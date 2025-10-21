Ace Frehley var gitarristen från Bronx som insåg att världen redan hade tillräckligt många rockstjärnor – men bara en rymdman. Med silverfärg, stjärnögon och en logga ritad på skolbänken förvandlade Ace Frehley Kiss till ett intergalaktiskt spektakel. Resultatet: världens mest sminkade rocksuccé – och början på rockens egen rymdopera.
Så förvandlade Ace Frehley rocken till rymdopera
Från skolbänken till Starchild
Paul Daniel Frehley växte upp i Bronx med drömmen att bli gitarrgud. Problemet var bara att 70-talet redan var fullt av gitarrgudar. Clapton, Page, Beck – alla med samma ambition. Så när han 1973 gick med i ett band som just bytt namn till Kiss, tog han sig artistnamnet Ace och bestämde sig för att addera något ingen annan hade: en egen galax.
I high school gillade han mest att teckna, och just den talangen räddade honom. Han ritade den klassiska Kiss-loggan med de två s:en som blixtar, och när bandet började leka med smink inför sin första spelning tänkte Ace: ”Varför inte? Silver är snyggt.”
Rymdmannen från Bronx
Redan efter andra kvällen tröttnade han på det monotona silveransiktet och målade en stjärna över ögonen. Resultatet? En ny identitet: Space Ace – gitarristen från planeten Jendell. Från den stunden var Frehley inte längre Paul från Bronx utan en utomjording på elgitarrens tjänst.
Kiss var lika delar rock och cirkus. Gene Simmons spottade blod, Paul Stanley sydde kläder som såg ut att vara hämtade från en sci-fi-film och trummisen Peter Criss förvandlade sig till katt. Tillsammans skapade de något som rockkritikerna hatade – och publiken älskade.
Pyroteknik, pubertet och publikfrieri
På en av de första konserterna i New York stod bandet framför en fyra meter hög ljusskylt med Kiss-loggan. De hade ännu inte lärt sig pyroteknik – en pojke i publiken fick ögonbrynen svedda – men ljudet, energin och showen gjorde succé.
Rocken hade länge varit melankolisk och introspektiv med artister som James Taylor och Joni Mitchell. Kiss blev motreaktionen – rock som show, enkel och barnslig, som en explosion av serietidningsestetik och pubertal glädje.
”I wanna rock ’n’ roll all night and party every day.”
Det var inte Bob Dylan. Men det var roligt.
Kritikerna rynkade på näsan
Musikpressen, med Lester Bangs i spetsen, var förfärad. Hur kunde ungar föredra Kiss framför Aerosmith? Svaret var enkelt: Kiss var inte rockens överklass, de var dess nöjesfält. ”Metal-bubblegum”, skrev Sylvie Simmons i Mojo – musik för att slå på trummor i luften till, med plats för bomber, fyrverkerier och gitarrsolon.
Från rymden till rättegång
Som alla rockgudar på 70-talet körde Ace hårt – ibland bokstavligt. 1981 jagade polisen honom på Bronx River Parkway när han körde sin DeLorean i 90 miles i timmen. Ingen skadades, men karriären fick punkteringar.
På 80-talet började han lugna ner sig. ”Jag har slutat köra racebilar. Jag tränar och försöker hålla mig i form,” sa han 1989.
En vinnare med stjärnögon
Ace Frehley förblev trogen sin rymdpersona. Han trivdes bäst bakom masken, i sin glittriga V-top och med sin gitarr som raket. För honom var sminket inte en förklädnad utan en metamorfos.
”Jag var familjens svarta får tills jag gick med i Kiss. Nu är jag vinnaren.”
Och kanske var det just där hemligheten låg: att inse att ibland räcker det inte att spela bäst – man måste också se ut som om man kom från en annan planet.
Perfect Weekend Guide: Ace Frehley
Vem: Ace Frehley (1951–2025)
Känd för: Gitarrist i Kiss, skapare av bandets ikoniska logga, och mannen bakom ”Space Ace”-karaktären.
Varför vi minns honom: För att han målade sitt ansikte silver och gjorde rocken till ett rymdäventyr.
Källa: The New York Times
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
