och med på Universal Studios som en populär stuntshow.

Costner vann till slut

Tre decennier senare har historien mildrats. Waterworld ses inte längre som en total flopp, utan som ett exempel på övermod, men också på konstnärlig kompromisslöshet. Spielberg fick rätt – men Costner fick sin legend.

Tre decennier senare – och Kevin Costner är fortfarande lite fuktig. (Foto: Pressbild)
ANNONS

Perfect Weekend Guide till Waterworld

  • Inspelning: Hawaii, 1994
  • Budget: 175 miljoner dollar
  • Intäkter: 264 miljoner dollar
  • Olyckor: stormar, sjunkande kulisser, dykarsjuka och Costner fastspänd i mast
  • Eftermäle: kultstatus och show på Universal Studios

Källor: The Hollywood Reporter, Goldenglobes.com, SCMP, MovieWeb, AllTheRightMovies, Slashfilm, Den of Geek, Wikipedia.

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Swag-gap – när kärlek blir en stilfråga och ”Jag har cancer men är inte sjuk”, säger Claes Malmberg.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FilmHollywoodSpielbergsuccé
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS