Så förvandlade Ace Frehley rocken till rymdopera

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Rymdmannen från Bronx

Redan efter andra kvällen tröttnade han på det monotona silveransiktet och målade en stjärna över ögonen. Resultatet? En ny identitet: Space Ace – gitarristen från planeten Jendell. Från den stunden var Frehley inte längre Paul från Bronx utan en utomjording på elgitarrens tjänst.

Kiss var lika delar rock och cirkus. Gene Simmons spottade blod, Paul Stanley sydde kläder som såg ut att vara hämtade från en sci-fi-film och trummisen Peter Criss förvandlade sig till katt. Tillsammans skapade de något som rockkritikerna hatade – och publiken älskade.

Kiss på scen: som Marvel, men med mer volym. (Foto: AP)

Pyroteknik, pubertet och publikfrieri

På en av de första konserterna i New York stod bandet framför en fyra meter hög ljusskylt med Kiss-loggan. De hade ännu inte lärt sig pyroteknik – en pojke i publiken fick ögonbrynen svedda – men ljudet, energin och showen gjorde succé.

Rocken hade länge varit melankolisk och introspektiv med artister som James Taylor och Joni Mitchell. Kiss blev motreaktionen – rock som show, enkel och barnslig, som en explosion av serietidningsestetik och pubertal glädje.

”I wanna rock ’n’ roll all night and party every day.”

Det var inte Bob Dylan. Men det var roligt.

70-talets svar på Elon Musk, fast med bättre riff. (Foto: AP)

Kritikerna rynkade på näsan

Musikpressen, med Lester Bangs i spetsen, var förfärad. Hur kunde ungar föredra Kiss framför Aerosmith? Svaret var enkelt: Kiss var inte rockens överklass, de var dess nöjesfält. ”Metal-bubblegum”, skrev Sylvie Simmons i Mojo – musik för att slå på trummor i luften till, med plats för bomber, fyrverkerier och gitarrsolon.

Från rymden till rättegång

Som alla rockgudar på 70-talet körde Ace hårt – ibland bokstavligt. 1981 jagade polisen honom på Bronx River Parkway när han körde sin DeLorean i 90 miles i timmen. Ingen skadades, men karriären fick punkteringar.

På 80-talet började han lugna ner sig. ”Jag har slutat köra racebilar. Jag tränar och försöker hålla mig i form,” sa han 1989.

En vinnare med stjärnögon

Ace Frehley förblev trogen sin rymdpersona. Han trivdes bäst bakom masken, i sin glittriga V-top och med sin gitarr som raket. För honom var sminket inte en förklädnad utan en metamorfos.

”Jag var familjens svarta får tills jag gick med i Kiss. Nu är jag vinnaren.”

Och kanske var det just där hemligheten låg: att inse att ibland räcker det inte att spela bäst – man måste också se ut som om man kom från en annan planet.

Ace Frehley – mannen som tog space out till en ny nivå. Här på Sweden Rock Festival i Norje utanför Sölvesborg 2015. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide: Ace Frehley

Vem: Ace Frehley (1951–2025)

Känd för: Gitarrist i Kiss, skapare av bandets ikoniska logga, och mannen bakom ”Space Ace”-karaktären.

Varför vi minns honom: För att han målade sitt ansikte silver och gjorde rocken till ett rymdäventyr.

Källa: The New York Times

