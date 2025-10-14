Kevin Costner trotsade Spielberg – och hamnade i vatteninferno

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Kaos i paradiset för Costner

Produktionen drog igång på Hawaiis Big Island. Där väntade hurrikansäsong, tsunamivarningar och svårhanterliga kulisser. Flytande set sjönk, stuntmän fick dykarsjuka och Costner var nära att dö när en storm slet loss masten han satt fastspänd vid. Jeanne Tripplehorn och den unga Tina Majorino föll i vattnet och fick räddas av dykare.

Allt som kunde gå fel – gick fel. Inspelningen drog ut från planerade tre månader till över fem, och kostnaderna sköt i höjden. Den planerade budgeten på hundra miljoner dollar passerades snabbt. När räkningarna till slut summerades stod summan på omkring 175 miljoner dollar – mer än någon film tidigare kostat.

Vänskapen som sjönk

Regissören Kevin Reynolds och Costner hade samarbetat framgångsrikt tidigare, men Waterworld blev droppen. De två blev oense om allt – från ton till klippning. När Reynolds till slut lämnade projektet lär han ha sagt att Costner bara borde spela i filmer som han själv regisserar. Då slipper han bråka med sig själv.

För att rädda filmen kallades Joss Whedon in för omskrivningar på plats, ibland timmar före inspelning. En del scener skrevs om i båten på väg till set. Filmen blev till sist färdig, men bara tack vare Costners envishet och studios krismöten i Los Angeles.

“Kör vi en tagning till?” “Nej, kulissen har sjunkit.” (Foto: Pressbild)

En flopp – som flöt upp igen

När Waterworld hade premiär 1995 kallade pressen den “Kevin’s Gate” och “Fishtar”. Biopubliken var nyfiken men inte tillräckligt stor. I USA spelade filmen in 88 miljoner dollar – långt ifrån att täcka kostnaderna. Internationellt drog den in 176 miljoner, totalt 264 miljoner dollar. En besvikelse, men inte en katastrof.

Sedan hände något märkligt. Hemvideomarknaden, tv-rättigheter och streaming gjorde Waterworld till en långsam kassako. Filmen fick kultstatus, särskilt bland science fiction-fans. Idag har Costners våta epos en lojal fanbas och visas till och med på Universal Studios som en populär stuntshow.

Costner vann till slut

Tre decennier senare har historien mildrats. Waterworld ses inte längre som en total flopp, utan som ett exempel på övermod, men också på konstnärlig kompromisslöshet. Spielberg fick rätt – men Costner fick sin legend.

Tre decennier senare – och Kevin Costner är fortfarande lite fuktig. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide till Waterworld

Inspelning: Hawaii, 1994

Budget: 175 miljoner dollar

Intäkter: 264 miljoner dollar

Olyckor: stormar, sjunkande kulisser, dykarsjuka och Costner fastspänd i mast

Eftermäle: kultstatus och show på Universal Studios

Källor: The Hollywood Reporter, Goldenglobes.com, SCMP, MovieWeb, AllTheRightMovies, Slashfilm, Den of Geek, Wikipedia.

